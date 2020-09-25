遇見推薦 2020 Gen.T 名單的專家群們

透過與叱吒各產業的重量級人物對談，為我們在 2020 年度的 Gen.T 新銳先鋒(Generation T)人選提名及評選機制提供了精妙的建議，並分享他們如何協助今年評選作業進行，以及對於新一代領導者的期許。

每年，Gen.T 都會召集一個橫跨各行各業領導者所成立的業界專家小組，以協助我們評選 Gen.T 名單內 400 位最卓越的候選人。

這個業界專家小組我們稱為 Tribe，主要負責從他們國家推薦傑出的菁英名單，並透過為期一年的深入審查會議來幫助我們確定最終陣容。

2020年 Tribe 成員來自亞洲各地，由涵蓋建築、娛樂、醫療保健和技術等各界領域的 66 位業界專家和重量級人士集結而成。

以下，我們與其中 7 位對談，深入了解提名和選拔 2020 年 Gen.T 新銳先鋒的過程，以及分享他們如何期許新一代領導者能為社會帶來的改變。

Dave Lim

Dave Lim

Ideas Worth Doing 共同創辦人

新加坡 Singapore 及澳洲 Australia

當你為今年的 Gen.T 提名候選人並協助審核時，腦中浮現的想法是什麼？

我尋找那些充滿企圖心以懂得設立明確目標來帶領團隊的領導者，他們展現出不可限量的潛能，若是具備樂於助人並勇於創新的高尚品德，也將獲得加分。

在你眼中，何謂出色的領導者？

正如阿富汗古諺所云：「沒有跟隨者的領導者，就不能稱之為領導者。」

你希望在新一代領導者身上看見什麼樣的特質？

首先當然是具有無所畏懼地引領人類前進的特質。如同 Greta Thunberg 一般，我很樂意看到新一代 Gen.T 的領導者不落窠臼，勇於帶來思維與體制的重塑。

就像英國科學作家 Sir Arthur C Clarke 所提出的看法：「新思維將經歷三個階段，第一階段將被當作只是一個癡心妄想的念頭；第二階段開始被視為是一個力所能致但不值為之實踐的想法；第三個階段則將成為一個高瞻遠矚的好主意。」就如同在亞洲，印度國父聖雄甘地曾說過：「首先，他們忽視你，然後嘲笑你，接著批鬥你，然而最後的贏家終將會是你。」

Patricia Lim

Patricia Lim 圖／Tatler Taiwan

Circles of Angels 共同創辦人及平台負責人

馬來西亞 Malaysia

當你為今年的 Gen.T 提名候選人並協助審核時，腦中浮現的想法是什麼？

我會優先關注那些能帶動影響力的候選人；他們必須重視企業社會責任的 ESG 指標（涵蓋環境永續、社會參與及公司治理）或聯合國可持續發展的目標，換句話說，就是能為社會或環境創造有益的正面影響。同時，我也會考慮他們的影響範圍以及他們的商業營運模式是否適用在跨國區域的拓展。

在你眼中，何謂出色的領導者？

一名優秀的領導者需富有同理心、能以身作則，同時又具有堅忍不拔的韌性，他也需樂於分享自己所知，以協助他人實現目標，並且不吝於幫助團隊成員成為更優秀或更出色的人。

你希望在新一代領導者身上看見什麼樣的特質？

我希望他們能持續保有對是非的思辨能力與質疑精神，也希望他們能支持引起讓他們有所共鳴的事業或品牌，關切氣候變遷、心理健康和 DIB（多元化、包容性和歸屬感）等社會議題，並致力於對其產業帶來實質的改變。我希望他們透過關注行動主義、教育、創新、真實性和科技所產生的影響，來建立有助於解決世界問題的事業和產品。

Darren Wang

Darren Wang 王俊凱

OwlTing Group 奧丁丁集團 創辦人兼執行長

台灣 Taiwan

當你為今年的 Gen.T 提名候選人並協助審核時，腦中浮現的想法是什麼？

我會首先找尋能為社會有所貢獻的候選人，無論是現在正在為社會付諸行動或是未來潛力可期。只有願意回饋社會、改善社會並保持這種良性循環的青年才俊，才是我想尋找的人選。

在你眼中，何謂出色的領導者？

出色的領導者必須具有遠見卓識的視野，他在一個團隊中能發揮最大的價值就是為團隊建構願景與方向，並使他們可以傳承著公司文化以及團結一心地繼續前行。同時領導者還需具備勇於創新的特質，這就是為什麼奧丁丁的核心理念之一就是破壞性創新的概念

最後，一名出色的領導者必須樂於助人。當你對個人或公司不吝伸出援手時，受到幫助的對象可能有一天反過來為你的公司有所貢獻。舉例來說，幾年前我開始投資區塊鏈初創公司，如今區塊鏈已成為 OwlTing 的核心業務之一。為人們提供動力或合作的機會，是創建更優質的未來生態系統的唯一途徑。

你對亞洲科技的發展趨勢有何見解？

平均每隔十年，產業幾乎都會經歷一輪更迭，但科技產業的發展始終日新月異、表現亮眼。越來越多的傳統產業（例如醫療保健業）將開始數位化，並且隨著網絡速度的有效提升，將帶動新一輪的蓬勃發展與無限商機。

