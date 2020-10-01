蕭敬騰：我沒有什麼不敢穿的衣服

當了藝人後的蕭敬騰，穿衣打扮上竟是更保守了？本期Tatler雜誌以「時尚」為題，邀請到「老蕭」蕭敬騰和我們分享他的時尚哲學、風格理念，從中我們也挖掘出蕭敬騰私底下鮮為人知的一面。

蕭敬騰，走得比時尚還前面的男人。「我比較自我一點，沒有一定是什麼風格。」他開口說道，顴骨稜角分明、眼神斜睨不可一世、才氣縱橫……蕭敬騰本身代表的就是時尚界所追求的最高境界，儘管他自己可能渾然不覺。「我沒有什麼不敢穿的衣服。一方面是小時候自己家裡環境不是很好，會穿媽媽、姐姐的衣服，後來玩樂團又看了很多日本視覺系的東西，所以也會自己畫眼妝。」真要說服裝風格的轉變，蕭敬騰覺得自己反而是當了藝人後變得比較保守。

不過他倒是很喜歡鮮豔的東西，隨身攜帶的一只水瓶上，幾乎你能唸得出來的顏色都在上面了，他的第一筆大額時尚消費，也是敗在顏色上。七、八年前，蕭敬騰陪著朋友去逛街，結果喜歡鮮豔顏色的他，一眼看上一個土耳其藍的Hermès腰包，「那時候腰包還沒開始流行，隔一年就有了。」儘管不太明顯，但蕭敬騰對於自己精準的眼光還是流露出了一點點自豪，就那麼幽微的一點點。「而且那個包不小，不然我怕不好用。」他補充說道。

受訪的當下，蕭敬騰唯一分心的一刻，就是他發現自己的「芝士霜降皇極烏龍」已經到場，他的眼神中迅速閃過一絲光芒，是冷靜之人見到喜愛之物時的獨有表情。我一回神，面前也多了一杯一樣的飲料，「請用。」蕭敬騰的表情實在太酷了，酷得他只要一沒守好，嬌羞與可愛的表情就會浮現。

彈琴就是要穿這樣。

疫情期間，居家隔離的時候是否和大家一樣都穿睡衣？「我在家其實也閒不下來，會一直拍東西，我又習慣做音樂的時候都要穿得很ok。」這種說法顯然是含蓄了點，因為經紀人忍不住跳出來強調蕭敬騰對儀式感的重視。這位金曲歌王在家中只要是彈琴的時候，一定是穿西裝、戴帽子、穿皮鞋，就算鏡頭拍不到腳也一樣。「他剛出道我就有發現這件事。我去他家，被他穿著整套西裝、皮鞋嚇到。我說：『你要幹嘛？你要去哪？』『我在彈琴。』我又問他：『你彈琴穿這樣幹嘛？』『彈琴就是要穿這樣。』」蕭敬騰在旁邊靜靜聽經紀人演完這齣，依然不懂這件事令人大驚小怪的地方。

蕭敬騰還有一個購物習慣，不論是襯衫、皮鞋還是西裝褲，只要遇到喜歡的款式，同一款單品會一次買下好幾件。「我怕沒了買不到。」他略帶無辜說道。近幾年，性格上的轉變也反映到穿著打扮上，從拘束到放鬆，他甩掉了過去「襯衫、皮鞋、西裝褲」的標配堅持，開始混搭正裝與運動風。私底下有沒有什麼令人意想不到的單品？「短褲吧，很短很短的短褲。」他伸出雙手比劃，「我覺得現在的人看它們會覺得比較像女裝，但對我來說這超Man的，Guns N’ Roses他們以前就是這樣穿，超、級、帥。」蕭敬騰一邊咕噥著大家不理解迷你短褲的好，一邊快樂說著自己還會像拳擊手一樣配上冠軍腰帶。

當每一個人都能穿出屬於自己的性格，整個世界就會非常有色彩。

對蕭敬騰來說，風格無所謂固定，每一個人也都是獨立的個體，「當每一個人都能穿出屬於自己的性格，整個世界就會非常有色彩。」原來他喜歡的鮮豔從來不單指色彩，同時也代表了不同的人物、個性、甚至是藝術表現形式。其實不論是從前的「省話一哥」，還是後來可以應答如流、談笑風生的主持人與評審，觀眾看蕭敬騰總是那麼獨一無二，因為他自己正是用這種眼光，在看待與擁抱世界，所有他在冷酷外表下靜默不語吸收進的色彩，歷經一番吸收玩味後，最終都將以耀眼的霓虹之光折射出來。

作者／Lovina Wu

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