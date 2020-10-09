新台海危機下的台灣兵法

文／李國盛、鄧麗萍、林讓均

這是1996年以來，台海局勢最險峻的時刻。但弔詭的是，這竟也是41年來，台美關係最緊密的時刻。

台美中角力的戲劇張力，在9月17日繃到最高點！

當日，美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）抵台訪問三天，這是1979年台美斷交以來，美國最高層級的官員來訪，是台美關係的重大突破。

就在柯拉克與蔡英文總統進行歷史性會面之際，中國連續兩天派出37架次軍機繞台，其中多架進入西南領空識別區（ADIZ），甚至跨越台灣海峽中線。這是1999年、第一任民選總統李登輝發表著名「兩國論」（特殊國與國關係）之後，解放軍對台灣最大的軍事挑釁。

隨後，我軍方也舉行全台聯合防空操演，美方亦派出軍機巡航。台美中三方頻頻「秀肌肉」，台海上空戰機之頻繁、情勢之緊張，一個誤判，戰火可能一觸即發。

美國大選倒數計時 兩強惡鬥，台灣戲分吃重！

「台海真的要開戰了嗎？」多數人焦慮，現在是兩岸最接近戰爭的一刻，國軍甚至修改「接戰準則」，將「第一擊」明確定位為「自衛反擊權」，進入備戰狀態。

表面上看來，衝突的主角是台灣與中國，但實際上，台海緊張只是中美惡鬥大戲之下的一幕場景。「美國總統大選」進入倒數100天之後，台灣戲份才開始吃重。

而執導、發球的，都是美國。近兩個月來，美國密集送來許多「大禮」，台灣也配合演出、隨即回禮，且皆非小禮。

8月9日，衛生部長阿查爾（Alex Azar）旋風來台；不到20天的時間，蔡英文總統親自宣布鬆綁美豬美牛，含瘦肉精的美豬獲准在明年元旦登台。14年的禁令，瞬間解封。

在阿查爾與柯拉克訪台之際，川普政府皆「巧合」宣布將對台增加軍售：8月說要售台四架大型精密「海上衛士」無人機；9月則一口氣提出七項主要武器系統的大型軍售方案。據傳，這一切是美國「堡壘台灣」（Fortress Taiwan）計畫中的一部分，目的是武裝台灣、抵抗中共。

川普真的很會做生意。不計上述兩項大型軍售案，其上任近四年來，已批准七項對台軍售案。若加總上述兩案，總金額逾150億美元，超過前一任、歐巴馬八年任期內約140億美元的對台軍售總額。（頁149表7）

美國的大動作軍售，想當然爾觸動了中國敏感神經，加劇了對台的文攻武嚇。

中美攤牌時刻，王牌出手了嗎？

隨著美國大選的逼近，原本由貿易逆差引發的「中美冷戰」，擴大至科技、金融……，唯恐一步步走向實戰化的「台海熱戰」。三方轉圜空間愈來愈小，賭注卻愈搏愈大。在這張有著台、中、美三個主要玩家的牌桌上，已然進入攤牌時刻。

細究近幾個月的三方牌局。美國對台灣大打「溫情牌」，一連撒出軍售、高官訪台、友台法案等甜頭。中國對台灣祭出「恐嚇牌」：軍機繞台、大規模軍演、不承認海峽中線等各種形式的警告。（頁145表6）

