從歷史古蹟到現代大師級建築 盤點全球十座最美圖書館！

書迷們，集合！國際旅遊限制鬆綁之後，這些絕美圖書館一定不能錯過。

英文諺語中的「別以貌取人」稱作「Don’t judge a book by it’s cover.」（別以封面評斷一本書），同樣的道理用在圖書館上，也一樣行得通。有些圖書館可能外表較不起眼，但裡頭卻是一篇篇動人故事。從經典歷史古蹟到現代大師級建築，現在就走進全球十大最美圖書館，一起跳脫現實、探索書本的美好世界！

美國，摩根圖書館與博物館（The Morgan Library and Museum）

座落於美國紐約市中心，早已是知名景點的摩根圖書館與博物館，有著圖書館、博物館、演藝廳，以及著名銀行家JP Morgan的私人藏書。棕色的書架裡不僅藏有英國作家Sir Walter Scott，和著名法國現實主義小說家Honoré de Balzac的原版手稿，更收藏了大量書籍、繪畫作品，和達文西、米開朗基羅與林布蘭等知名西方藝術家珍貴的古籍「搖籃本」（Incunabula）。

德國，斯圖加特市立圖書館（Stuttgart City Library）

現代極簡以及純白美學，就是德國斯圖加特市立圖書館的最佳代名詞。2011年開幕的斯圖加特市立圖書館，內部設計看起來就像是個倒過來的金字塔，每層樓的閱覽區則以開放式的樓梯相連，讀者們能自由地上上下下，不論是找書或尋找棲身的角落都非常方便！

捷克，斯特拉霍夫修道院圖書館（Strahov Monastery Library）

位於捷克首都布拉格（Prague）的斯特拉霍夫修道院圖書館興建於1679年，不僅在捷克歷史上有著重要地位，更保存了許多16至18世紀出版的珍貴印刷品。而斯特拉霍夫修道院圖書館中，令人歎為觀止的聖經壁畫也相當知名，圖書館內則分成了神學館以及哲學館，兩者皆有著精緻、華麗的裝飾風格。

奧地利，阿德蒙特圖書館（Admont Abbey Library）

造訪位於奧地利的阿德蒙特圖書館，絕對很難不對它華麗的巴洛克式建築感到驚艷！阿德蒙特圖書館是世界上最大、最古老的修道院之一，館內更收藏了多達70,000件古典捲軸。阿德蒙特圖書館內，有著以繁複金色雕刻裝飾的大面積白牆，並同時以巴洛克時期兩大藝術家Bartolomeo Altomonte和Joseph Stammel的壁畫及雕塑作品作為裝飾。

中國，天津濱海圖書館

天津濱海圖書館中庭設有大大的球形裝飾，整體外型又像是一隻大眼睛，讓天津濱海圖書館有著「濱海之眼」的稱號。這棟五層樓的圖書館是由荷蘭的建築公司MVRDV設計，館內更收藏了20萬本藏書。

然而，讀者們在天津濱海圖書館裡所看到的「書」，不一定真的能拿來閱讀，因為較高的書櫃上的書，大部分都只是圖片，也就是書背圖樣的壁紙，是為了營造出「書山」樣貌而做的設計。

瑞典，斯德哥爾摩公共圖書館（Stockholm Public Library）

由知名瑞典建築師Gunnar Asplund設計的斯德哥爾摩公共圖書館建於1928年，圓柱型的特殊建築風格讓斯德哥爾摩公共圖書館成為當地地標。

建築師Asplund是1920年代北歐古典主義建築大師，而由他所設計的斯德哥爾摩公共圖書館更是北歐古典主義的代表性作品。斯德哥爾摩公共圖書館更受美式圖書館啟發，成為瑞典第一座開放式圖書館，讀者不必透過館員協助，即可自由取得書籍。

愛爾蘭，都柏林大學三一學院圖書館（The Library of Trinity College Dublin）

都柏林大學三一學院圖書館包含了數棟建築，其中最有名的則是Old Library，出自愛爾蘭建築師Thomas Burgh之手，耗時20年興建，並於1732年正式完工。Old Library館內設有60公尺的壯闊長廊，由雕刻家Peter Schemakers製作的知名哲學家和作家的大理石半身像，則矗立在長廊兩旁。

三一學院圖書館中最古老的20萬件作品，全都收藏在Old Library的橡木書架上，其中還包含了古老工藝品以及珍貴手稿，像是米斯主教Henry Jones的《凱蘭書卷》（Book of Kells）和《杜羅之書》（Book of Durrow）這兩大中世紀福音書，以及世界上現存的三座中世紀凱爾特豎琴之一，三一學院豎琴（Brian Boru’s harp）。

埃及，亞歷山大圖書館（Bibliotheca Alexandrina）

在刻著120個不同埃及象形文字的高聳亞斯文花崗岩之下，由挪威團隊Snøhetta設計的、和外牆一樣有型的亞歷山大圖書館就藏在裡頭。亞歷山大圖書館座落於地中海東南方的埃及亞歷山大港，館外更還有大型的倒影池。

而為了致敬西元前最古老、最大型的圖書館「古亞歷山大圖書館」，今日的亞歷山大圖書館的館內空間也不容小覷，擁有能容納8百萬本書籍的藏書空間、一個會議中心、四個展廳、四個藝廊、15個常設展、一座天文臺以及一間專門修復古董手稿的實驗室。

墨西哥，巴斯孔塞洛斯圖書館（Biblioteca Vasconcelos）

巴斯孔塞洛斯圖書館又被稱為「Megabiblioteca」（巨型圖書館），館內不對稱的書架和陽台，以及穿透式牆面，讓這裡看起來就像是未來世界的漂浮圖書館。

設置在圖書館中庭，出自墨西哥藝術家Gabriel Orozco之手的鯨魚骨架作品，又更讓由墨西哥建築師Alberto Kalach和Juan Palomar所設計的巴斯孔塞洛斯圖書館，充滿著神秘的未來奇幻感。

日本，多摩藝術大學圖書館（Tama Art University Library）

日本東京的多摩藝術大學裡，分別在兩個校區設有兩間圖書館，其中較新落成的八王子圖書館（Hachioji Library）藉著特殊的建築設計，吸引了眾人的目光。

由奪得2013年普立茲克建築獎的日本建築大師伊東豊雄設計，八王子圖書館以其順應著斜坡地形建立的自然設計，被視為當代建築的一大成就。即使在2007年就已完工，有著極具現代風格的水泥拱門、玻璃落地窗和簡約內裝的八王子圖書館，至今依舊是經典。

作者／Mara Lagdamen and Chloe Pek

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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