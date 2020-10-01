白晝之夜在南港！7大展區必看亮點總整理

起源於法國巴黎的文化藝術活動「白晝之夜」，自2016年起開始於台北舉行後，已成為每年文化與藝術愛好者引頸期盼的重要活動，而今年台北白晝之夜正式邁入第5屆，本屆活動將帶領大家前往南港，以「南港通電 看見交界」為題，在10月3日星期六晚上6點至10月4日星期日早上6點期間，展開一夜限定的藝術體驗！

2020白晝之夜一路從捷運南港站延伸到捷運昆陽站，全長將近1.4公里的活動場地裡不僅有一系列裝置藝術，更還有表演將在定時定點演出，想在短短12小時內得到最完整的活動體驗，一定得事先做好功課！以下就為你整理出本屆白晝之夜七大展區中的必看亮點：

Betty Apple的《ＱvＱ異波來電舞池》，將在10月3日的晚間09:00至10:00登場。

A區：南興公園——眾聲

若搭乘捷運從南港站下車前往白晝之夜，第一個抵達的就會是位在南港車站北面的A區「南興公園」展區。以「眾聲」為題的南興公園展區中，有著包括用上千顆氣球打造出公園中迷宮小徑的《銀色氣球團》裝置藝術，以及FOCA福爾摩沙馬戲團的《拼圖》和《一瞬之光》、Betty Apple的《ＱvＱ異波來電舞池》與《法咪咪》（FAMEME）的定點表演，從場地開端就要帶給大家最驚艷的視覺饗宴。

法咪咪（FAMEME）將在10月3日晚上10:00至11:00，帶來單曲唱跳表演。

B區：極限運動訓練中心——躁動

《少女須知》將在10月4日 上午04:00至05:00展出。

明日和合製作所的《等待果陀》將在10月3日晚間09:00開演。

靠近南港Citylink的B區「極限運動訓練中心」，則以定點表演藝術為多，共有《時代金曲，搖擺重現》、《Blanche Battle Royal》、《LIKE A PRO》、《電波歌劇院》、《國語作業簿》、《兩難》、《少女須知》以及《等待果陀》等8場表演將輪番登場。

而視覺藝術像是《台灣國際錄像藝術展 2020白晝之夜特別精選》，和英國藝術家Filthy Luker的充氣裝置《章魚入侵》也設置於此，《章魚入侵》作品有著10公尺長的巨型章魚腳，相信屆時一定能緊緊抓住大家的目光！

英國藝術家Filthy Luker的大型裝置藝術《章魚入侵》將設置在活動B區。

C區：瓶蓋工廠臺北製造所——夢遊

藝術家高德亮的作品《星火》以流動的紅色雷射光比喻生命能量，呈現樹木與城市間的共生關係。

藝術家李語豪的VR動畫作品《女子》透過身歷其境的觀影體驗，探討著性別認同議題。

位在2020白晝之夜場地中段的C區「瓶蓋工廠台北製造所」內容相當豐富，集結了《星火》、《重建樂生療養院：大廚房》、《女子》、《越行戰》這四大視覺藝術，以及《Mostly Broadway Lite》、《小星星》、《做一場白日夢》、《烏龜才有的快感》、《親愛的！你把瑜伽怎麼了》、《囍宴機器人》、《時刻瞬息》與《建造關係》等8種精彩表演，散步至此，值得多做停留。

《囍宴機器人》為沈浸式的VR體驗作品，邀請觀眾化身機器人公司的新進員工，找出意外事件中的疑點。

舞蹈家劉侑珣的《時刻瞬息》將在10月3日晚間11:00登場，以舞動的身軀刻畫雕塑般的形象。

創造焦點的《做一場白日夢》，將分別於10月3日晚間10:00與10月4日上午01:00展開兩場演出。

D區：北流東廣場——光論

土耳其藝術家OUCHHH的《AI DataMonolith》打造出未來世界的巨石裝置。

本次台北白晝之夜活動展區其實也囊括了九月初才剛正式開幕的台北流行音樂中心，位在北流東廣場的D區中，共將展出5件視覺藝術作品。其中像是土耳其藝術家OUCHHH以人工智慧科技製作的大型數位裝置藝術《AI DataMonolith》、豪華朗機工的《幻流行光》，以及何理WHYIXD的《頻道》，都不約而同的選用了燈光作為創作媒介，將一同點亮夜空！

