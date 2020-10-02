初心不變！江振誠：簡單經典的衣著與自由靈魂

本期Tatler雜誌以「時尚」為題，邀請到曾榮獲世界五十大餐廳終身成就獎，更是世界法國料理界之亞洲第一人、改變台灣餐飲歷史的傳奇人物，這位跨界於料理、設計、藝術、教育的哲學家，正是近期以個人紀錄片《初心》造成廣大迴響的André Chiang江振誠，除了事業上的成就，這位穿衣風格經典、高大帥氣的主廚每每一現身總是吸引了眾多目光，接下來我們將以快問快答的方式輕鬆聊聊江振誠不凡的風格與態度。

有哪些關於你的趣事，是很少人知道的？

我高中以前曾經留著髮長齊耳的髮型、精通國台英日粵法泰⋯⋯等語言，曾獲得World’s best top 10 best-dressed chefs。

你會如何形容你的個人風格？

我覺得我的時尚風格就是在嚴謹當中擁有自由，但在自由之中是很精準的。

在你的記憶中，是否曾經有過讓你後悔到希望它消失的時尚災難？

我14、15歲時在美國時喜歡穿得像幫派份子，戴金鍊子、綁頭巾，然後曬得很黑，小時候覺得那樣很酷。

你還記得第一次大肆揮霍購物的時候嗎？你買了什麼，為什麼買下它呢？

訂製西裝。我很喜歡西裝，線條簡單但是能有很多剪裁設計和細節，也因為越來越難找到適合自己的西裝，大概從十年前開始在新加坡時我開始擁有自己的訂製西裝，一直到現在大概已經有七、八套訂製西裝了。

卡其大衣、淺藍色襯衫、藍白條紋襯衫外套、藍白條紋寬褲，all by Gucci。

疫情期間，哪些單品已成為你的「宅在家制服」？

舒適的絲質的寬大漁夫褲！有點像泰國的服裝，然後搭配素色的T-shirt。這是我在家最舒服的裝扮，而且也可以去很多不同的場合，因為我住在宜蘭，所以比較Relax一點。

哪件你擁有的東西是別人認為你絕對不會有的？它背後的故事是什麼？

我有非常多藝術家做的造型胸針，可能一般男孩子不太會使用胸針。我喜歡比較大型、上面有造型的金屬胸針，像是甲蟲、鳥、樹葉之類的，它們非常適合搭配我最喜歡的西裝或是素色服裝。

卡其大衣、淺藍色襯衫、藍白條紋襯衫外套、藍白條紋寬褲，all by Gucci。

作者／Scarlett Feng

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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