中秋節來「烤」肉 五種英文說法你用對了嗎？

中秋節就要到了,除了與家人團聚一同賞月之外,烤肉絕對是中秋節的重頭戲。不過提到中文的「烤」,無論是烤吐司、馬鈴薯、牛排、蛋糕等皆可通用,但英文可就大不同囉!上述提到的所有烤物都應該使用不同的單字表達才正確。到底英文的「烤」字有哪幾種?之間又有甚麼差異?就讓我們透過今天的文章來一一探討吧!

toast 烤吐司的烤法

toast當名詞使用時就是「吐司麵包」的意思,當動詞用時,指的就是用吐司機或小烤箱來把食物烤到兩面酥脆焦黃的烤法。像是toasted sandwich烤三明治、toasted bread烤麵包(加熱)都可以使用toast這個單字。

Would you like to have your sandwich toasted , Ma’am?

(小姐,請問您的三明治需要烤熱嗎?)

grill 用鐵網過炭火燒烤

grill就是這次中秋烤肉的重點啦!台灣的炭火燒烤或像日式燒烤那種爐火烤的方式,都可以用grill來描述,也就是指架著鐵網烤透過炭火烤食物的烤法,像是grilled steak烤牛排、grilled chicken烤雞、grilled pork skewers烤豬肉串等。除了直火烤之外,火源由下方傳上來,透過鐵板燒烤的方式也可以稱作grill,如grilled panini烤帕尼尼三明治。

You need to let your meat marinate in the fridge for at least 8 hours or overnight before grilling .

(在烤肉之前,你必須讓肉在冰箱裡醃至少八小時或隔夜。)

grill這個動詞從「烤」延伸出一個很有趣的含意,就是「拷問;質問」,像警方拷問罪犯時就可以用grill。

The man finally confessed to his crimes after being grilled by the detective for several days.

(這個男人在被警探拷問好幾天之後,終於承認了自己的罪刑。)

broil 用高溫烘烤

broil許多人會與grill搞混,因為它們兩個都是經過高溫乾火燒烤的料理方式,只不過broil並不是直接經過直火或炭火燒烤,火源方向也正好與grill相反。broil泛指以烤箱上方火源烤食材,所以烤牛排或烤雞也能用broiled steak、broiled chicken來描述,全都取決於烹調方式,並不受限於食材本身。

Save yourself from the hassle of using a charcoal grill to cook your steak and just broil it in the oven.

(替自己省點功夫,直接用烤箱烤牛排,不要用炭火烤爐了。)

roast 用烤箱燜烤

roast是用烤箱燜烤,也能描述用小火烘烤,不過雖然與broil同樣是用使用烤箱,但roast指的是將烤箱關起來燜烤,broil則是開著烤箱燒烤。roast與grill的類似之處是同樣可用來描述在直火上烤食材,但grill是用大火炭烤,roast則是以小火烘烤。

roast vegetables烤蔬菜、roast potatoes烤馬鈴薯、roast chestnut烤栗子都能使用roast,本身能當作形容詞使用,所以不需再加上「-ed」。常見的燜烤菜餚有roast turkey烤火雞、roast beef烤牛肉等,都是很常見的歐美家庭料理,這種料理能保留住食材的水分。

The tender and succulent roast chicken at Costco always makes my mouth water.

(好事多那鮮嫩多汁的烤雞總是讓我垂涎三尺。)

roast這個動詞也同樣有從「烤」延伸出來的其他含意,帶有「批評;抨擊」的意思,像是在網路上發言遭到網友攻擊圍剿,就可以用roast來描述。

He was totally roasted on Facebook for his sexist comments.

(他因為留下性別歧視的言論在臉書被圍剿。)

bake 用烤箱烘焙

烤餅乾、麵包的烘焙當然就是要用bake了,不過眼尖的讀者可能想到早先提到的bread怎麼是用toasted而不是baked呢?這就要看你的語意來決定,若是將已經做好的麵包「加熱、烤熱」的話就是toast the bread,若是要說自己「烘焙;烤麵包」的話,當然就要用freshly baked breads來描述新鮮烘焙剛出爐的麵包了!

My mom bakes the best brownies in the world!

(我媽烤的布朗尼是全世界最好吃的!)

看完了今天的燒烤特輯,就讓我們用幾道多益試題測試一下自已的閱讀實力吧!

【多益模擬試題】

1.Pork can be tasty as it is, but marinating it with some fresh herbs and seasoning __________ grilling enhances the flavor and makes it even more delicious.

(A) during (B) before (C) after (D) while 2.After stuffing all the __________ into the chicken, preheat the oven to 230 degrees and roast the chicken for 50 minutes. (A) resources (B) materials (C) components (D) ingredients

解析:

1. 正解為(B)。此句文意為「豬肉原本就很美味,但在烤肉之前先用新鮮香料與調味醃過肉,能夠提味並讓它更好吃。」因此空格處應使用連接詞before,故(B)為正解。

2. 正解為(D)。此句文意為「在將所有食材塞入雞身後,將烤箱預熱至230度,然後將雞肉烤50分鐘。」選項(A)為資源、(B)為原料、(C)為零件、(D)為食材,故僅(D)符合句意為正解。

文/羅伊伶 Janet Lo

