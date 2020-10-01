Dior絕美刺繡 時尚藝術迎來性別、時代的對話

Dior 2021春夏系列選址巴黎協和廣場，全系列共86套服裝，在Lucia Marcucci所設計的彩繪玻璃與Catherine Simonpeitri領軍的Sequenza 9.3 合唱團襯托下，如夢境般唯美登場。

Dior近幾季的時裝系列不走任何危險的路線，套套實穿、套套經典，也因此在一些或許不是時尚咖最會關注的國際政要場合，在王室成員、總統夫人、外交大使等人身上，Dior的出鏡率著實特別的高。

或許就是抓準了這個「行走的優雅Lookbook」特色，Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri鎖定了幾個品牌最經典的標誌與輪廓：腰部繫帶的真絲雪紡長洋裝、剛柔之間的最美調劑Bar Jacket、帶有復古風情卻從不老氣的絕美刺繡……在此立基之下迎來了Dior 2021春夏系列。

Dior 2021春夏大秀選址巴黎協和廣場，空間中放置許多展現視覺詩意的彩繪玻璃（Vetrata di poesia visiva2），是當代義大利前衛實驗藝術家 Lucia Marcucci 專為這場大秀設計的裝置藝術。宛如哥德式天主教教堂中的彩繪玻璃，上面呈現的是雜誌內頁圖像的拼貼，喬托（Giotto）、法蘭契斯卡（Piero della Francesca）、拉圖爾（Georges de La Tour）與莫內等藝術大師的作品交錯其中，正當你想著Maria怎麼會見到這麼多「男子氣」，才發現這是一場有意的辯論，與場上的藝術家、模特兒互相呼應，辯論著數位革命中的女性地位。

本季大秀也請來由Catherine Simonpeitri領軍的Sequenza 9.3 合唱團現場表演，樂曲採用當代義大利作曲家 Lucia Ronchetti 編寫之曲目－Sangu di Rosa（血玫瑰），取材自科西嘉島傳統喪禮時詠唱的哀歌（Voceri）。由婦女吟詠哀悼逝去的丈夫與孩子，在Sequenza 9.3 合唱團的詮釋下，唱出的是心之所向、藝術與內心探索所經歷之美。

創意總監Maria Grazia Chiuri此次的靈感來自詩人、知識分子和作家，這些和她本人一樣透過作品來描繪生活與情感的女性，在Maria Grazia Chiuri打造出的2021春夏Dior Look裡，意識流與女性主義代表Virginia Woolf，就是在她最熟悉的家中與工作場域，浸淫在無垠的色彩層次裏。

Bar Jacket引鑑了 1957 年秋冬高級訂製服系列中為日本設計的輪廓，添加的繫帶設計可隨著穿衣者的喜好來調整。

Maria Grazia Chiuri擅長的男性襯衫被重新修飾成為上衣或洋裝，搭配寬條紋褲或短褲，呼應了 DIOR 代表性的襯衫式洋裝。這些襯衫亦可搭配混色紗大衣穿著。

佩斯利花紋或花卉圖紋方巾點綴蕾絲花邊，營造浪漫的拼貼效果；飾以串珠刺繡的真絲雪紡長洋裝以淺霧藍、深赭和淡橙色設計。

Maria Grazia Chiuri 小時候心中有一個幻想的角色，是一名永遠不會變老、充滿好奇的女子。這場發表如夢似幻的大秀，仿若現實與夢境交會之處，就是她與她之間的對話。

作者／Lovina Wu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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