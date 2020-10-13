2020 Amazon會員日限時兩天登場！9大購物攻略

為期兩天的「Amazon會員日購物節」將在10月13日展開，以下為你整理出搶優惠一定要知道的攻略密技！

去年限時48小時的「Amazon會員日購物節」（Amazon Prime Day），是該平台歷年活動時間最長的一次，優惠品項遍及時尚、美妝、電器等類別。而這個讓會員們引頸期盼的「Amazon會員日購物節」，以往都在夏天舉行，今年則是因疫情而延到了十月。以下就為你整理出有關「Amazon會員日購物節」一定要知道的9件事，讓你在限期兩天的購物盛宴中搶到最划算的優惠！

什麼是「Amazon會員日購物節」？

「Amazon會員日購物節」是電商龍頭亞馬遜一年一度的折扣活動，和美國感恩節後的「黑色星期五購物節」有著異曲同工之妙，不過「Amazon會員日購物節」只有Amazon Prime會員能夠參加。活動從2015年舉行至今已有六年歷史，每年更都創下了破紀錄的銷售數字。

2020「Amazon會員日購物節」何時舉行？

今年的「Amazon會員日購物節」將於台灣時間10月13日星期二15:00起跑，至10月15日星期四14:59結束，和去年一樣總共限時兩天。優惠折扣則將維持到商品售罄為止。

購賣優惠商品是否需要註冊Prime會員？

「Amazon會員日購物節」是Prime會員的專屬優惠慶典，不過你也可以趁現在註冊體驗30天會員免費試用，並取得會員日購物節的優惠。免費試用到期時，你可以自由選擇取消或續訂Prime會員帳戶，若你決定繼續加入Prime會員，便可享受多種商品兩日快速送達的免運福利，涵蓋數千種節目、電影和Amazon原創內容的Prime Video串流平台免費看，免費取得Amazon Music音樂串流平台上的2百萬首歌，以及Prime Wardrobe 7天免費試衣服務等會員專屬福利。

有哪些優惠商品？

除了服飾品類中會有的鞋履和包款，旅行配件、廚房用品、電子設備等日常生活用品，在「Amazon會員日購物節」都能買到，此外，Amazon暢銷單品也將加入優惠行列。而Apple、Samsonite、Adidas等知名品牌的產品也在其中。

如何搶到最低優惠價？

「Amazon會員日購物節」將有上千種優惠商品，其中優惠活動又分為「限時秒殺」（lightning deals）、「今日特惠」（deals of the day）、「限時降價」（flash savings）三種形式，活動期間，賣家經常會限時限量舉行商品拍賣，這時的價格通常是最優惠的！

今年的特殊活動？

今年很多小型商店都受疫情影響而面臨經營困境，因此「Amazon會員日購物節」也專門為支持小型電商設計了「買十送十」的獨家優惠。而Amazon也持續將在節慶期間投入超過100萬美金進行促銷活動，並將投入180億美金協助中小型電商。

怎麼做最省？

想搶到「Amazon會員日購物節」優惠，那麼就一定要先註冊成為Amazon Prime會員。學生不僅擁有六個月免費使用Prime會員的福利，成為Prime會員後更能享有學生專屬優惠。而提早開始上Amazon逛逛，也有機會能率先搶到最新優惠。

該如何做準備？

設定鬧鐘搶優惠：下載Amazon App，找到喜歡的商品按下「Watch this deal」即可設定提醒。 尋找「購物節」專屬優惠：「Amazon購物節」的特殊優惠將以藍色標價，想找最低優惠看藍色就對了。 隨時隨地、一手掌握：不論是Amazon官網、Amazon App，或是Alexa都能幫你隨時掌握優惠價格。 問Alexa就對了：如果不確定喜歡商品的即時優惠價，只要張口問Alexa就能即時掌握。 使用Amazon Assistant：如果想多方比價，使用Amazon Assistant擴充工具就能讓比價流程變得簡單許多。

最後，一定要記得：

把Amazon會員日網頁加入書籤列，每天都能快速地檢查獨家優惠。

作者／Jianne Soriano

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

非典型茶空間的當代飲茶思潮與美學！

米其林一星LONGTAIL秋季菜單登場 多國混搭創意無界

「羽絨之王」盟可睞Moncler又出手，宣布全面數位化、成立品牌獨立電商

後疫情時代的企業觀察，全球首富亞馬遜貝佐斯 憑什麼在一天之內增加了130億美元的財富！？

頂尖外商顧問教你如何避免「未讀不回」！讓對方讀取郵件的要訣，關鍵在「收件者的視角」？