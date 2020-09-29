撒幣振興消費股年底嗨

文／黃俊超

從歐美的感恩節到華人的農曆新年，為年度傳統消費旺季，加上今年上半年因疫情而被壓縮的採購慾望，以及不得已卻驚喜出現的儲蓄或結餘，終於可望獲得釋放。

變化極大的二○二○年終於進入最後一季，縱然疫情依舊嚴峻，然而被悶壞了的身體和心理，都亟需釋放壓力的管道，偽出國能成為風潮，消費亦是其中一種宣洩的管道，這說法似乎文青了點，簡單來說就是滿足永遠都不會滿足的購買慾望，不論是生活必需品或最新的消費電子商品，都在採購清單之內。

報復性消費超展開

中國十一長假、雙十一光棍節、雙十二購物狂歡節，台灣也有中秋節與國慶日連續兩個連假，而後是西方的感恩節、聖誕節與新年，接下來又是中國的農曆新年，百貨公司周年慶也陸續開打，供給端名目眼花撩亂、磨刀霍霍，消費端累積沉澱已久，或許實體店面不如往年方便，但是電商通路卻是百家爭鳴。

各國政府為了抵擋疫情來襲，鎖國封城、疫苗口罩，然而也必須維持經濟發展，除了各國央行紛紛降息甚至負利率以對之外，紓困方案也如同競賽般加碼再加碼。而在台灣，為了彌補觀光客大幅銳減所帶來的經濟損害，除了人人有獎的三倍券，還有藝FUN券、動滋券、農遊券、客家券等一大堆的振興方案。

想消費的心早已無法等待，根據金管會統計數據，七月信用卡簽帳總金額刷出三六二六億元，創下歷年同期新高，較六月增加一二五五億元，除了繳稅之外，三倍券綁定信用卡、防疫新生活與暑假，帶動餐旅通路刷卡金額漸回溫。

此外，電子支付代理收付實質交易金額、收受儲值款項金額，為近三年新高。

在消費性科技新品方面，世界大廠一字排開，不怕你不買、就怕你買不到，跟彰化不二坊的蛋黃酥一樣難買。蘋果新產品陸續在第三、第四季問世，三星也在八月中推出五大新商品，Nvidia已發表GeForce RTX 30系列ＧＰＵ，價格還較前代低三成，微軟和Sony也相繼推出新世代遊戲機Xbox Series X與PS5。

相較於選購消費性電子產品或是精品，大筆消費對一般消費者而言，似乎還是可能、或許會有產生一絲絲內心的愧疚，但是若是趁著大幅度折扣時，用力採買民生必需品，就算兩者花費金額相去不遠，卻反而能夠感覺到心安理得，善良的天使會在耳邊說，至少能夠保證一定會使用，而且也一定能夠用得到。

實體與電商若運用得當，互補將具加乘效果，Nike最新一季財報顯示，返校買氣與海外需求逐漸回溫下，營收雖仍是較去年同期略減○．六％為一○五．九億美元，淨利十五．二億美元卻年增超過一成，尤其網路銷售較去年同期大幅成長八二％，歐非中東甚至有三位數增幅，App下載量大幅躍增一五○％。

Nike報喜 製鞋回溫

Nike首度在疫情過後調高營運展望，預期二○二○年下半年銷售將會較上半年成長，庫存也將較上一季下降，法人表示，Nike全年營收可望提升至低雙位數成長。美國最大鞋類通路商Foot Locker最新財報則顯示，目前存貨金額降至近三年新低，終端將出現庫存回補需求，預期第四季製造端可望恢復正成長。

隨著歐美復工、消費回溫，鞋類庫存消耗速度跟著加快，除了Nike繳出亮眼財報，Adidas在第三季展望中則表示，除了電商成長緩和，其他地區銷售則較上季轉為成長，一般預期，製鞋產業第三季應為谷底，加上各項運動賽事恢復進行，新品也可望陸續推出，客戶拉貨亦逐漸轉強，第四季動能將更為明確。

以豐泰的營收狀況來看，七、八月為客戶訂單調整的期間，前八月歸屬母公司業主淨利為三一．三億元、每股盈餘三．五五元。然預估自九月起營運將可逐月向上，第四季訂單較為明朗，將有機會轉為正成長、甚至重返成長軌道，且隨著稼動率回穩至高檔之後，營益率也可望跟著回到過去的水準。

戶外功能鞋製造廠鈺齊ＫＹ，七、八月營收連續回到十一億元之上，產銷節奏似已回到正常軌道，至少代表受疫情衝擊的負面影響已經逐漸收斂，加上新增品牌客戶下半年也將陸續出貨，第三季復甦已轉趨明朗，法人預估單季營收可望季增逾兩成，而第四季至明年第一季營運動能，也可望更為明確。

除了製鞋產業外，成衣龍頭廠儒鴻第三季業績也漸回神，董事長洪鎮海看好下半年業績向上，預估十月營收將可望攀上今年高峰，且明年在新舊客戶同步加持下，第二季將可望出現大幅度成長。四月是今年成衣出口低點，布品低點則是在六月，而品牌與通路占比，預估下半年將與上半年呈現翻轉。

縱然疫情仍舊嚴峻，不過人活著就是要動，除了健身器材以家用最受青睞之外，高爾夫球相對容易保持社交距離，由於歐美庫存已經大幅下降，加上新產品發表，第三季起訂單已見到回穩，法人預估業績將有機會一路走旺到明年一月，台廠包含復盛應用、大田、明安等，營收可望復甦。（全文未完）

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