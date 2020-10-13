走過半世紀 曼谷最老獨立戲院謝幕

今年初新冠肺炎疫情爆發後，各國都實施了暫時關閉休閒娛樂場所等的緊急「隔離」措施，以避免群聚感染、減少病毒傳播的可能，許多產業因此受到波及，電影業也是。根據今年四月的媒體報導「台灣戲院的業績因疫情的影響跌了九成，電影業龍頭美國好萊塢則估計這半年恐遭受200億美金（約台幣6009億元）的虧損。」雖然現在很多國家因疫情緩解而鬆了隔離措施，並逐步放寬電影院禁令，但仍有許多民眾對重返戲院感到不放心。

獨立影院不敵現實壓力，紛紛轉型或倒閉

在這種情況之下，比大型連鎖電影院更弱勢的獨立電影院（stand-alone movie theater，這裡「獨立」的意思是獨自經營、不是位在百貨商場內的影院）想必更是倍感壓力。位於泰國曼谷僅存的獨立電影院——銀都戲院，即在七月初時便謝幕了。此獨立電影院近年來營收下滑，所以外傳其大房東—朱拉隆功大學，一直有意將這塊位在曼谷精華地段的暹羅商圈土地收回，並另作他用，而這波疫情帶來的影響和衝擊，就是促使它在這個時間點永久謝幕的主要關鍵因素。

早在去年，與銀都戲院屬於同個母公司Apex Group的另一家獨立電影院—麗都戲院（Lido Theater），就因為營收問題而面臨改建的命運：在電影院之外增設了展演空間及商店，以複合式商業經營的模式來增加收益以維持營運。此一舉動使得銀都戲院成為曼谷僅存的獨立電影院，而它不得已關門的消息自然受到相當多人的關注。這50年，銀都戲院帶給無數影迷快樂和幸福，在許多人的青春時代都留下不可抹滅的記憶。

銀都戲院的招牌：華麗水晶燈

泰國人習慣稱呼「銀都戲院」為“Scala”，這是因為它的英文名稱為“Scala Cinema”。其英文名稱的靈感，據說是來自於世界聞名的義大利米蘭斯卡拉大劇院（Teatro alla Scala），又可能因為義大利文中的Scala 為「階梯」之意，所以銀都戲院的一大重要特色，即為入口處迎接訪客的寬敞階梯。

另外，建於1967年的它在建築設計上表現出色，富裝飾藝術（Art Deco）風格的建築立面拱形設計、以及入口處懸掛的大型水晶燈和鑲有花型燈飾的天花板…等等，都是它的亮點，而這樣子的建築在曼谷也可以說是僅剩無幾、難得可貴。

銀都戲院入口處充滿藝術風格的水晶吊燈。圖／英語島提供

當然，讓銀都戲院深受喜愛的「最主要」原因還是電影本身。自1969年開幕以來，在其近一千個座位的「唯一」電影廳內，除了有好萊塢主流電影的放映之外，也不乏其他外語片（如法語、日語）和經典名片，亦不時舉辦非主流影展，富有文化氣息，可以想像應該不少來這裡看電影的民眾，並非只是單純的看部電影，也可能想沐浴於藝文氣息中。

長年研究東南亞獨立電影院的專家—Philip Jablon，就在媒體訪談中表示：「暹羅商圈和整個曼谷因銀都戲院而更顯價值。」另外，他也說到：「五〇至七〇年代，獨立電影院在泰國各府興起，在光輝時期，全泰國境內大概有七百多家獨立電影院，但至去年，全泰國僅剩下三家，而其中一家就是銀都戲院。」由此可見銀都戲院的文化歷史的重要性及代表性。

便宜的電影票價，更鼓勵大眾接觸電影

我想，較便宜的票價應該也是吸引大眾前來觀看電影的重要原因；這乍聽之下可能有些俗氣，不過這的確能使更多民眾接觸到本地電影、或是不同文化背景類型的優質影片，也算是文化推廣的功臣之一。我的華裔泰人先生告訴我，十幾年前，一張票大約為60泰銖（約新台幣54元），因此當他還是學生時常到銀都戲院看電影；然而這幾年票價隨物價上漲至140泰銖（約新台幣130元）左右，但仍比大型連鎖電影院便宜許多。

都戲院門票。圖／英語島提供

期望見證曼谷歷史的復古建築能保存

搬到了泰國後，我也跟我先生到銀都戲院去看過幾場電影。除了上述的特色、亮點外，我個人亦相當喜愛它的「復古懷舊」元素，例如：外面的看板如同美國老字號電影院一般，用人工一字一字的排出英文的電影名稱，以及服務生黃色西裝外套搭配黑領結的正式穿著，因此，得知它關門的消息，心裡也是覺得悵然。許多人都相當好奇銀都戲院這塊土地未來將如何運用，目前尚未有定論，不過據媒體報導，在今年底之前，也就是它的租約到期之前，戲院的場地將出租給其他的商業使用。不管這塊土地未來會作為何用，但我真心希望至少它具文化歷史特色的建築設計能被保存下來，讓大家多少能保留些寶貴的回憶，也讓下一代能欣賞、認識到這曾經輝煌一時的獨立戲院。

文／姜立娟

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，訂閱英語島雜誌。

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