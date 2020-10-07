公費流感疫苗哪裡打？「流感防治一網通」完整揭露

台灣衛生福利部宣布，2020年公費流感疫苗自10月5日開打，有意施打的民眾，可透過衛福部「流感防治一網通」線上查詢相關完整資訊。

時序進入秋冬，即將迎來流行性感冒的高峰期，如果家中有年長者、幼兒、學童或是相關符合挑件者，可以施打接種公費流感疫苗，降低感染流行性感冒的風險；若非公費疫苗適用對象族群，也可以透過衛福部「流感防治一網通」，快速查詢有提供流感疫苗、流感抗病毒藥劑的醫療院所，並依照疫苗類型選擇不同價格的自費疫苗。

流感疫苗並非每一間診所都可施打，除了上「流感防治一網通」查詢診所資訊、當日看診時段、地址、電話等相關資訊外，也建議先電洽院所確認疫苗是否充足再前往接種。

109年度公費流感疫苗接種計畫實施對象：

滿6個月以上至國小入學前幼兒。 國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生（含進修部學生與境外臺校，但不含補校）、少年矯正學校及輔育院學生、屬「中途學校-在園教育」性質之兒童及少年安置（教養）機構學生，以及自學學生。 50歲以上成人。 具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI>=30者、罕見疾病患者及重大傷病患者。 孕婦及6個月內嬰兒之父母。 幼兒園托育人員及托育機構專業人員（含社區公共托育家園）。 安養、養護、長期照顧等機構之受照顧者及其所屬工作人員。 醫事及衛生防疫相關人員。 禽畜業及動物防疫相關人員。

衛福部「流感防治一網通」網站不只提供疫苗施打診所的查詢，也有官方版的季節性流感疫苗 Q&A 和流感抗病毒藥劑 Q&A 常見問題解答，照顧自己與家人的身體健康，就先從預防開始做起。

提醒讀者朋友Covid-19疫情期間，減少出入人群密集的場合，配戴口罩、勤洗手，一起為台灣的防疫盡一份心力。

流感防治一網通：https://antiflu.cdc.gov.tw/

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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