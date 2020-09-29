知性文化之旅！2020桃園地景藝術節3大必看亮點

中秋連假不妨到戶外走走吧！於9月18日登場的2020桃園地景藝術節，集結國內外51位藝術家，以「構築城市」為主軸，打造28組藝術作品，本屆圍繞著「竹」為創作主題，透過竹材的別樣創作，進一步探討竹材與竹產業的可能。

《漣圈》，創作者：元智大學藝術與設計系 X 桃園市平鎮區高連社區發展協會 X 桃園市平鎮區雙連里辦公處 X 桃園市平鎮區高雙里辦公處。（Image 2020桃園地景藝術節官網）

《漣圈》，創作者：元智大學藝術與設計系 X 桃園市平鎮區高連社區發展協會 X 桃園市平鎮區雙連里辦公處 X 桃園市平鎮區高雙里辦公處。（Image 2020桃園地景藝術節官網） 圖／Tatler Taiwan

桃園地景藝術節在9月18日時，於桃園中壢大崙及平鎮雙連坡兩處登場，本屆活動以「構築城市」為主題，藉此探討著都市與鄉村、土地與建築之間的關係，跨越了城市與鄉村的隔閡，2020年桃園地景藝術節要帶領大家看見的是城鄉之間的不同風貌，與建築的人文之美。

《港口》，創作者：周育潤。（Image 2020桃園地景藝術節官網）

本屆地景藝術節邀請到國內外51位藝術家參與，共創作了28件以「竹子」為主要媒材的作品，分別在大崙展區設置9件作品，雙連坡展區則展出了19件作品。

淺棕色竹子編織製成的藝術品包括稻田間的圓形迷宮、大型竹材編織房屋，和以傳統客家竹編技法製成的隧道，各個作品不僅展現出藝術家的精湛工藝，也讓觀者們看見了竹子的不同面貌。

《豫章之家》，創作者：王文志。（Image 2020桃園地景藝術節官網） 《記憶的光廊》，創作者：徐暋盛。（Image 2020桃園地景藝術節Facebook粉專）

《沉積層：椰林大道》，創作者：辛綺 X 艸非火。（Image 2020桃園地景藝術節官網） 《穿梭之間》，創作者：林暐翔 X 王榮鴻 X 劉晉安 X 蔡秀玲。（Image 2020桃園地景藝術節官網）

高雙陂塘漣漪迷宮

《高雙陂塘漣漪迷宮》，創作者：李蕢至。（Image 2020桃園地景藝術節官網）

《高雙陂塘漣漪迷宮》，創作者：李蕢至。 （Image 2020桃園地景藝術節官網）

《高雙陂塘漣漪迷宮》，創作者：李蕢至。（Image 2020桃園地景藝術節官網）

藝術家李蕢至創作的《高雙陂塘漣漪迷宮》位於桃園市農田區，由一圈一圈的圓形編織相互環繞，創作出有著滿滿奇幻感的無限迷宮空間，穿梭其中不只能欣賞竹材編製工藝，尋找出口的過程更是充滿趣味！

竹下秋千

《竹下秋千》，創作者：游文富。（Image 2020桃園地景藝術節Facebook粉專）

座落於牧草之間的《竹下秋千》則是藝術家游文富的作品，他以大量的竹管和竹編將天上的雲朵以截然不同的形式呈現，在寬廣的草原中打造出一片清境悠然的自然天地。

豫章之家

《豫章之家》，創作者：王文志。（Image 2020桃園地景藝術節官網）

位在豫章湖邊的《豫章之家》象徵著「水文化」有如「家」一般的歸屬感，藝術家王文志以他熟悉的竹材編織技巧，透過多層次的編織，讓光線錯落地照射進屋內，彷彿為作品中的空間營造出另一個時空！

2020桃園地景藝術節透過傳統的竹編織，探索著土地與人文的連結，即日起到10月4日在桃園中壢大崙及平鎮雙連坡，現場除了能欣賞到本屆藝術節中的精選作品，主辦單位也安排了許多表演及講座活動，中秋連假出遊不妨就到桃園踏踏青、品味藝術！

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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