頂級巨鑽再現拍場！逾100克拉D色 無底價上拍

本季秋拍，香港蘇富比Sotheby’s特別呈獻一枚珍罕難得的拍品——重達102.39克拉的D色Type IIa完美無瑕橢圓形白鑽，並以單一拍品專場、無底價形式上拍。

細數拍賣史上的頂級鑽石，僅有七枚超過100克拉，並且達到D色等級，包含1995年日內瓦蘇富比100.10克拉的The Star of the Season、2013年日內瓦佳士得101.73克拉The Winston Legacy、2015年紐約蘇富比100.20克拉的The Ultimate Emerald-cut、2017日內瓦佳士得163.41克拉的枕型切割鑽石⋯⋯等，如今，香港蘇富比即將於本季秋拍呈現拍賣史上第八枚超過100克拉，並且達到D色等級的巨鑽，並以單一拍品專場、無底價形式上拍。

此次這顆重達102.39克拉、D色Type IIa完美無瑕橢圓形白鑽（Type IIa型鑽石在所有鑽石中少於2%），是在2018年於加拿大安大略省維克多鑽石礦（Victor Mine）開採而得，並由鑽石商Diacore耗費整整一年的時間切割打磨而成，方能成就如今我們所見的這顆璀璨瑰寶。

作者／Lulu Tsai

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