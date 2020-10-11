2020台灣設計展在新竹 把握雙十連假最後一天

2020 台灣設計展覽以「Check in 新竹-人來風」為主題，規劃一條2公里步行路徑串聯新竹公園、轉運站和新竹市舊城區之展場，展期自10月1日至10 月11日，呈現城市即展場的設計盛事。

主展區-新竹公園

The Terminal 城市終端機，Photo Credit：衍序規劃設計，Photography by 李易暹。

超連結-Hyper Link，Photo Credit: 台灣設計研究院，攝影師：汪德范。

超連結-Hyper Link，Photo Credit: 台灣設計研究院，攝影師：汪德范。

第一主展場新竹公園的6大展覽主題，包含總策展人劉真蓉策劃的「城市終端機」，將體育館變成一台巨大的處理器，帶領民眾開啟一場跨越時空的旅行；由簡訊設計張志祺和偶然設計曾令理共同策劃的「超連結」集結阿滴、千千、Joeman 等知名 Youtuber，和觀眾分享科技對生活的影響；「O 循環設計展 THELOOP」由 W 春池計畫吳庭安，和究方社方序中共同策展，運用感應式風鈴引導觀眾前往新竹客家音樂人黃子軒主持的聲音循環電台，聆聽循環的聲音。

○ 循環設計展 THE LOOP，Photo Credit：究方社＋Ｗ春池計畫，白區_循環之聲，Photography by KRIS KANG。

○ 循環設計展 THE LOOP，白區_循環之聲，Photo Credit：究方社＋Ｗ春池計畫，Photography by KRIS KANG。

○ 循環設計展 THE LOOP，白區_循環之聲，Photo Credit：究方社＋Ｗ春池計畫，Photography by KRIS KANG。

○ 循環設計展 THE LOOP，灰區_循環之流，Photo Credit：究方社＋Ｗ春池計畫，Photography by KRIS KANG。

主展區-舊城區

重啟‧未來閱讀，新竹州圖。

重啟‧未來閱讀，新竹州圖。

重啟‧未來閱讀，新竹州圖。

重啟‧未來閱讀，新竹州圖。

重啟‧未來閱讀，范承宗，新竹州圖展場。

第二主展場新竹舊城區是一座立體的「生活博物館 Living Museum」，以美術館為起點，透過 APP 聽著神秘說書人的指引，6 條城市旅遊路線，踏進老店體驗生活；結合 5 處古蹟展館，分別是新竹州圖書館「重啟，未來閱讀」、新竹市美術館「風城轉生站」、大同 108「竹塹練功房」、新州屋「九降米粉道」和影像博物館「有樂電影院」，邀請民眾一同體驗光影和閱讀，欣賞蓪草、螺鈿與玻璃等細緻工藝，走進親子電影院、米食快閃店，用自己的方式 Check in 新竹。

有樂電影院，Photo Credit: 鴻梅文創志業。

新竹市影像博物館大廳，Photo Credit: 鴻梅文創志業。

有樂電影院，Photo Credit: 鴻梅文創志業。

城市步行廊道

XYZ嬉遊中-新竹搖擺。

XYZ嬉遊中-新竹搖擺。

而城市步行廊道的路線，更橫貫上述兩大主展區，並將轉運站、東門城、護城河和幸福廣場串連起來，漫步其中可感受到截然不同的新竹樣貌。

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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