對抗新冠病毒 消毒用紫外線燈超熱門！來學清潔的英語單字

disinfection (n.) 消毒

這個英文字首 dis表示「相反、反對」， infect (v.)是「傳染、感染」，因此 disinfect 成為「為……除菌、替……消毒」的動詞，disinfection 是名詞。

常見用法

如 disinfect the toilets（給廁所消毒）、disinfect a wound（給傷口消毒）、water disinfection products（淨水消毒產品）。

sterilization (n.) 殺菌

源自於動詞 sterilize，這個字本身有兩個意思。第一是表示「結紮、使絕育」，例：After having four children, she decided to be sterilized.（生了四個孩子之後，她決定去做結紮手術。）第二個意思是「消毒、使無菌」，例：Sterilize the bottles with boiling water.（用沸水消毒瓶子）形容詞是 sterile，表示「消過毒的、無菌的」， 例：We need a roll of sterilebandage.（我們需要一卷消毒繃帶）。

sanitization (n.) 消毒、清潔

八月以來美西加州、奧勒岡等州野火肆虐，大規模民宅被火吞噬，政府緊急疏散（evacuate）民眾，隨之而來的嚴重空污對人體的影響甚鉅。這場大火也成為選戰焦點，一向漠視科學的川普將大火歸咎於森林管理不佳，認為天氣漸涼之後一切將會好轉，而拜登批評川普漠視環保和氣候變遷的議題，並直指他為「氣候的縱火犯（climate arsonist）」。

Joe Biden labeled Trump as a “climate arsonist” who frequently rejects the threats posed by climate change.

（拜登稱川普為「氣候縱火犯」，因為他對氣候變遷的威脅常嗤之以鼻。）

label常見到當名詞「標籤」使用，在這裡可以用作動詞「貼標籤」。而常和label混淆的字是tag (n.)，它也是標誌／標籤的一種，常是吊掛上去的，如物品的吊牌或價格標price tag。

evacuate (v.)表示「疏散」有個重要字根「vac-」，意思為「空（empty）」再加上字首「e-」，意思是「外面（out）」，因此evacuate直白的說就是empty out。

A lot of villagers were evacuated from the low-lying areas prior to the hurricane.

（颶風來臨前，低窪地區的村民撤離／疏散。）

儘管川普在種族、健保醫療、和環境議題居於下風，然而民主黨也常被批評對中國軟弱、對一般勞工的經濟政策不優，特別是候選人拜登個人也無較突出的魅力，而川普也繞著拜登的老態和意識是否仍清晰方面猛攻。看來剩下不到一個月的選戰將會繞著類似的議題繼續打轉。

A public transport company in Shanghai has deployed ultraviolet (UV) light units to disinfect public buses using less time and manpower . Officials from China’s National Health Commission point out that the coronavirus that causes Covid-19 is sensitive to ultraviolet light and heat.

（上海的巴士公司裝置「紫外線消毒車間」，這麼做的目的主要是為了減少消毒公車所需的時間與人力。中國國家衛生健康委員會指出，新冠病毒對紫外線和熱敏感。）

甚至，泰國有所學校裝了紫外線燈光照射的隧道（UV disinfection tunnel），但穿過隧道的不是校車，而是要求學生進校前都得先穿越隧道消毒。

To complete the disinfection process , people had to go through a thermal scanner and clean their hands with sanitizer before walking through the tunnel, according to the college staff.

（根據這所學校職員的說明，這一整套的消毒過程是：你得先走過熱影像儀，接著用消毒劑清潔雙手，然後再穿過（紫外線）隧道。）

但是沒有使用殺菌清潔用品，直接讓皮膚照射紫外線消毒，這樣做安全嗎？是抗疫的好方法嗎？網路流傳曬太陽就可以殺死病毒，是真的嗎？

簡單來說，答案是 「No」。紫外線沒那麼簡單，而且還很危險！

The World Health Organization (WHO) has issued a stern warning against people using UV light to sterilize their hands or any other part of their skin.

（世界衛生組織（WHO）已經發出嚴峻警告，千萬不要使用紫外線燈來消毒雙手，或人體任何部位的皮膚。）

Exposing yourself to the sun or temperatures higher than 25°C DOES NOT protect you from COVID-19. You can catch COVID-19, no matter how sunny or hot the weather is. Countries with hot weather have reported cases of COVID-19 .

（暴露在陽光下或者超過25°C 的地方，無法確保你不會感染新冠肺炎。無論太陽多大、天氣多熱，會得病就是會得病。炎熱地區的國家一樣有新冠肺炎確診案例。）

UV is important for getting Vitamin D and keeping us healthy. UV radiation can cause skin irritation and damage your eyes, and too much of it can cause skin cancer or eye cataracts.

（陽光對於維持我們的健康非常重要，人體可通過陽光照射，合成獲得身體所需的維生素D。然而紫外線輻射會造成皮膚刺激以及眼睛傷害，接觸過多的紫外線還會導致皮膚癌或白內障。）

圖／EnglishOK提供

上圖是紫外線指數分級說明，世界衛生組織將紫外線指數（UV Index levels）從0到10進行分級，等級愈高，紫外線輻射更強。紫外線超強時還會超過10級，達到11+以上。因此，我們應該隨時注意紫外線預報，採取必要的保護措施。

文／吳詩綺

About 吳詩綺

現職：國立師大附中英文科教師 ETS 認證托福網路測驗專業發展工作坊講師

學歷：國立中央大學英美語文學系碩士

經歷：美國佛羅里達大學教育系訪問學者教育部行動研究特優教案得主

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