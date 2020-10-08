2020縣市總體競爭力調查，黑馬新竹市出線

文╱高宜凡

2020年《遠見》縣市總體競爭力最新評比出爐！繼去年出現五座非六都城市（新竹市、台東縣、嘉義市、彰化縣、宜蘭縣）搶進前10名，今年更上演「小城大逆襲」戲碼，由「科技城」新竹市一舉奪得榜首，多年來始終霸占龍頭寶座的「天龍國」台北市，首次落居第2。

除各界關注的地方首長施政滿意度，每年《遠見》也蒐集官方統計數據，從經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政、社會福利等九大構面，評鑑本島19縣市競爭力消長。今年調查範圍囊括105項指標，方方面面為台灣城市把脈。

而環顧九大構面的各別表現，今年仍以體質最好的台北市處於領先，合計拿下四個單項榜首（經濟、教育、醫療、財政）。其餘以斬獲兩項冠軍（治安、公安）的台東表現最佳，新北市（環保）、桃園市（生活品質）、新竹市（社福），則各拿下一項冠軍。

總排名〉縣市競爭力 史上首見！竹市中止台北連霸

檢視今年競爭力總榜變化，前10名呈現大都會和非六都小城市各擁半邊天的均勢狀況。

最令人震驚的結果，便是長年盤據龍頭的台北市，首次讓出了龍頭寶座。而人口僅45萬的新竹市，排名從2015年的第8一路竄升，終於在今年奪得第一，中止了「天龍國」連霸時期！

觀察近兩年榜單變化，今年以屏東縣（17名→12名）和基隆市（19名→14名）的進步幅度最大，名次分別前進5名，儘管仍居落後群，卻已難能可貴（8名→4名）而前進4名的台中市則是六都中進步最顯著的。

至於退步最多的縣市，則是高雄市（12名→16名）和南投縣（14名→18名），值得相關單位警惕。

指標1〉經濟與就業 竹市、屏東、基隆進步多

經濟、教育、醫療等評鑑面向，一向是大城市占有優勢。今年的「經濟與就業」構面，前6名就有五個是六都城市，最差的高雄市也有第9名。

這面向進步最多的縣市，分別為：新竹市、屏東縣、基隆市，各自比去年進步3名。如新竹市在「營利事業銷售額年增率」及「產業產值五年平均成長率」兩項指標傲視群雄。去年墊底的基隆市，今年一口氣回升到第16名，顯示市府團隊力推中小企業圓夢貸款、地方產業創新研發推動計畫、吸引青年回鄉創業等措施，已陸續看見成效。 退步最多的，分別是台東縣及高雄市，兩者同樣下降5名。去年好不容易才進入前10名的台東，今年又滑落到第15名。

而今年排名掉到第9的高雄，最大軟肋當屬「民眾對於經濟及就業面向分數」，如何提振市民對地方經濟的信心，是新任市長的重要課題。

指標2〉教育與文化 桃園大躍進、嘉義縣市同滑落

今年的「教育與文化」構面，同樣由六都占據前9席次，其餘縣市排名，以新竹市的第4名最佳，去年從後段班闖進第3名的嘉義市，今年又跌到第8名。

觀察個別縣市，進步最多的是桃園市和雲林縣，尤其短短一年間爬升7名的桃園，在「教育科學文化占總歲出比例」及「每人購書費」等細項指標，都有長足進步。至於2017年還處於第18名吊車尾位子的雲林，近來持續進步，今年進步5名，來到第10名。

退步較多的，是嘉義市、宜蘭縣、嘉義縣，分別比去年滑落4～5名。嘉義市在「每人出席藝文展演活動次數」和「國中小學生復學率」幾乎墊底，比鄰的嘉義縣，則在「借閱率」及「人均借閱冊數」表現欠佳。如何提振地方藝文風氣？是上述縣市未來努力方向。

指標3〉環保與環境品質 新北再稱霸、高雄退步最多

「環保與環境品質」榜單同樣出現驚奇戲碼，過去10年只在2017年屈居次席的台北市，今年一口氣下跌3名，再次被一水之隔的新北市挑戰成功。

甫獲環保署頒發「環境保護績效考核」六項特優及一項卓越獎的新北市，不僅率各縣市之先，制訂長期的城市減碳計畫，預計2030及2050年要分別減碳25％及50％（以2005年排放量為基準），還打算在2022年成為台灣第一個「無煤城市」，多項表現均受肯定。

退步組方面，落居第18名的高雄市最令人擔憂，以空氣品質觀測指標「AQI」為例，根據官方統計，高雄去年「AQI（PSI）＞100的日數比率」竟高過25％，「垃圾回收率成長率」也不進反退。其餘退步較多的還有台南和台東，名次分別滑落6名和第4名。

