BLACKPINK Lisa 拿下Celine首位全球代言人

Lisa受封「最強帶貨女王」。圖／Tatler Taiwan提供
Lisa受封「最強帶貨女王」。圖／Tatler Taiwan提供

Celine宣佈BLACKPINK Lisa成為其首位全球代言人，不僅宣示了Celine未來的策略調整方向，也再次印證了最紅韓團BLACKPINK在歐美地區的影響力。

自Hedi Slimane上任後，過去鮮少主打明星牌的Celine開始做出改變，品牌宣佈由紅翻天的韓團BLACKPINK人氣成員Lisa為其首位「全球代言人」，不僅宣示了Celine未來的策略調整方向，也再次印證了最紅韓團BLACKPINK在歐美地區的影響力。

Lisa與Celine關係一直相當緊密，儼然是行走的Celine Lookbook讓人時常忘記Lisa第一次真正參與品牌大秀，其實也僅是一年前Lisa遠赴巴黎，觀賞Celine 2020春夏男裝大秀。不過早在這之前，這位有著「人間芭比」之稱，BLACKPINK中粉絲人數最多、人氣最高的成員，就曾多次穿著Celine現身公開場合，每一款Lisa著用過的包款、服裝，都成為網路熱搜，也因此讓品牌更加關注年僅23歲的泰裔韓團rap歌手Lisa，首位全球代言人的頭銜實至名歸。

Hedi Slimane上任後發佈的第一款「16包」，除了由Hedi好友Lady Gaga與Angelina Jolie搶先揹上，再來就是Lisa了。Lisa不僅在數據平台「Lyst」所公布的「2019年十大最具影響力時尚人物」中排行第六，也是唯一上榜的亞洲人，一款她時常揹在身上的Celine Triomphe手袋，亦它在同一年的搜尋量增加66%，讓Lisa受封「最強帶貨女王」。

BLACKPINK Lisa 15套穿搭指南

作者／Lovina Wu
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

繽紛多彩的腕錶設計大趨勢 你知道多少？

頂級巨鑽再現拍場！逾100克拉D色 無底價上拍

Burberry 2021春夏系列：Riccardo Tisci的深海時尚童話，疫情下的生命哲思

擔任Christian Dior官方製帽師24年的時尚「帽神」——英國製帽大師Stephen Jones

2020年CFDA時尚大獎公佈，Kim Jones、Pierpaolo Piccioli 擒年度男女裝設計師大獎！

歡迎訂閱 樂讀電子報 Instagram 回工商書房首頁
Tatler Taiwan

《Tatler Taiwan》源自瑞士 Edipresse Media，Tatler Asia 是亞洲最具影響力的生活品味媒體平台，目前在亞洲八個國家，包含香港、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、中國與台灣等發行版本。Tatler Taiwan串連起台灣最具有影響力的人士及眾多傑出人才，透過面對面的專訪故事、深度呈現品味人士的生活意見，提供給讀者最令人嚮往的美好生活靈感。