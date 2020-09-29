支付養肥了這「螞蟻」！「除了共產黨，它已無競爭對手！」為何國泰金、中信金、潤泰都投資它？

人類史上規模最巨大的初次股票上市案（IPO）即將橫空出世，它是中國支付寶的母體企業——螞蟻金服（今年6月改名為螞蟻科技集團）。

透過這次IPO，螞蟻集團將額外發行10％新股，預估可募資到300億美元，並把企業總市值推向2250億美元（新台幣6．5兆元），約是成立長達208年之久花旗集團的2.5倍。年僅17歲的螞蟻到底憑著什麼本事，不但在資本市場掀起滔天巨浪，且刻正顛覆金融業的秩序與遊戲規則？

它改變了中國經濟 10億中國人民 生活離不開支付寶

這個大哉問，或許可以從59歲的中國湖南長沙居民彭曉玲身上，找到一些具體的答案。

2年多前，從長沙一家國營機械廠行政管理職位退休的彭曉玲，可說一整天與支付寶「形影不離」。

早上，她搭公車去菜市場買菜，用支付寶取代以前的儲值卡付車資。市場的攤販不管是賣菜、賣肉、賣鍋碗瓢盆，都接受支付寶付款。下午，與好友到棋牌館打健康麻將，牌局結束時，支付寶也派上用場，結算當天輸贏。晚上瀏覽天貓、淘寶等購物網站，總免不了用支付寶的「花唄」分期付款服務，解解消費的癮頭。

彭曉玲說，支付寶或微信這些電子支付，不僅改變了她的生活，也改變了中國經濟。她觀察道：「商家也很樂意用啊，以前電子支付不普及時，許多大媽買菜老是藉故沒帶零錢，掐去零頭占商家便宜，有支付寶後，改善很多了。」「再比方說，我老公一向非常節儉，有了支付寶之後，上館子吃飯，好像不掏鈔票付錢就比較划算似的，點菜變得闊氣許多！」

事實上，電子支付在中國已是全民運動。彭曉玲說：「即使在路邊行乞的，脖子也掛著二維條碼，可用支付寶給錢。」「我看媒體報導，好像扒手或搶錢的也變少，因為大家不太帶現鈔出門了！」

在中國行商逾10年，居住在蘇州市的台商老唐說到，他因生性謹慎，原本對電子支付一直挺抗拒。直到3年前，他常光顧的包子店，推出一個原本3塊錢，用支付寶只要2元的優惠，從此之後，他就被支付寶「黏上」了，會經常留意附近商家優惠，看看有沒有便宜可撿。「如今，支付寶太普及，打車、繳水電費，甚至到政府機關辦事，也都用支付寶收費，變成出門沒帶手機的話，寸步難行了。」

根據螞蟻集團的招股書所載，2019年，支付寶在中國總計有超過10億個用戶，8000萬個商家在使用，一整年的交易金額達111兆元人民幣，占據中國一整年電子支付金額的半壁江山，市占率達48％，其次是微信支付的33.6％，排名第三的是銀聯商務的7.2％。

螞蟻集團在招股書上載明，這次在上海與香港兩地IPO所募得的金額，將把其中40％投入創新與技術研發。螞蟻集團的創新一直有目共睹；但是，在台灣，恐怕沒有人比國泰金控對螞蟻的創新感受更為深刻。

台灣金融業挺它夠創新 IPO募資40％ 將投入技術研發

因為，放眼台灣金融業者，國泰金控是唯一與螞蟻集團有業務合作的公司，兩家集團共同出資成立國泰財產保險公司，為支付寶的商家與用戶提供保險產品。

國泰財產保險由螞蟻出資51％，國泰金控出資49％。2019年該公司獲利474萬元人民幣，今年上半年獲利達316萬元人民幣，成長相當迅速。

國泰金控總經理李長庚表示：「一個新產品要推廣時，螞蟻團隊通常是從客戶感受做出發點來思考，我們總是從是否合乎法規做思考。」「以前，國泰人壽推一個新產品時，客服要花好久時間訓練，新產品一推，Call Center（客服系統）詢問電話立即爆量。」「在螞蟻的平台推新產品，業績更好，但電話量不會暴增，客服人員也很快上手。」

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