何理WHYIXD的《頻道》夠過燈光設計營造超越時空的體驗。

《幻流行光》以舞台聲光結合數位科技，形成光線的雕塑藝術。

D區的表演則有《光映 山行》、《午夜夢迴時，靈光炸了出來》以及《即時何事》將登場，呼應「光論」的主題，以光線創作出各式相異的表演，將成為漆黑夜空中最耀眼視覺與藝術饗宴。

可揚與他的快樂夥伴的《午夜夢迴時，靈光炸了出來》將在10月3日晚間11:30和10月4日上午2:30精彩上演。

E區：臺北流行音樂中心——兵工廠

活動的E區來到了台北流行音樂中心的北基地，這裡將有7個表演團隊輪番上陣，其中包括闖劇場的《老人流》、無聲舞蹈派對《白晝夜動》以及4場種類各異的Open Mic表演，將接連帶來精彩演出！

闖劇場的《老人流》將在10月3日晚間11:00，以及10月4日上午2:00演出。

F區：北流西廣場——再生

鄰近捷運昆陽站的F區北流西廣場中，除了設置了莊志維藝術家的《思念是一首歌》作品，《來跳舞吧！》、《一些適合深夜時段的健康操》和《忘情KTV ‒ 半小時帶你看會舞蹈》三場表演也將在此開演，持續為夜晚帶來滿滿的藝術能量。

G區：台電修護處——永續

《裡外反轉藝術行動》攝影作品。 《裡外反轉藝術行動》攝影作品。

2020年白晝之夜最吸引人的亮點莫過於位在G區的「台電修護處」，台電修護處將在今年的白晝之夜活動中首度對外開放，結合法國街頭藝術家JR發起的全球性藝術計畫〈裡外反轉藝術行動〉，以藝術作為發聲渠道，並呼應白晝之夜的「南港通電」主題，請到202位台電修護處工作人員與攝影師林科呈合作，將台電工作人員們的大型肖像張貼上台電維修處的工廠外牆，並以一盞盞明亮燈泡照亮牆面，打造出集結眾人智慧的動人作品。

方式馬戲將在台電修護處外圍，於10月3日晚間 8:00，與10月4日上午1:30進行演出。

另外，在37年來首度開放的台電修護處秘境空間中，也有《糖糖先生―能源危機》、《修電的人》以及《Metal Môo-sîn-á》等多達7種表演活動能欣賞，其中表演主題多環繞著台電修護處，將帶領觀眾們實際走入現場，以藝術探索台電修護處的故事。

《脈―裝置展演計畫》將在10月3 日晚間9:30，和10月4日上午00:30舉行聲光裝置演出。

除了定點的裝置藝術和表演活動外，2020白晝之夜更規劃了10場游擊式表演，漫步在展區間，演出可能就隨時在你身邊登場，到時不妨可以多多注意周遭，說不定就能意外遇上精彩有趣的表演！

而到了現場其實就能至活動的四處服務站領取摺頁自己逛展，若想對作品有更多了解，也能跟著活動官方導覽一起走訪各大展區，從10月3日晚間6點到10月4日早上6點，活動官方每小時都將舉行專人導覽，帶著大家深度認識本屆活動。

2020白晝之夜相關資訊

2020台北白晝之夜活動地圖。

時間：10月3日（六）晚間6點至10月4日（日）上午6點

地點：臺北市南港區域（捷運南港站至捷運昆陽站）

門票：免費參加

搭乘捷運至會場：

南港站出站後至地面層即抵達活動場域

昆陽站出站後往市民大道八段及向陽路口方向步行約3分鐘，即進入白晝之夜活動場域

捷運於活動期間加開板南線輸運班次至10/4凌晨3點，「由南港站及昆陽站單向載客至臺北車站」（僅南港站及昆陽站開放旅客進站搭車，沿途各站僅可下車出站不可進站搭車）

更多資訊：

作者／Scarlett Feng

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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