而今年的最佳進步獎，當屬屏東與彰化，兩者名次都爬升5名，屏東的「平均每人每日垃圾產生量減少率」進步頗多，彰化則在「環保志工人數占縣（市）民比率」指標稱冠。

指標4〉治安 東部兩樣情、桃園升至榜眼

「治安」評鑑向來是台東縣的強項，過去十年幾乎都蟬聯龍頭，僅在2014年跌至第3名。今年在11項治安觀測指標裡，台東即有四項表現最佳。

可是，反觀同樣位於東部的花蓮和宜蘭，卻位於治安榜後段班，兩者今年排名都在第16名之後，箇中緣由，耐人尋味。

事實上，以往這項評鑑是大城市比較吃虧，因此桃園能在今年奪得第2名，相當難得，而且排名還比去年進步3名。觀察各項指標，桃園以「竊盜案破獲率」的表現最好。不久前平鎮分局接連偵破重大案件，更成為一時熱聞。至於由「警察市長」侯友宜領軍的新北市，則比去年小升1名，目前卡住第3名的位子。

指標5〉公共安全與消防 台東三連霸、新北跳升6名

跟治安一樣，「公共安全與消防」向來是大城市的另一個罩門，今年六都以台南和新北的表現尚可，倒數4名則全由其餘六都包辦。

稱霸本榜的，是已經連續三年（2018～2020）囊括首席的台東縣，在「每位消防員服務人口數」及「每萬人消防車輛數」等指標，皆為全台最優。緊追在後的，則是另一東部縣市花蓮。

進步幅度最大的，是原本去年墊底的新北市，今年排名一口氣衝到第13名，該城市在「緊急救護急救成功率」和「民眾對於消防及公共安全面向評價」等指標，均有不錯表現。

退步較多的兩縣市，則是彰化和桃園，分別滑落4～5名。尤其十年來首次墊底的桃園，在「每百萬人每件火災死傷率」及「每十萬人道路交通事故死傷人數年增率」，皆落後甚多。

指標6〉醫療衛生 台北續領先、雲林挺進七名

「醫療衛生」一直是城鄉落差最大的城市競爭力面向之一，今年六都全擠入榜單前9名，奪得桂冠的台北市，已在過去十年囊括九次冠軍。

除了六都，其他能擠進前段班的三個小城市，分別是嘉義市、新竹市、彰化縣。台北唯一落居榜眼的2018年，當時就是輸給嘉義市。

觀察各縣市起伏，今年變化最大的，要屬從去年榜尾一口氣爬升7名的雲林，儘管名次還不算高（第12名），但雲林在「嬰兒死亡率」「每十萬人法定傳染病患者」及「13歲以上過重或肥胖比例」等指標，均有明顯改善。而斗六市的台大醫院雲林分院日前加入32名主治醫師，在地另一家北港媽祖醫院，也增設許多先進儀器及駐診醫師，將一起為服務雲林鄉親而努力。

指標7〉生活品質與現代化 桃園再稱冠、台北基隆進步大

在「生活品質與現代化」面向，桃園市連續三年搶下榜首，眾多評測指標中，尤以「電動機車補助輛占機車登記輛比例」表現最佳。而發行五年、累積發卡量破160萬張的「桃園市民卡」，整合了多項智慧生活服務，將是市府往後推動重點。

進步最明顯的縣市，是分別占據第3及第9名的台北、基隆，兩城市排名均揚升5～6名，台北在「低底盤公車率」一馬當先，基隆則在「自來水供水普及率」指標頗有斬獲。

本榜退步最多的則是高雄，今年不僅下滑5名、跌至六都之末的第12名，「民眾對道路交通面向分數」的成績也不好看。

指標8〉地方財政 台北體質最佳、竹市改善多

過去10年曾在「地方財政」榜單奪魁八次的台北市，今年重返榮耀、奪回第一！從超過六成的「自籌財源比率」和持續改善的「人均負債增加率」，都顯示該城市極佳的財務健康度。 至於去年首度稱霸的台南市，今年小退1名到榜眼。進步最多的則是新竹市，大幅躍進的「自籌財源成長率」，是表現最亮眼之處。

台灣的地方自治歷程發展至今，財政紀律儼然成為社會關切焦點，如何兼顧市政建設腳步和自己的口袋深度？是每位百里侯無法迴避的治理難題。今年在此面向退步最多的幾個縣市，如新竹縣、嘉義市、屏東縣等地方首長，必須謹慎應對。

指標9〉社會福利 竹市二連霸、基隆急起直追

最後看「社會福利」面向，2011～2018這八年，該榜均由台東縣稱霸，這兩年才被新竹市超車。不過，台東在「志工人數占15歲以上人口比率」「平均市民受到志工服務之時數」等指標，依舊領先群倫。新竹市則在「老人長期照顧、安養機構每位工作人員服務老人數」及「獨居老人服務人次占列冊獨居老人人數比率」方面占優勢。 最大的名次異動城市，是從去年第16名飆升到今年第3名的基隆，不僅締造該城市有史以來最好的社福榜名次，也寫下今年九大面向進步最大的幅度。為強化社會安全網，基隆去年成立集中篩派案中心，由單一窗口集中受理通報，減少高風險案件漏接。市府也在過去三年增聘30名社工，並配合中央政策，提升社工薪資，諸多政策皆讓民眾有感。

當城市成為國家進步的原動力，地方治理仍須持續精進，才能滿足民眾愈來愈高的要求標準，箇中的施政訣竅，從今年的縣市競爭力總榜及九大面向表現，應可窺知一二。

【本文摘自遠見雜誌10月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】

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