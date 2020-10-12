對抗新冠病毒 消毒用紫外線燈超熱門！來學清潔的英語單字
今（2020）年全民為了對抗新冠病毒，凡是帶有「消毒 」、「殺菌」等關鍵字，都成為熱賣商品的必備標籤。首先來認識這些英文單字怎麼說：
disinfection (n.) 消毒
這個英文字首 dis表示「相反、反對」， infect (v.)是「傳染、感染」，因此 disinfect 成為「為……除菌、替……消毒」的動詞，disinfection 是名詞。
常見用法
如 disinfect the toilets（給廁所消毒）、disinfect a wound（給傷口消毒）、water disinfection products（淨水消毒產品）。
sterilization (n.) 殺菌
源自於動詞 sterilize，這個字本身有兩個意思。第一是表示「結紮、使絕育」，例：After having four children, she decided to be sterilized.（生了四個孩子之後，她決定去做結紮手術。）第二個意思是「消毒、使無菌」，例：Sterilize the bottles with boiling water.（用沸水消毒瓶子）形容詞是 sterile，表示「消過毒的、無菌的」， 例：We need a roll of sterilebandage.（我們需要一卷消毒繃帶）。
sanitization (n.) 消毒、清潔
八月以來美西加州、奧勒岡等州野火肆虐，大規模民宅被火吞噬，政府緊急疏散（evacuate）民眾，隨之而來的嚴重空污對人體的影響甚鉅。這場大火也成為選戰焦點，一向漠視科學的川普將大火歸咎於森林管理不佳，認為天氣漸涼之後一切將會好轉，而拜登批評川普漠視環保和氣候變遷的議題，並直指他為「氣候的縱火犯（climate arsonist）」。
Joe Biden labeled Trump as a “climate arsonist” who frequently rejects the threats posed by climate change.
（拜登稱川普為「氣候縱火犯」，因為他對氣候變遷的威脅常嗤之以鼻。）
label常見到當名詞「標籤」使用，在這裡可以用作動詞「貼標籤」。而常和label混淆的字是tag (n.)，它也是標誌／標籤的一種，常是吊掛上去的，如物品的吊牌或價格標price tag。
evacuate (v.)表示「疏散」有個重要字根「vac-」，意思為「空（empty）」再加上字首「e-」，意思是「外面（out）」，因此evacuate直白的說就是empty out。
A lot of villagers were evacuated from the low-lying areas prior to the hurricane.
（颶風來臨前，低窪地區的村民撤離／疏散。）
儘管川普在種族、健保醫療、和環境議題居於下風，然而民主黨也常被批評對中國軟弱、對一般勞工的經濟政策不優，特別是候選人拜登個人也無較突出的魅力，而川普也繞著拜登的老態和意識是否仍清晰方面猛攻。看來剩下不到一個月的選戰將會繞著類似的議題繼續打轉。
A public transport company in Shanghai has deployed ultraviolet (UV) light units to disinfect public buses using less time and manpower. Officials from China’s National Health Commission point out that the coronavirus that causes Covid-19 is sensitive to ultraviolet light and heat.
（上海的巴士公司裝置「紫外線消毒車間」，這麼做的目的主要是為了減少消毒公車所需的時間與人力。中國國家衛生健康委員會指出，新冠病毒對紫外線和熱敏感。）
甚至，泰國有所學校裝了紫外線燈光照射的隧道（UV disinfection tunnel），但穿過隧道的不是校車，而是要求學生進校前都得先穿越隧道消毒。
To complete the disinfection process, people had to go through a thermal scanner and clean their hands with sanitizer before walking through the tunnel, according to the college staff.
（根據這所學校職員的說明，這一整套的消毒過程是：你得先走過熱影像儀，接著用消毒劑清潔雙手，然後再穿過（紫外線）隧道。）
但是沒有使用殺菌清潔用品，直接讓皮膚照射紫外線消毒，這樣做安全嗎？是抗疫的好方法嗎？網路流傳曬太陽就可以殺死病毒，是真的嗎？
簡單來說，答案是 「No」。紫外線沒那麼簡單，而且還很危險！
The World Health Organization (WHO) has issued a stern warning against people using UV light to sterilize their hands or any other part of their skin.
（世界衛生組織（WHO）已經發出嚴峻警告，千萬不要使用紫外線燈來消毒雙手，或人體任何部位的皮膚。）
Exposing yourself to the sun or temperatures higher than 25°C DOES NOT protect you from COVID-19. You can catch COVID-19, no matter how sunny or hot the weather is. Countries with hot weather have reported cases of COVID-19.
（暴露在陽光下或者超過25°C 的地方，無法確保你不會感染新冠肺炎。無論太陽多大、天氣多熱，會得病就是會得病。炎熱地區的國家一樣有新冠肺炎確診案例。）
UV is important for getting Vitamin D and keeping us healthy. UV radiation can cause skin irritation and damage your eyes, and too much of it can cause skin cancer or eye cataracts.
（陽光對於維持我們的健康非常重要，人體可通過陽光照射，合成獲得身體所需的維生素D。然而紫外線輻射會造成皮膚刺激以及眼睛傷害，接觸過多的紫外線還會導致皮膚癌或白內障。）
上圖是紫外線指數分級說明，世界衛生組織將紫外線指數（UV Index levels）從0到10進行分級，等級愈高，紫外線輻射更強。紫外線超強時還會超過10級，達到11+以上。因此，我們應該隨時注意紫外線預報，採取必要的保護措施。
文／吳詩綺
About 吳詩綺
現職：國立師大附中英文科教師 ETS 認證托福網路測驗專業發展工作坊講師
學歷：國立中央大學英美語文學系碩士
經歷：美國佛羅里達大學教育系訪問學者教育部行動研究特優教案得主
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