而美國對中國則高舉「禁令牌」，對華為、中芯、TikTok、WeChat等中國科技企業又禁又罰。近來又狂出「台灣牌」：以對台灣好來激怒中國，從中得利。

忙著接招的台灣，只能拿著「美國牌」抵禦中國。

出牌愈犀利，玩家背後的意圖愈是昭然若揭：川普想要勝選。習近平堅持「台灣是中國的一部分」。那麼，蔡英文要什麼？

政界人士觀察，蔡政府想從被動情勢中突圍，搭著更上層樓的台美關係，交換更多。願望清單包括BTA（台美雙邊貿易協定）、加入聯合國等國際組織，甚至是台美建交等。

然而，台美關係站上高峰不到兩個月，台灣已出盡籌碼：既接受了瘦肉精美豬，又高價承受各種軍售案。上述願望卻仍高懸，一如魚鉤上的誘餌，吃不到，就算吃到也危險。

在這張中、美兩強主導的牌桌上，台灣只能陪玩？或者，變成他人的賭注？

無論如何，台灣的時間不多了。

台美關係，美大選後「會變冷」

「台美關係已開始降溫，美國大選之後就會變冷！」政治大學教授、國關中心研究員嚴震生指出，台美關係在今年8、9月已達到高峰，大選前倒數一個月可能不再打台灣牌，轉打司法牌。

9月中旬，美國傳奇大法官金斯伯格（RBG）一過世，川普隨即表示將在9月底提名新法官人選，不打算等到總統大選之後。如此的「10月驚奇」將為總統選情埋下伏筆，換言之，若開票出現爭議、必須交由司法裁決時，川普任命的大法官就可能左右大選結果。

他提醒，不管台灣還有沒有美國牌可打，最重要的是認清楚全球秩序的大框架已然改變，並從中找出台灣的角色與因應之道。

而這得先從美中角力的本質談起，首先，美國為何要對中國出手？

9月中旬，在華裔精英組織「百人會」舉辦的線上論壇中，美國國務院前副助卿、加州大學聖地牙哥分校教授謝淑麗（Susan Shirk）指出，中國在前領導人鄧小平的帶領下，1979年開始經濟改革，原本西方國家認為，就算中國無法完全民主化，至少社會也能更自由開放。

「但在21世紀的第一個十年，中國經濟崛起之後，卻開始橫行霸道！」謝淑麗表示，自前領導人胡錦濤的第二任期開始，中國對外頻頻宣示主權，挑戰國際規範；對內，中國領導核心走向極權，管制網路、嚴控社會言論。

近年，美國政府才赫然發現，過去與中國打交道的方法已不再管用，必須重新與中國交涉。但是，中國的國力與野心已然壯大，一躍成為美國在世界上最大的競爭對手。

73％美國人，對中國印象偏負面

因此，美國人對中國愈來愈忌憚，甚至有負面印象，尤其在新冠疫情之後。

美國知名民調機構「皮尤研究中心」（Pew Research Center）在今年7月的民調顯示，73％美國民眾對中國的印象偏負面，「壞感度」比2018年足足上升了26個百分點（頁144表3）。

在此同時，愈來愈多美國民眾把中國視為「敵人」。

從2012到2020年，美國人視中國為伙伴的比例穩定保持在16％；同時有57％美國人將中國視為競爭者，比例比2012年的66％下降。然而，把中國當成敵人的受訪者，卻從15％來到26％、大增11個百分點（頁145表4）。

如此民情，讓「對抗中國」第一次成為美國大選共識與主打議題。

不僅共和黨高舉「反中」大旗，民主黨也不假辭色。8月20日，民主黨舉辦全國代表大會，會中通過新版黨綱，刪除「信守一個中國政策」字眼。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳解讀，美國兩黨競相對中國強硬，意味著未來無論川普或拜登主政，都會堅持「抗中」路線，「因為這是兩國博弈的現實。」

這就是政治學上著名的「修昔底德陷阱」（Thucydides’s Trap），一個新崛起的大國必然會挑戰現存大國，而後者也會反擊、回應這種威脅。

以此邏輯，美國曾經成功壓制蘇聯、日本，這次對壘中國卻踢上鐵板，因為中國已是全球僅次於美國的經濟強權。

當年冷戰時代的蘇聯，雖然核子彈頭和軍事競爭讓美國有如芒刺在背，但在經濟領域，蘇聯不是美國對手，全國GDP從來不到美國的六成；相對地，2019年中國的GDP已約美國的七成（頁144表2）。