Chibo Tang 唐啟波

Chibo Tang 唐啟波

戈壁創投 合夥人

香港 Hong Kong

當你為今年的 Gen.T 提名候選人並協助審核時，腦中浮現的想法是什麼？

我在尋覓今年度候選人時最看重的是影響力。Gen.T 的宗旨就是辨別出領航者，即無論他們正在從事何種行業，都無法掩蓋他們所具備真正改變社會的能力。因此，我所推薦並選擇的候選人，都證明了能夠為社會帶來改變以及潛在影響力。

在你眼中，何謂出色的領導者？

出色的領導者首先需要擁有展望未來願景的前瞻視野，其次，必須要有能力說服團隊成員也認同他們的遠見，第三，他（她）必須能夠適應周遭的環境或情勢的任何變化，同時忠於他們的洞見而不輕易動搖。

你希望在新一代領導者身上看見什麼樣的特質？

我希望看到新一代能善用且擴大運用科技的力量，不投機取巧也不追求捷徑，他們將成為損失最小化但收益最大化的一個世代，因此，應該更大膽地為世界帶來真正的、有影響力的變化。

Jiang Yufei 姜宇霏

Jiang Yufei 姜宇霏

共益企業中國倡導團隊 專案經理

中國 China

當你為今年的 Gen.T 提名候選人並協助審核時，腦中浮現的想法是什麼？

身處在永續時尚的領域，我尋找的企業不僅要避免對環境帶來負面影響，還要透過自身的商業模式、產品或服務設計產生正向影響。是否能藉由創新的設計傳達對永續性發展的重視，並具有能夠說服下一代消費者選擇它們的實力？我特別欣賞那些可以同時兼顧到人類、地球與利潤三者考量的企業。

是否曾發生任何關鍵時刻，致使你決意踏入永續時尚產業？

有的，我原本任職於一間跨國集團公司擔任企業戰略與公司收購的職務，但是幾年時間後我便已心生去意。

因緣際會之下，在2018年2月11日早晨，我閱讀了一篇有關益橋中國這家開創型社會創新機構的報導，報導中談及了一群原本從事傳統產業的優秀人才，他們懷抱著透過公益事業來改善環境、教育和文化問題的理念，當下對我帶來強烈的衝擊，也讓我明白是時候該改變生涯規劃了，因此我先加入益橋中國成為團隊伙伴一員，而後則加入了共益企業中國倡導團隊。

在你眼中，何謂出色的領導者？

我認為，擁有真正的使命感、而非只是追求利潤的特質，將是領導者的根本，如此一來，才能吸引擁有共同願景的業務夥伴和追隨者攜手合作。

從企業的角度來看，我認為美國經典環保品牌 Patagonia 就是極為出色的領導者。它的使命是愛護地球，其所有商業行為都圍繞在這個使命之下，無論公司處於何種發展階段，就算曾經歷業務拓展及困難時期，仍然堅守自己的使命，並透過貫徹始終的實際行為，展示出該品牌已具有前瞻性商業模式和運營方式的實力，成為永續時尚產業的指標。

Patagonia並不盲目地滿足消費者的需求，相反的，它向大眾教育了諸如快速時尚之類的環保議題，不僅在企業自身對環境維護有著嚴格要求，還由內而外要求所有供應商配合此一精神，並且進一步說服消費者甚至競爭對手，從而為整個服裝業帶來了環保轉型。

David Hilman

David Hilman

Agung Sedayu Retail Indonesia 營運長

印尼 Indonesia

當你為今年的 Gen.T 提名候選人並協助審核時，腦中浮現的想法是什麼？

我會優考慮他們是否有明確的專業願景與理想，此外，是否勇於改變或顛覆傳統遊戲規則？是否願意跳脫常軌、不按牌理出牌的思考，以及是否擁有堅持不懈追求目標的毅力？

請和我們分享你的人生旅程以及從其中所領略的至理

我的事業可說一帆風順、一直在產業裡處於領先地位，然而這意味著我有些絕妙的想法卻反而窒礙難行。通常，光是推廣到讓市場開始了解這些想法的階段時，就已經讓我筋疲力盡並且耗盡資源。我認為關鍵是持續不懈嘗試、創新以及永不輕言放棄，這樣一來，人們最終會遇見某些點亮生命的光芒，至少在我的生命歷程中是如此。

你希望新一代領導者能為你的產業帶來何種變化呢？

更多的創造力、創新想法與社區緊密相關的活動，並且公開的、永續考量的，肩負起社會責任並採取事半功倍的方式行事。

Sofia Zobel Elizalde

Sofia Zobel Elizalde

Steps Dance Studio 創辦人及執行董事

菲律賓Philippines

是什麼讓您從事舞蹈事業？

我從四歲起開始跳舞，因為我的父母都是藝術愛好者，對於舞蹈更是特別喜愛，因此我很早就知道自己也深受藝術吸引。13 歲那年就讀於倫敦的Elmhurst芭蕾舞學校時，讓我立志想成為一名專業舞蹈表演者，專門研究古典芭蕾舞和現代舞蹈。

在你眼中，何謂出色的領導者？

一個出色的領導者必須具備平心靜氣、鼓舞人心並激發靈感的個人魅力，並且由衷地忠於真理。

你如何看待藝術在未來的發展？

藝術的存在對於現今世界絕對是舉足輕重的，它使我們能夠超越眼前的困擾、不再為其所困，也能轉換我們的視野或是引領我們展開遍地皆能生花的獨特旅程。藝術是恆久而永不消逝的存在，但願我們都能更具創造力、並且由內而外的展現出來與更廣大的觀眾分享。

了解更多 Gen.T 相關資訊：Generation T Asia

作者／Christine Chan and Chong Seow Wei

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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