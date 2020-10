時事英文》美總統大選 競選議題怎說？

支持;背書 endorse

目前在任(incumbent)的總統川普在兩黨候選人底定後,民調上落後挑戰的民主黨候選人拜登。然而川普的民調上逐漸趕上,最近連一向不表態的紐約警察工會也表示支持川普,甚至六位明尼蘇達州的民主黨市長也倒戈,公開簽署支持(endorse)川普。

Six Democratic mayors in Minnesota announced they’ve endorsed President Donald Trump over Joe Biden saying the Democratic candidate hasn’t done enough to help the working class. (source: www.cbs17.com, September 1)

(六位民主黨的明尼蘇達州市長宣布支持川普連任,因為他們認為民主黨拜登的政策對一般受薪階級來說不夠有力。)

endorse (v.)可表示支持某人或某事,也可以用在對產品的代言和宣傳。在支票背面簽名背書也用endorse,名詞為endorsement。

To promote our company’s brand, it’s a good idea to have the rock star endorse our product.

(為了提升公司品牌的知名度,請搖滾明星代言我們的產品會是不錯的主意。)

有時endorse的用法會和sponsor、subsidize兩字混淆。sponsor可以是動詞,當作「贊助」,而當名詞時作為「贊助者,贊助商」。

此外,千萬別把「產品代言」和「發言」搞混,公司的發言人需要用spokesperson。

A lot of cultural and sporting events are sponsored by big companies.

(許多的藝文活動或運動賽事都是由大公司贊助。)

Formula 1 car racers usually have sponsors’ logos on their race wear.

(一級方程式賽車手通常把贊助商的品牌標誌穿在他們的賽車服上。)

subsidize當動詞為「補助」,名詞subsidy「補助金」,比如政府所提供的補助金就可用subsidy。

Individuals will receive a $1000 travel subsidy for a hotel stay.

(個人可以得到$1000的旅遊補助金用於一晚的飯店住宿。)

Our company’s benefits include gym membership, health insurance and subsidized childcare.

(我們公司的福利包括健身中心會員,健康保險和育兒補助津貼。)

造勢大會;支持 rally

川普的經濟和反移民政策得到一般受薪階級和藍領勞工支持,一般認為川普連任對於改善經濟較為有利。而川普對環保議題和科學的漠視較為人所詬病,尤其是支持民主黨的民眾一向重視環保、健保和種族和諧與平等議題。加上今(2020)年初川普淡化(play down)疫情的嚴重性,和對疫情控制不積極也飽受批評,譬如他照常舉辦大型造勢大會(rally),參與的民眾也違反規定(defy the rules)沒有戴上口罩。

rally (n.)當名詞可作為「造勢/支持大會」,也可當動詞表示「支持」

A campaign rally was still held indoors as scheduled despite the risk of contracting coronavirus.

(儘管有感染新冠肺炎的風險,造勢大會仍然在室內舉行。)

defy (v.) 的意思是「公開違反」,名詞為defiance,常用in defiance of (something)的形式出現。

In defiance of the curfew, thousands of people still took to the streets to protest against police brutality and racism.

(數千位民眾違反宵禁走上街頭抗議警察暴力和種族歧視。)

play (something) down (v.)指的是「低調處理;淡化」也可以用downplay (v.)

According to Bob Woodward’s new book, Trump played down the threats of covid-19 to avoid public panic.

(根據Bob Woodward的新書,川普對新冠肺炎的威脅淡化處理是為了避免人民恐慌。)

疏散 evacuate

八月以來美西加州、奧勒岡等州野火肆虐,大規模民宅被火吞噬,政府緊急疏散(evacuate)民眾,隨之而來的嚴重空污對人體的影響甚鉅。這場大火也成為選戰焦點,一向漠視科學的川普將大火歸咎於森林管理不佳,認為天氣漸涼之後一切將會好轉,而拜登批評川普漠視環保和氣候變遷的議題,並直指他為「氣候的縱火犯(climate arsonist)」。

Joe Biden labeled Trump as a “climate arsonist” who frequently rejects the threats posed by climate change.

(拜登稱川普為「氣候縱火犯」,因為他對氣候變遷的威脅常嗤之以鼻。)

label常見到當名詞「標籤」使用,在這裡可以用作動詞「貼標籤」。而常和label混淆的字是tag (n.),它也是標誌/標籤的一種,常是吊掛上去的,如物品的吊牌或價格標price tag。

evacuate (v.)表示「疏散」有個重要字根「vac-」,意思為「空(empty)」再加上字首「e-」,意思是「外面(out)」,因此evacuate直白的說就是empty out。

A lot of villagers were evacuated from the low-lying areas prior to the hurricane.

(颶風來臨前,低窪地區的村民撤離/疏散。)

儘管川普在種族、健保醫療、和環境議題居於下風,然而民主黨也常被批評對中國軟弱、對一般勞工的經濟政策不優,特別是候選人拜登個人也無較突出的魅力,而川普也繞著拜登的老態和意識是否仍清晰方面猛攻。看來剩下不到一個月的選戰將會繞著類似的議題繼續打轉。

【多益模擬試題】

1.If the residents __________, the death toll would have been much higher.

(A) were not evacuating (B) would not be evacuated

(C) are not evacuated (D) had not been evacuated 2.The car racer made more money from the ________ _ than the races.

(A) enclosure (B) compliance

(C) endorsement (D) signature

解析:

1. 正解為(D)。本題句意為「如果居民沒有事先被疏散,死亡人數肯定會更高。」考的是與過去事實相反的假設句,主要子句使用「would have + Vp.p.」,條件子句if就要用「had Vp.p.」,但需要再加上被動的否定形式,因此正確答案為(D)had not been evacuated。

2. 正解為(C)。本題為單字題,要選擇符合句意「賽車手從________賺到的錢比賽車多。」因此符合意思的只有(C)宣傳代言,其他字為(A)附件,(B)服從,(D)簽名。

文/ 徐碧霞Valerie

