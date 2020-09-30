去年金馬獎大贏家 國片《陽光普照》將代表台灣角逐奧斯卡！

演出眾多廣受矚目戲劇作品的國民男神、時尚寵兒許光漢可望進軍國際？去年的金馬獎大贏家、抱走6金的國片《陽光普照》，昨日經文化部影視及流行音樂產業局甄選會議推薦，將代表台灣角逐美國第93屆奧斯卡金像獎最佳國際影片！

由鍾孟宏執導的《陽光普照》從18部優秀的國片中脫穎而出，代表台灣角逐美國第93屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，以觸動人心的親子議題刻劃人性的光輝與幽暗，且製作品質優異，去年整整入圍11項金馬獎，最後勇奪6項大獎：最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳剪輯及觀眾票選獎，成為金馬最大贏家，除此之外也在眾多國外影展備受好評。

《陽光普照》劇情簡介

金獎導演鍾孟宏執導，葉如芬、曾少千監製，陳以文、柯淑勤、巫建和、劉冠廷、許光漢等主演。

看似平凡的一家人阿文(陳以文飾)和琴姐(柯淑勤飾)和他們的兩個兒子，因為二兒子阿和(巫建和飾)和好友菜頭(劉冠廷飾)砍傷人進了少年感化院，此時阿和的女友小玉又帶著身孕來家裡，媽媽不顧父親反對，將小玉留下方便照顧，被砍傷的家屬又來找阿文求取賠償，爸爸受不了總是帶來麻煩的小兒子，將所有希望寄託在大兒子阿豪(許光漢飾)，而溫暖善良的哥哥心中又藏著不為人知的秘密。

一家人一夕之間風雲變色，身為家中精神支柱的媽媽琴姐也身心俱疲，大家都在等待走出陰霾迎向陽光普照的一天。

作者／Scarlett Feng

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

2020白晝之夜在南港！7大展區必看亮點總整理

知性文化之旅！2020桃園地景藝術節3大必看亮點

Netflix與台灣公共電視聯手推出獨家華語驚悚影集《返校》，將於 12 月 5 日起全球首播！

再創台灣戲劇新高度！Netflix金鐘橫掃 5 項大獎，多項製作技術大獎《罪夢者》、年度怪物新人李沐《誰是被害者》你看過了嗎？

《銀翼殺手2049》導演最新力作《沙丘》，「小甜茶」提摩西夏勒梅、Zendaya領銜主演科幻史詩巨作