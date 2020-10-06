《剪刀手愛德華》冷知識！當年主角原本看上阿湯哥？

提姆波頓的經典大師之作《剪刀手愛德華》（Edward Scissorhands），是許多影迷心目中相當經典的奇幻電影，隔了30週年後在台重新上映，背後卻有可能許多有趣小故事是你不知道的？

《剪刀手愛德華》其天馬行空的內容，深受不少人的喜愛，其中電影所蘊含的隱喻、童話寓言等視覺符號更引起許多深入探究，這部結合奇幻元素的經典著作，一直以來都是電影創作者深感興趣的題材。

湯姆克魯斯差點飾演主角愛德華

原來當初的《剪刀手愛德華》主角首選並非強尼戴普，導演考慮了很多角色，包括在《雨人》中紅透半邊天的湯姆克魯斯（Tom Cruise），製片廠希望他演這個角色。但當時導演提姆波頓（Tim Burton）表示，我認為演員不適合擔任這個角色，阿湯哥當然不是我的首選理想人選，但我和他談過。他很有趣，他也對角色提出很多疑問。此外，其他考慮過的主角人選包括金凱瑞（Jim Carrey），鋼鐵人小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）甚至舞王麥可傑克森（Michael Jackson）等都曾列入考慮。

經典代表作30年前剛推出時票房卻沒有很好

儘管這部電影被認為是90年代初的經典作品之一，但在1990年發行時卻表現不佳。這部電影的投資為2000萬美元，全球票房為8600萬美元。票房不算差但當時的地位絕對還達不到成為影史經典的境界。當時的人們也沒有想到像這類暗黑哥德式童話風格的電影，提姆波頓會靠這種路線因此走紅。

黛安薇絲特首次閱讀劇本就大力支持電影的構想

黛安薇絲特（Dianne Wiest）飾演中產階級的化妝品雅芳推銷員的業務佩姬（Pegg），是電影中愛德華（Edward）進入人類社區生活中所交到的第一個朋友。但她可不是只是個單純的女配角而已，因為她是第一個在劇組中閱讀此劇本並大力支持的人。

電影推出時愛德華獨特造型出現嚇壞觀眾的疑慮

電影剛開始推出時，並非所有人都相信這部電影會大賣，因為有些保守人士擔心愛德華的特殊造型容貌，會嚇到一般觀眾，而他們被嚇到後會不去看電影。根據娛樂公司的說法，電影發行後，製片廠試圖避免在電影上映後公開愛德華的完整角色樣貌。

提姆波頓邀請到自己偶像文森特普賴斯演出發明家

提姆波頓對文森特·普賴斯（Vincent Price）表示特別讚賞，他曾主演過數十部恐怖電影。因此提姆波頓找來他扮演創造愛德華的科學家，兩人合作拍片讓波頓完成他人生的夢真。但文森特·普賴斯拍攝《剪刀手愛德華》時已經高齡82歲，且飽受長年吸菸所導致肺病及帕金森氏症之苦，甚至三度在拍攝現場昏倒。

Vincent Price已經無法負擔時間太長的演出工作，提姆波頓因此不得不刪減多場戲份。可惜的是，文森特·普賴斯在1993年逝世，這部電影最後成為他的遺作。在此之前，提姆波頓（Tim Burton）還打算拍攝關於他一生的紀錄片，可惜並未發生。

提姆波頓年幼時期就在學校打造了愛德華的角色

提姆波頓（Tim Burton）一直是一個富有創造力的人。在他上高中時，導演經常畫很多東西，其中一個插畫就是一個用剪刀代替手的人，在他的檔案中保留了多年，但由於電影的緣故，使得這樣平面插畫可以透過電影活靈活現地呈現出來。他與編劇卡羅琳·湯普森（Caroline Thompson）合作，共同創造了角色的歷史。

剪刀手愛德華》主角個性靈感來自於編劇的狗

提姆波頓打造愛德華（Edward）的外貌，但編劇卡羅琳·湯普森（Caroline Thompson）是打造她人格特質和角色內在個性的人。湯普森（Thompson）在一次採訪中透露，愛德華（Edward）啟發了提姆波頓（Tim Burton）以及她死去的狗。愛德華和狗一樣時常陪伴在身邊，享受著我所享受的一切，愛德華就像是狗簡單而真誠地陪伴在身旁。

導演創新採用金髮薇諾娜瑞德卻取笑她

薇諾娜瑞德（Winona Ryder）是90年代初最傑出的女演員之一，她曾與提姆波頓（Tim Burton）在《陰間大法師》（Beetlejuice）合作。導演認為，將娜瑞德安排成典型的啦啦隊長角色是很棒的，因為剛好與她給人的螢幕形象相反。有女演員表示，拍片時導演波頓每天看到她戴著金色假髮時都會取笑她，後來他也證實所言非假。波頓表示：「我喜歡金色的頭髮，它是如此有趣，她看起來讓人感到如此陌生」。導演還補充說明，是因為這樣的髮色讓她看起來完全不同。

色彩繽紛社區並非搭景!是實景改造而成

對於許多人來說，電影中出現的色彩繽紛社區，看起來像是一個虛無夢幻般的打造場景。但是，這個社區位於美國坦帕郊外的真實地點。據娛樂公司表示，波頓為了拍攝電影，對社區進行了許多修改，例如他為了想要呈現蒼白的氛圍，將房子改造60年代散發出的氛圍和配色！

紅透半邊天的偶像團體新好男孩尼克卡特竟有客串

尼克·卡特（Nick Carter）作為新好男孩（Backstreet Boys）的成員之一，當時紅透半邊天。沒想到的是，他居然有演出《剪刀手愛德華》第一部電影，當時還10歲的他，飾演一個從社區草地上奔跑的鄰居小孩，看起來不太起眼。

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作者／Tatler Taiwan

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