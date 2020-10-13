非典型茶空間的當代飲茶思潮與美學！

近來除了兩極的傳統茶藝館、快速新潮的搖茶店之外，出現了一些品質講究、氣氛細微但相對容易親近的非典型飲茶空間。來自不同背景的接班人，不約而同以茶會大眾，試圖叩問飲茶在當代的文化意義。

Liquide Ambré 琥泊

泡茶、飲茶在年輕世代間形成風潮。

知名資深設計公司 ADC Studio 的創辦人 Karen 與 Marco，由於自己的雅興與品味，在2012年開設了質感文具選物店，落點在建築師連浩延設計的「目寓」一樓，以特殊壓版製造紋路的混凝土牆面與這個風格品牌營造了獨樹一格的商店。七年後，目寓的二樓也悄然拉開窗簾，「琥泊」開幕了。

取名字琥珀的法文字「Liquide Ambré」，與地板的水泥灌上透明材質、透光的窗簾，貫穿了空間中的流動感，菜單上的茶僅有簡易的選項，亦有輕酒精茶調酒。由年輕的茶師準備茶席，輕鬆、有趣、沒有包袱。從時髦文具店到新派茶空間，Karen的初衷是什麼呢？多年前 Karen 在東京隨著前輩走訪銀座 Cha ginza，就被它的時髦、輕鬆、平價給一箭穿心。「一坐下，喝茶之前他們就先上一杯清酒，超級驚艷。」原來是給剛吃完飯的客人的「清口酒」，讓味覺沈澱。這件事情在台灣傳統嚴謹的茶人中難以想像「喝茶之前先喝酒嗎？」，於 Karen 卻是一道靈光。

琥泊的茶師正在細心的沏茶。

「不管形式或順序是什麼，喝茶就是我們的生活方式啊。」

在東京的茶空間看到許多年輕人的Karen，回台灣之後發現，那樣令一般人「走得進去」的茶空間還非常有限，想法萌生後，她開始走訪產地，「一路上遇到了很多貴人，願意帶著我們往上游跑。」Karen 說得謙虛，其實也花了兩年多準備，包含在琥泊的茶師也都是本來「不懂茶的年輕人」。她跟這些人一起泡茶、一起喝茶、一起習茶，琥泊像是一整個世代的飲茶沙龍，以設計語言，將茶翻譯成最潮的詞彙。

（飲酒過量，有害健康）

作者／Slow Chen

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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