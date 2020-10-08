全台最時尚阿嬤 92歲精彩人生才正開始！

本期Tatler以「時尚」為題，邀請高齡92歲的時尚阿嬤郝雲娟，用劃時代的觀點，分享她眼睛所見、內心所感的時尚本色。

目前高齡92歲、患有失智症的郝雲娟奶奶，因為失智症的關係讓她情緒低落了很長一段時間，但是透過與孫女跟The Hidden Gem攝影團隊合作的這些年下來，不僅改善了她的症狀與情緒，創作出來的作品也激勵了很多年輕人及跟她一樣年長的人們。她也認為這種「藝術治療」的方式，很值得讓大家知道。

有哪些關於你的趣事，是很少人知道的？

可能我的外表或是我的照片，會讓人家覺得有距離感、很霸氣，但是其實我私底下喜歡跟親近的人撒嬌，還會嘟嘴，我孫女說我很有反差萌。

你會怎麼形容你的個人風格？

我們那個年代好像不太談個人風格，但是我年輕的時候喜歡比較幹練俐落的打扮，最常穿寬鬆的旗袍配大風衣，再搭配個墨鏡。

有沒有哪一個時期的穿搭風格，是你希望可以永遠從記憶中抹除的？

我不太適合穿太裸露、太夜店風隔的衣服，像是亮片迷你裙，之前美恩跟團隊有讓我嘗試過，但是好像真的不太適合。

Gucci豔紅復古短夾克、紅藍印花罩衫洋裝、斑馬紋粉色鏡片太陽眼鏡，all by Gucci。

還記得你人生中的第一筆大額時尚消費是什麼嗎？買了什麼商品、為什麼會選它？

我年輕的時候，對於鞋子跟墨鏡特別講究，這也是我花最多錢的地方。我覺得衣服簡單點沒關係，但鞋子跟墨鏡一定要有質感，整個人就會看起來很有氣質。

今年疫情隔離期間，最常穿的居家裝扮為何？

我在家裡的時候，喜歡穿素雅的唐裝搭配寬鬆長褲。

你認為最可怕的時尚災難是什麼樣子？

我覺得每個人都有自己的樣子，不太會去對別人的穿著品頭論足，但是我自己沒有辦法接受太裸露，尤其是露大腿。

作者／Lulu Tsai

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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