中國帶給美國的競爭，卻是全面性的，就連在國際上，也是「戰狼式」的步步進逼。

近年來，中國在全球設立一連串北京的「替代機構」，包括由中國與金磚四國組成的「新開發銀行」「亞洲基礎設施投資銀行」「上海合作組織」「中非合作論壇」等。

美對台政策變清晰，美專家提警告

在在讓美方感覺到中國對由西方主導的、二戰之後國際秩序的挑戰，也逼得美國必須重整對策，包括台美關係。

過去40年間，美國對台灣一直保持「建設性模糊」，不承認也不明確否認台灣地位，藉此讓中國不敢動武、台灣不敢喊獨立。

但今年9月，知名美國智庫期刊《外交事務》在9月的一篇文章呼籲，「建設性模糊」（constructive ambiguity）的時代已經終了，主張美國未來必須要採取「策略性清晰」（strategic clarity），才能常保台海無戰事。

該文章作者為理察．哈斯（Richard Haass），曾擔任美國國務院政策規劃主任，2003年7月開始，就一直是美國對外關係委員會主席。

他所謂的「策略性清晰」，就是明白告訴中國：如果對台動武，美國將有所回應。

台海開戰，美國真的會來助陣嗎？近幾個月來，爭論愈來愈多。

根據《遠見》在9月中旬的民調，有高達57.5％的台灣民眾認為，屆時美國會提供援助。什麼樣的援助？近44％民眾認為美國會派軍艦巡航、約23％覺得是口頭或書面譴責大陸；只有11.3％的民眾表示美國會派軍隊實際參戰。

看來，大多數民眾雖認定美國會伸援手，卻是有距離的幫助，不認為美軍會親身涉入、實際派兵來幫台灣打戰。

目前，美國當局並未正式修改「一個中國」政策，但近年美國提出的各種友台法案，以及民主黨的新黨綱，確實都偏向「策略性清晰」路線。

然而，謝淑麗提出反對。她警告，倘若美國一改過去以《台灣關係法》維繫台海和平的做法，轉變為建立台美軍事同盟，「對北京將是非常、非常大的挑釁！」恐把中國領導人推向必須做出反擊的境地，對全球和平是一大災難。

「危險的是，華盛頓此舉可能讓台灣人感到非常有安全感、醞釀台獨情緒，因此進一步激怒北京，導致台海緊張升溫！」柯林頓時期負責中國政策的謝淑麗認為，美國可以幫助台灣提高自我防禦，或是提供更有力的協防承諾，而不是採取更激進的「策略性清晰」做法。

美國推「經濟繁榮網絡」，力圖脫鉤中國

如今，美中競爭是全面性的，從政治、經濟、貿易，到科技各領域。

以科技來說，兩國不僅在所有的研究領域都呈現競爭狀態，就連策略都非常相似：在競爭技術上的領先之外，同時要確保「策略上的自給自足」。

這也是為什麼，在兩國的科技產業競逐之下，「脫鉤」（decoupling）似乎成為不得不的選項。

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳觀察，中美兩國開始脫鉤，首當其衝的，就是產業與中美都深度連結的台灣。

根據華盛頓信息技術與創新基金會（Information Technology and Innovation Foundation）的分析，對美國來說，中國有四種競合關係：不但中國是美國服務和商品的「最大供應商」、商業上「最大的市場」，同時在科技和地緣政治領域，中國也是「強硬的競爭者」和「主要的地緣政治對手」。

在四個不同面向上，美國發展出相異的因應措施：中國作為「強硬的競爭者」和「主要的地緣政治對手」，美方採行的是壓制策略。另一方面，中國作為「最大的市場」，美國則抱持期待，要求中國繼續開放市場。

