2020年最新入選Gen.T！ 28位亞洲新銳先峰 形塑新面貌

受疫情影響的一年，我們比以往任何時候都更需要Generation T（Gen.T）的創新、動力和領導才能。這次疫情揭示了人類最深層的缺點，但同時也是我們最大的優勢，2020 Gen.T亞洲新銳先鋒於全亞洲共選出400位入榜者，其中有28位來自台灣，這些優秀入榜者讓我們最黑暗的時刻，即時看到未來的曙光。接下來就讓我們一同認識，28位2020年最新入選的台灣Gen.T。

張倚奇 哿哿設計（GEGE DESIGN）創辦人 從中央聖馬丁藝術與設計學院獲得工業設計碩士學位後，張倚奇於2015年回到台灣，創立哿哿設計。這個桌上遊戲工作室設計了40多款遊戲，其中包括咕啾咕啾（Gujuguju），這是現代亞洲的首款紙牌遊戲，並在世界廣泛銷售。 顏伯駿 三頁文設計創辦人 顏伯駿將他對音樂和設計的熱愛融入進了作品中，他的作品專注於為台灣一些最受歡迎的音樂創作專輯設計封面和包裝，並獲得了包括2017年第28屆金曲獎、2018年紅點設計獎、2018年金點設計獎和2019年iF產品設計獎等獎項。

徐嘉凱 SELF GROUP創辦人、導演 徐嘉凱是媒體製作公司Self Pick、區塊鏈娛樂公司Self Token以及餐飲和娛樂公司Self Space的創辦人。他的第一部長片《聖人大盜》（The Last Thieves，2019）為他贏得了第56屆金馬獎的提名，這也是台灣首部透過區塊鏈獲得資助的電影。 徐漢強 導演 徐漢強導演的處女作《返校》（Detention，2019）在發行後的三天內就成為了當年台灣票房最高的本土電影。這部台灣有史以來第一部改編自軟體工程師們製作的遊戲電影，在第56屆金馬獎中獲得了十二項提名和兩項大獎。

呂冠緯 均一教育平台（JUNYI ACADEMY）董事長暨創辦人 呂冠緯最初是一名家庭教師，他決定使用數字影片和資源來彌補他在K-12（幼稚園至高中）教育體系中觀察到的缺口。於是他創建了均一教育平台，這是一個將人工智能、大數據和AI軟體集合在一起的線上平台，可免費提供高質量的教育機會。均一教育平台是台灣第一個獲得Google兩年100萬美元資助的組織。 江前緯 HAH0W好學校共同創辦人暨執行長 因為體認到教育和培訓的缺乏，江前緯創建了 Hahow好學校，這是一個線上平台，讓使用者可以在此進行個人教學與學習。它目前已成為台灣最大的教育與技能共享線上平台，擁有來自全球的300多名教師，近400門課程和22萬名學生。

廖冠傑 華夏玻璃執行長 廖冠傑離開美國華爾街，接手了家族生意，使擁有百年歷史的玻璃器皿製造商華夏玻璃迅速煥發活力，並且有了一個現代的樣貌。在他的領導下，華夏玻璃還透過採用自動化生產線提高了生產效率，年收入達到1,700萬美元。 吳姍儒 電視節目主持人、作家 吳姍儒跟隨著她的父親，電視明星和歌手吳宗憲進入娛樂圈，主持的電視節目包括《小明星大跟班》、《二分之一強》和《一呼百應》，並在2019年第54屆金鐘獎上以遊戲節目《一呼百應》獲得「益智及實境節目主持人獎」。她還出版了《我的存在本來就值得青睞》（2020）—書。

陳奕凡（ØZI） 嘻哈歌手 陳奕凡以他的藝名ØZI聞名，是台灣最具潛力的嘻哈歌手之一。他以自己的首張專輯《ØZI：The Album》獲得2019年金曲獎最佳新人獎就是最佳證明。他曾與Chanel、Dior和Burberry等國際品牌合作。 Chun-Yuan Jean 簡君嫄 C JEAN創辦人 簡君嫄的時尚兼具創造力並呼應環境議題，她通過其高端概念品牌「C Jean」探索各種社會問題。該品牌屢獲殊榮的永續作品尤其受到創意人士的青睞，其中包括編舞家何曉玫、鋼琴家葉青青，以及藝人林依晨和吳可熙等。

邱懷萱 ANCHOR TAIWAN 與ANCHOR VENTURE PARTNERS 創辦人 邱懷萱離開了管理超過10億美元資產的對沖基金交易員的工作職位，創立了Anchor Taiwan，這是一個全球性平台，通過匹配、創立社區和文化交流將本地和國際新創企業聯繫起來。她曾與Y Combinator、500 Startups、Uber、英特爾和微軟的創辦人和高階主管一起工作，並於2018年入選Girls in Tech 40名40歲以下科技精英榜單。 魏瑞廷 池上采穀坊創辦人 魏瑞廷是一個將大部分時間都花在稻田上的區塊鏈專家。他成功地將物聯網（loT）和區塊鏈技術集成到了水稻種植過程中。如今，他的水稻品種已出口到中東、香港和美國等地。魏瑞廷還創建了一個技術和數據生態系統，讓台灣下一代的稻農有了科技化的發展面向。

李立元 舊振南總經理 李立元是家族的第五代傳人，擁有並經營著傳統的糕點品牌舊振南。他對品牌進行了一系列的現代化嘗試，包括涉足電子商務，與誠品書店建立合作夥伴關係，以及在生產過程中使用3D建模技術，讓傳統的老字號糕餅品牌有了現代化的發展。 張良伊 PLAN B共同創辦人暨35O.ORG亞洲管理總監 過去幾年與友人共同創辦企業顧問公司Plan b，以永續發展工具作為專案規劃的基礎。他曾涉足多個國際非政府組織，更擔任聯合國氣候變遷締約國大會青年代表、世界經濟論壇青年社群台北分會長、2041年南極考察項目以及台灣青年氣候聯盟的創辦人。現為非政府組織350.org亞洲管理總監。

