再也不怕搞丟！Misho推出「Airpods耳環」最時髦救援神器

戴上這副「Airpods耳環」，不再擔心你的Airpods會憑空消失。

你也時常將Airpods到處亂放、甚至搞丟其中一隻嗎？請注意，最時髦的救援神器在此——倫敦珠寶設計品牌MISHO推出的「Airpods耳環」，讓你可以造型滿分地將這來無影去無蹤的小巧耳機牢牢固定，走路、運動的時候，都不用再擔心耳機會憑空消失。

MISHO的創意總監Suhani Parekh，從他們最暢銷的鵝卵石戒指中汲取靈感來設計此吊墜耳環，不僅可以表達一個人的時尚態度，還可以支撐Airpods耳機，或是搶救意外滑出的耳機。

「Airpods耳環」共有三種不同的樣式，兩種是設計來搭配運動時使用，圖中結構感強烈的款式則適合搭配任何日常服裝。(Photo: Couresty of MISHO) The pod earrings will hold your pods in place (Photo: Courtesy of MISHO)

Parekh共設計了三種款式的「Airpods耳環」來搭配服裝，兩種大小的Minimal Active Tall pods和Minimal/Active Tiny Pods專門設計來搭配運動服裝，第三種Pebble Pods則適用於所有日常穿搭。

Pebble Pods的耳環本身形狀厚實，可以將耳機包裹起來以固定耳機。Minimal Active Tall pods具有彎曲的形狀，讓你在沒有鏡子的情況下也可以輕鬆地裝卸耳機。 Minimal / Tiny Pods則有更小面積的金屬設計，是運動時低調又實用的時髦小物。

「這些都是多功能的耳環，不管是不是用來保護Airpods，它們都是非常百搭的單品。」MISHO表示。

MISHO的印度裔創意總監Suhani Parekh畢業於倫敦大學金匠學院（Goldsmiths University），主修美術和藝術史，專研雕塑和裝飾藝術作品，Parekh的作品靈感大多來自她旅行、居住的城市建築，因此作品中往往可見強烈的結構感和幾何線條，不僅是備受矚目的設計新星，曾入選2018年富比世「30 Under 30」的時尚類別、獲各大時尚雜誌評比獎項的關注，天后Lady Gaga、超模Kendall Jenner等也都曾公開配戴出席。

作者／Jianne Soriano

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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