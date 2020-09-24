BLACKPINK Lisa 拿下Celine首位全球代言人

Celine宣佈BLACKPINK Lisa成為其首位全球代言人，不僅宣示了Celine未來的策略調整方向，也再次印證了最紅韓團BLACKPINK在歐美地區的影響力。

自Hedi Slimane上任後，過去鮮少主打明星牌的Celine開始做出改變，品牌宣佈由紅翻天的韓團BLACKPINK人氣成員Lisa為其首位「全球代言人」，不僅宣示了Celine未來的策略調整方向，也再次印證了最紅韓團BLACKPINK在歐美地區的影響力。

Lisa與Celine關係一直相當緊密，儼然是行走的Celine Lookbook讓人時常忘記Lisa第一次真正參與品牌大秀，其實也僅是一年前Lisa遠赴巴黎，觀賞Celine 2020春夏男裝大秀。不過早在這之前，這位有著「人間芭比」之稱，BLACKPINK中粉絲人數最多、人氣最高的成員，就曾多次穿著Celine現身公開場合，每一款Lisa著用過的包款、服裝，都成為網路熱搜，也因此讓品牌更加關注年僅23歲的泰裔韓團rap歌手Lisa，首位全球代言人的頭銜實至名歸。

Hedi Slimane上任後發佈的第一款「16包」，除了由Hedi好友Lady Gaga與Angelina Jolie搶先揹上，再來就是Lisa了。Lisa不僅在數據平台「Lyst」所公布的「2019年十大最具影響力時尚人物」中排行第六，也是唯一上榜的亞洲人，一款她時常揹在身上的Celine Triomphe手袋，亦它在同一年的搜尋量增加66%，讓Lisa受封「最強帶貨女王」。

BLACKPINK Lisa 15套穿搭指南

作者／Lovina Wu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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