靳嚴博 醫守科技（AESOP TECHNOLOGY）共同創辦人暨行銷長、皮智（DERMAI）共同創辦人暨執行長 靳嚴博的企業家精神與生俱來，在醫學院學習期間，正是由於四處尋找實習機會，才讓他接觸到了科技領域，並啟發他成立了兩家醫療創業公司：醫守科技和皮智。兩家公司都利用數據和機器學習，分別為處方藥和不規則的痣檢測帶來全新的醫療服務。 游文霖 HAVITAL HK HOLDINGS創辦人暨董事 中學時期，游文霖曾在養老院擔任志工，這是她第一次體驗到老年人保健領域的缺口。這位董事帶領 Havital HK Holdings在香港和中國推出了兩個全新的護膚和保健品品牌，以幫助抗擊肝癌和阿爾茲海默病等疾病。

許展榮 這群人TGOP（THIS GROUP OF PEOPLE）創辦人 許展榮與六位朋友一起在YouTube創建了「這群人TGOP」頻道，因為他們發現在傳統娛樂圈中謀生是一件充滿挑戰的事。如今，他們是台灣最受歡迎的YouTuber之一，擁有超過300萬的訂閱戶，現在從事廣告、電視連續劇和代言活動。 蘇柏維 有機像素（HI ORGANIC）創辦人 有機像素最初由蘇柏維創立時是一家動畫工作室。在過去的十年中，工作室不斷發展壯大，為客戶提供全方面服務，包括融合了特效、品牌和設計的影像製作。該工作室的眾多項目已獲得包括金馬獎、4A創意獎、倫敦國際大獎、Onedotzero、紅點設計獎、坎城國際創意節等獎項的認可。

劉純芳 新竹豐邑喜來登大飯店執行長 劉純芳從美國史丹佛學成歸國返回台灣，她開始接管家族企業豐邑的飯店事業部，並致力於開發新的房地產管理部門，其中就包括了新竹豐邑喜來登。她還涉足零售百貨業，今年並將萬豪酒店旗下的潮流酒店品牌Moxy首度引進台灣。 賴鼎超 鄉林集團、涵碧樓酒店總經理 賴鼎超是鄉林集團董事長賴正鎰的兒子，目前負責管理連鎖酒店涵碧樓。該酒店以豪華住宿而聞名，其正在向台灣以外的地區擴張，並計劃在全球開設近30間新酒店。

莊政儒 達永建設副董事長 身為達永建設的第二代，莊政儒完成了三個住宅案子和一個商業開發案。他為首次購屋者提供價格親民的住房而聞名，而他的創新性銷售推廣工作，像是與本地獨立書店合作的多功能陳列室，獲得了iF設計獎和IPA英國國際房地產行銷獎等肯定。 陳聖凱 以立國際服務（ELIV）創辦人暨執行董事 受到自己在菲律賓的志工服務經驗的啟發，陳聖凱創立了社會企業以立國際服務（ELIV），以永續、透明和專業的方式促進國際志工服務。ELIV的業務已擴展到香港地區，並於2019年獲得了「社會企業明星獎」。

黑嘉嘉 圍棋選手、藝人 黑嘉嘉在14歲時就成為了職業圍棋士，現在是台灣排名第一的女棋士，世界總排名第七。2011年，她因為賽事組織的不公平財務待遇而發起抵制，勇敢捍衛了女棋士的權利。2019年，她在SENKO盃世界女子圍棋錦標賽上獲得了亞軍。 馬玉如 GIVE 543贈物網創辦人 由於自身經歷，馬玉如創建了Give 543贈物網，作為重新分發廢棄物品的平台。該平台約有5萬名個人用戶，與460個慈善機構和非營利組織與40個公司會員參與其中，目前已重新贈送了超過300萬件物品。它在2019年的全球ICT卓越獎中獲得了永續發展傑出獎。

姜建丞 CHARGESPOT 共同創辦人暨執行長 姜建丞的ChargeSpot是首個全球行動電源共享服務品牌，可按需要為智慧手機、電扇甚至電子菸充電，在香港、日本丶泰國和台灣擁有3.5萬多名註冊用戶。該平台計劃擴展到包括歐洲和美國在內的海外市場。 王易如 行動貝果（MOBAGEL）共同創辨人暨營運長 行動貝果是王易如的第二家創業公司。作為共同創辦人暨營運長，她領導著公司產品Decanter AI的籌款、全球銷售、市場行銷營運和公共關係。Decanter AI使企業能夠快速構建人工智慧驅動的數位解決方案。行動貝果的客戶群不斷增長，包括了軟銀集團、研華科技和可口可樂。

吳承翰 LULUPET 共同創辨人暨執行長 吳承翰養的愛貓備受腎臟疾病的煎熬，這促使他辭掉了矽谷工程師的工作，創立了LuluPet。這款智能貓砂盆使用人工智能、體重和紅外線傳感器幫助主人監測寵物貓的健康狀況，還可以發現一些通常為無症狀的問題，他的產品在2019年獲美國消費性電子大展的創新大獎。 林裕欽 DCARD共同創辦人暨執行長 林裕欽在19歲時就創立了Dcard，發展至今，這個風靡年輕族群的社交媒體平台已擁有了超過450萬用戶。Dcard是集論壇討論、交友配對和問答於一體的創新平台，年輕人匯聚這個平台討論議題，從生活到政治，乃至於社會問題等，載譽無數。

作者／Tatler Taiwan

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