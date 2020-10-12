踏上巫途：求神問卜體驗地

文／甘炤文

香港．黃大仙祠

香港黃大仙祠主要供奉「赤松子」黃初平，另兼及至聖先師孔子、關聖帝君、觀音佛祖等若干神眾，是一座三教共祀的廟宇。坊間相傳黃大仙祠問事靈驗，故香火始終鼎盛而未竭；除卻殿前擲筊求籤，廟旁的算命小街更可謂門庭若市，許多信眾不辭勞遠而來，只為解一支籤、算一回手相或面相。如今，黃大仙祠為廣開發便之門，也推出網上祈福服務，遠在海外的善信毋須親臨現場，只消登錄網頁敘明名姓等資料，即能由道長統綰、代為訟禱，以收禳災保安之效。

圖／旅讀中國提供

北京．紅螺寺

坐落在北京城郊、懷柔區紅螺山的南麓，始建於東晉咸康年間的紅螺寺係由西域高僧佛圖澄所創，後歷經多次擴建與重修，迄今已有將近一千七百年歷史。紅螺寺分為兩大寺區，其一為主殿和五百羅漢林，除卻拈香禮佛，遊客另得在此賞覽「禦竹林」、「雌雄銀杏」、「紫藤寄松」等林相美景；其二則為位於半山間的觀音寺，只消緣著步道上行，越過山門後便能抵達一座供奉有送子觀音的殿堂──當地流傳著「男雍和，女紅螺」的說法，主要便著眼於這座小殿在求姻緣、求子嗣方面的靈驗程度。

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山西．五台山五爺廟

山西五台山相傳為文殊師利的道場，山間寺廟林立、顯教與密宗並行而不悖──儘管如此，與塔院寺相毗鄰、主供龍王的「五爺廟」仍顯得十分特出，因一般佛院並不供奉龍王。之所以有此破格，相傳乃早先文殊師利曾向東海龍王討索一塊清涼石，使原本荒炎的五台山轉為清涼勝境；後來龍王五子意欲討回借物，遂相偕大鬧五台山，終為菩薩所調服，並安排祂們就地專司耕雲播雨之職，故著意建廟受信眾香火。或又有言，這尊別名「廣濟龍王菩薩」的龍王像，其實正是文殊師利的化身，不怒而威的金身法相更蒙獲大清康熙帝封為「人間第一財神」，是以善信不僅得來廟中祈雨，更能求財氣、求官運，祈願諸事亨通！

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西藏．拉姆拉措

拉姆拉措或稱瓊果傑神湖、吉祥天母湖，是藏區除四大聖湖之外，地位同樣殊勝非凡的一座湖泊。橢圓狀的拉姆拉措位於西藏山南加查縣境內，週邊為重巒疊嶂所圍環，如同蓮瓣般托出中央澄碧幽深的水體；在過去，當達賴喇嘛、班禪喇嘛等上師圓寂後，餘下的僧眾為了要掌握繼位者可能的出身地，將組隊前往拉姆拉措觀看湖相、領受神諭，隨而依照靈示尋找輪迴轉世的靈童。此外，據言虔誠的信眾若前來轉湖，亦能從湖中變幻莫測的倒影預知自身未來的運程……種種神奇的事跡，無疑替這處高原湖泊迴添不少秘教色彩。

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甘肅．薛家灣

位於甘肅省永登縣境內，薛家灣別稱「算命村」，村中不過一百多戶人家，唯咸自認為伏羲後裔；因男性多精通卜算，女性則善於看相，因此傳統上他們不事農耕生產，一年到頭常成群結隊地在外遊歷，以算命、禳災等術數為生，將他們比擬為「中國的吉普賽人」亦不為過。為了防址箇中巧門別傳，薛家灣人多半不與外邦通婚，村中且以劉、柳、高、何四姓為大；而據說薛家灣的村落建築是依照孔明的八陣圖進行布局，非本地的來客進入後往往迷失方向、不辨東南西北……如此傳說，不啻更迴添了薛家灣的神秘風采。

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【活動訊息】

【美麗中華旅講堂‧臺北場】明朝老帳：白銀帝國與海商集團

講座簡介：

明朝正值西方大航海的年代，透過世界貿易方式的轉變，大量白銀流入中國，開啟明朝的白銀時代。

在向來重視陸權的中國，明代的海上也相當熱鬧，除了早前的鄭和下西洋之外，沿海的海盜又是另外一個波瀾起伏的篇章，我們以海商集團來稱呼他們。

講師介紹：黃偉雯

曾至馬來西亞任職該國第一位臺灣籍華文獨立中學校長。現職為作家、歷史文化講師、印度彩繪師（具有台北市街頭藝人執照）、深度文化旅遊規劃及達人帶團。目前活躍於「故事：寫給所有人的歷史」、「Yaoindia就是要印度」網站、定期講座於各大校園、藝文空間及企業講堂。

主題_明朝老帳：白銀帝國與海商集團

講師_黃偉雯

日期_10/28（三），19:00-21:00

地點_旅讀中國／臺北市松山區南京東路三段287號10樓（新光國際商業大樓）

主辦單位_海峽兩岸旅遊交流協會高雄辦事分處、旅讀OR

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