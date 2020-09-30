出遊放心不下毛孩子？ 台灣花東、中南部三間「寵物友善飯店」推薦

Hotels.com獨家揭露「寵物旅遊調查」數據，近半年全球「寵物友善飯店」的搜尋量大增3倍，並有六成以上（66％）的台灣民眾會想帶著寵物玩遍各地。

根據Hotels.com的調查發現，近半年全球對於「寵物友善飯店」的需求遽增，調查數據也顯示，超過半數（54％）的民眾旅行時會帶著寵物一起趴趴走，前兩大原因分別為：會擔心寵物不在自己身邊時的狀況（50％）並且會過度想念牠（49％），也有受訪者認為，寵物比人好相處，和寵物一起旅遊比較開心。

為此Hotels.com特地精選了全台三間寵物友善飯店，讓你在假期期間不用顧慮家中的毛小孩，用國內旅遊把萌孩們寵上天。

雲品溫泉酒店－魚池－5星級

雲品溫泉酒店坐落在日月潭邊，是享受的日出潭景的首選飯店，旅人只要自備貓狗食物，即可讓毛小孩入住寵物小窩，獲得五星級的照料，除了能隨時探訪愛犬，還能提前預約寵物歡樂服務，讓專人陪愛犬漫遊水舞廣場。

阿魯娃海灣藝宿館－新城－3星級

阿魯娃海灣藝宿館鄰近太魯閣國家公園，提供兩種寵物友善房型，民宿前還有一大片青綠草地能讓寵物盡情狂歡。民宿位置依山傍水，將花蓮的美景盡收眼底，秋天金針花季期間，尤其適合帶著寵物寶貝一同來一趟花海之旅！

嘉楠風華酒店 – 嘉義市－3.5星級

距離市中心、各大觀光園區僅10分鐘車程，嘉楠風華酒店飯店內新穎高挑的設計十分舒適，除了有親子遊戲室能讓小朋友盡情玩耍，也特別規劃一樓層寵物專屬房間，貼心劃分貓區及犬區，並提供全天候冷氣，讓毛孩也能暢快度假一番。

除了以上這三間旅宿推薦，Hotels.com也精心設計了「深受旅客喜愛獎之寵物友善飯店清單」，列出了世界各地多元的住宿選擇，來滿足寵物與主人們的住宿需求：不論是林間風情、節奏放慢的度假村、或人山人海的大城市，相信你都能在清單上找到最適合的住宿地點。

作者／Lovina Wu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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