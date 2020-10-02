補助分配好兩難 最幸福國如何解決失業問題?

失業金給還是不給，芬蘭政府兩難

芬蘭總理桑娜・馬林（Sd.社會民主黨）所領導的行政團隊正面臨緊要關頭，政府該如何制定提振芬蘭經濟以及改善失業的廣泛方針，日前財務部建議取消「退休金管道（Eläkeputki）＊」，這也是多數經濟學家認為能改善就業和公共財政的關鍵方案。Eläkeputki指年長失業者，除了獲得政府提供期限500天與收入相關的失業救濟津貼，還可以再得到期限外的額外失業津貼，直到屆滿法定退休年齡65歲的管道，這是保障老年失業者在領取「勞工退休金」前的失業過渡生計保障。

*退休金管道（Eläkeputki）相關參加資格

＃失業勞工的出生年份，目前法規如下：

1. 1950年以前出生，不在此限，可直接享有參與退休金管道的權利。

2. 1950-1954年出生，在領滿失業救濟基本津貼500天前，須滿59歲；1955-1956年出生，則須滿60歲。

3. 1957年出生及以後出生，在領滿失業救濟基本津貼500天前，須滿61歲。

例如，如果一名1960年出生的勞工，在500天失業救濟期結束之前的2021年年滿61歲，則有權再享有額外天數的失業救濟津貼。

＃失業勞工的就業條件：

1.勞工符合出生年份的條件，並在500天失業救濟期 (約一年4個月) 結束之前，滿指定年齡。

2.在過去的20年中，至少工作了五年。

然而，政府這項提議卻引起左右派政權以及民眾廣泛討論與糾紛。根據調查顯示，在瑞典55-64歲的人中有78%從事工作；芬蘭卻僅有67%。在男性上，差異更大。「為什麼在芬蘭，年過50歲之後喪失工作機會的比例比瑞典來得高? 」，這之中潛藏不少雇主對於年長工作者的歧視問題！在政府看來，砍了退休金管道，可大幅減少政府支出，但對職場上面臨年齡歧視而失去就業機會的勞動者而言，若少了額外增加的失業津貼補助將會造成退休生活更多的困難，無疑是間接鼓勵年齡歧視並讓年長失業者雪上加霜。然而，年輕失業者也需要工作機會，如何兩全其美著實考驗執政團隊智慧。

芬蘭無力、絕望的年輕世代

對許多青少年來說，獲得暑期短期工作可能是過渡至未來職業生涯必不可缺少的一環，但由於covid-19疫情肆虐，許多工作機會被取消，青少年面臨比以往更嚴峻的就業市場。

根據東芬蘭大學講師研究員Sanna Aaltonen在今年六月疫情間所進行的研究調查顯示，與去年同期的就業市場相比，竟多出55,000名年輕人面臨失業的窘境，許多青少年背負沉重學貸，再加上無預警的失業，政府補助措施未能及時跟上，讓他們感受到因為貧窮而被社會排斥在外的無力感。除此之外，青年支持網的研究員也提到，與那些沒有受高等教育以及沒有就業工作的年輕人進行訪談時，這些年輕人普遍認為：「受過教育和就業的人被視為社會成員，其他人則被排除在外。」心理層面再加上經濟層面的影響，很容易使年輕人變得更加絕望，加劇社會的不平等感，芬蘭是否因此誕生「失落的年輕世代」？我認為是一個值得探討關心的議題。

疫情肆虐，重擊芬蘭就業機會

在新冠肺炎危機中，芬蘭被迫放無薪假的人數遠比2008-2009年發生的嚴重金融風暴高出許多倍，但就業市場好轉的也十分快速，失業人數從最黑暗艱難的時刻迅速下降至幾乎只剩一半。據芬蘭就業暨經濟部稱，目前被迫離開工作的人數從為數最多時期的17萬人，下降至如今的9萬人。就業暨經濟部也估計，失業人數充其量比疫情前增加10,000人。就業市場實際上並沒有崩潰，因為放無薪假仍然是無薪假而並非裁員，肺炎疫情爆發時政府所擔心的「從無薪假惡化至裁員」的危機並未發生。

目前看來新冠疫情危機仍未解除，各國仍在為“第二波”疫情做準備。此外，美國局勢的惡化可能導致國際需求凍結，連帶打擊行業需求與芬蘭的就業機會。目前芬蘭各地商家進貨與供貨情形比以往緩慢，有的甚至有長期缺貨的現象。截至目前為止，受害者一直是以女性就業為主的服務業，而下一波可能打擊來自男性就業主導的行業，預期將會在秋天產生影響。

芬蘭隨處可見的大自然禮物—森林。圖／陳煥雅，英語島提供

從抗拒到接受，人民開始依賴科技防疫

而芬蘭政府的防疫政策也有所轉變，鼓勵民眾在公共場合、密閉空間多使用口罩防疫，讓戴口罩的民眾增加許多，此外總理馬林亦施行提供免費口罩給窮人使用的政策，除了保障人民平等外，同時也希望減少防疫漏洞。

由芬蘭國家衛生和福利研究所（THL）所設計開發的covid-19追蹤手機應用程式——Koronavilkku，在九月初甫推出，其下載率就遠遠超過預期，僅一天之內就完成一百萬個下載率（幾乎是每5人中就有1人下載），超前達標政府預估須耗時一個月所完成的下載量，顯示民眾相當關心疫情。根據該應用程式的設計，如果自己暴露于冠狀病毒中，可以馬上獲取信息；若發現自己感染病毒，則可以匿名舉報。在該應用程序中，民眾隱私受到嚴格保護。

Savonlinna Sallatunturi附近的湖泊，療癒身心靈。圖／陳煥雅，英語島提供

其實這些監測互助概念早在疫情爆發期間就提出，但在當時卻遭民眾質疑並撻伐認為侵犯個人隱私，時空轉換至今卻成了芬蘭民眾的防疫利器。

不能擁抱朋友，那就擁抱大自然吧！

春季為期兩個半月的社交隔離期，把芬蘭人民給悶壞了，因此整個暑假期間人民防疫心態大鬆懈，芬蘭人在國內四處旅行，許多人舉辦慶祝聚會也擁抱大自然，雖然感染人數因此增加，但無疑是芬蘭人身心靈解放與修復的必要之惡。

「抱樹」與「睡戶外」的民眾，比往年還多! 「擁抱樹木，能啟動身體所有的感官，體驗到永恆的生命鏈的一部分，增進對於人的支持感，並且有助於提高自我意識。」這早已不是秘密，許多愛好大自然的芬蘭人都知道，在大自然待上10分鐘就可以降低你的血壓，20分鐘後心情會好轉，60分鐘後注意力就會增加。當你在大自然裡待上兩個小時，身體的防禦機制便能自動恢復。新冠肺炎期間無法與他人擁抱的缺憾，都在走進森林湖泊，擁抱樹木後得到療癒！

文／ 陳煥雅

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，訂閱英語島雜誌。

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