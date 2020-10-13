2021「超級瑪利歐主題樂園」大阪環球影城開幕 真人版瑪利歐賽車、跳吃硬幣都在這

超級任天堂世界主題公園將於2021年東京奧運會前，在日本大阪開幕。

萬眾矚目的「超級任天堂世界」，將於明年春天在大阪環球影城正式對外開放，這也代表著任天堂首度從電子遊戲產業踏入主題公園的世界。

原本這個任天堂主題公園要與2020東京奧運會同時開放，但受Covid-19疫情影響，東京奧運延期至2021年，全球旅遊業的停擺、疫情帶來的高度不確定性，也讓該主題樂園延至2021年始對外開放。

根據任天堂表示，「超級任天堂世界」將打造出一個真人尺寸的瑪利歐世界，遊客可以跳起來收集硬幣，造訪互動式的商店、餐廳和其他區域，也可以在園區中遇見其他任天堂的熱門角色。

任天堂世界還將推出以遊戲中角色打造的遊樂設施，包括瑪利歐賽車和以Yoshi為主題的雲霄飛車（Yoshi其實是隻烏龜，不是恐龍）。

在10月16日正式重開幕之前，任天堂將先開放瑪利歐主題咖啡廳及店舖，店面位於日本大阪環球影城中，販售任天堂和瑪利歐的周邊商品，包括做成瑪利歐和路易吉帽子形狀的鬆餅、起士蛋糕，以及蘑菇包裝的冰淇淋汽水，當然也有紀念T shirt和其他相關商品可供遊客選購。

有關「超級任天堂世界」的更多訊息或門票預定，可詳見日本大阪環球影城的官方網站消息。

作者／Kaitlyn McInnis

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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