至於中國作為最大供應者，美國已開始展開「供應來源分散」的策略，9月柯拉克來台，是美國第一次正式介紹「經濟繁榮網絡」（EPN）。

「疫情之後，美國國內已無法再接受很多產品的唯一、最大供應者是中國的事實，」李淳說，美國發展二軌的供應鏈、推動公衛和半導體產業回流到美國，目的是讓中國不再是唯一且最大的供應者，只能是「最大的其中一個」（one of the biggest）。

早在川普上任以前，歐巴馬時代就有製造業回流的概念，但今年第一季疫情爆發之後，美國開始把這些想法都凝聚在「經濟繁榮網絡」架構下。

李淳觀察，除了台灣，美方表態拉攏進入EPN的國家包括越南、馬來西亞、印尼。美國逐漸改變對中國的策略，歐盟、日本也跟進。

世界秩序重組，應認清三大現實

世界秩序解構、重組的當下，全球化的運作也面臨調整，而台灣在台美中博弈局勢中，必須認清三個新的現實。

首先，單極邁向雙極，但全球化不會踩煞車。

由美國意志主導的全球化，將會修正成中美共同領軍的全球化，在新的中美雙極架構下，雙方持續競爭，但在特定領域仍會繼續對話、合作。

若拜登勝選，中美恢復對話的速度可望加快。只是相較於共和黨，民主黨在對中的經貿談判中，很可能會將人權、環境等議題納入討論，雙方將更難達成共識。也就是，中美對抗仍會持續好一陣子。

第二，西方圍堵中國，冷戰與熱戰並行。在新的全球化架構下，由於西方國家對於中國信心已失，「冷戰圍堵」的姿態將持續，但程度將視中國在人權、智財權、環境保護，以及對外策略是否由積極轉保守的調整而定。

由於主要國家彼此的經貿依存度太高，藉由談判、關稅、貿易制裁等方式的「熱戰」也將同時進行。台灣業界應該看清事態，避免捲入爭端。

第三，高科技供應鏈重組，走向二軌模式。

以中國大陸為核心的全球供應鏈已成既定事實，在美、歐、日全球三大經濟體都有共同意願、推動第二軌供應鏈的此刻，台灣無法自外。

尤其台灣是靠供應鏈作為經濟主軸的國家，無須放棄第一軌，但必然要參加二軌、三軌。

李淳強調，柯拉克此次來台，最大意義就在於協助台灣了解美國二軌概念，讓台灣有時間準備參與。這也有助於台灣未來與日本、印度甚至歐盟對話，確保台灣在「中國以外」的二軌供應鏈中不會缺席。

面對衝突，抓回主導權 台灣勿淪「代理戰場」！

從政治、經貿到科技，中美台關係正面臨全面性的破框、重組。

然而，台灣還沒準備好。「我們要認清，現在和2016年馬政府時期截然不同！」張五岳分析，2016年以前，美中不是對抗局面，香港問題對台灣的共伴效應，也沒有現在這麼大。而且，2016年以前，兩岸的民意衝撞和對峙，也沒有現在那麼強。

綜觀目前態勢，會對台灣造成最大傷害的，仍是中國；而能幫助台灣的大國，包括美國、日本等，各方能帶來的機會資源還難以衡量。

「台灣應把機會資源極大化，威脅傷害極小化！」張五岳建議，台灣可借鏡美國先前的對中策略，把「中共政權」跟「中國人民」做適度區隔，爭取更多對岸人民的理解與認同。

「避免雙方因為敵意螺旋不斷加深，最後產生結構性的質變，這也是蔡總統未來四年任內的重中之重，」張五岳說，畢竟，即便美國對中國的優勢沒有改變，僅靠美國單方善意來維持台灣生存，長久下來，不見得符合台灣利益。

台灣必須拿回主導權。 除了親美路線，各界期待蔡總統能端出足以推動兩岸破冰、重新交流的政策。

更重要的是，台灣需要凝聚朝野和全民共識，在國際上闖出新局，避免淪為中美兩大強權的「代理戰場」。

【本文摘自遠見雜誌10月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】

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