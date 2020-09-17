時尚「帽神」—英國製帽大師Stephen Jones

英國製帽大師Stephen Jones在Christian Dior的新書中，回顧了24年來最具代表性的帽飾設計。 英國製帽大師，人稱時尚「帽神」的Stephen Jones，現年63歲，在90年代先後跟著由John Galliano進到Givenchy和Dior團隊，從而開啟了往後在Dior 24年的官方製帽師生涯。 本月由出版社Rizzoli發行的240頁時尚精裝書《Dior Hats: From Stephen Jones to Christian Dior》出版上市，書中記載了Stephen Jones歷來為Dior設計師Marc Bohan、Gianfranco Ferré和Christian Dior本人所設計的帽子樣式。現在就跟著Tatler編輯一起來認識這位，時尚界鼎鼎大名的傳奇帽飾設計師。 Stephen Jones兒時志向：不知道 無論是戴安娜王妃的優雅帽子，還是高堤耶（Jean Paul Gaultier）秀上的高聳羽冠，過去幾十年來最夢幻的帽子都有一個共同的特點：它們都是由光頭造型、嘴角斜著一抹淺笑、總是戴著歪斜的帽子且眼神頑皮的製帽大師Stephen Jones所打造。但這位63歲的傳奇設計師，卻說自己小時候完全不知道自己長大以後想做什麼，「我跟當時所有小男生一樣，在作業簿上寫下想要太空人。其實只要不要像我爸爸一樣當個工程師就好，不過後來我終於理解到：我就是時尚界的工程師。」 英國製帽大師Stephen Jones。（Image Sølve Sundsbø, Dior Heritage collection, Paris）

人生的第一頂帽子：玉米片盒做的

Stephen Jones人生製作的第一頂帽子，是將姐姐的舊襯衫黏在一個玉米片盒上，並用噴上銀色和藍色聖誕漆的塑膠鳶尾花裝飾而成。他終其一生貫徹這股玩心充沛、具有冒險精神的設計方式，任何意料之外的事物都能成為他的靈感來源。「如果一個人的設計開始出現固定的模式，那表示你不再用心。」Stephen Jones表示。

向Peggy Guggenheim致敬的Dior 2018春夏高訂系列薄紗面具。（Image: Solve Sundsbo, Dior Heritage collection, Paris） Christian Dior 2018春夏高訂系列的帽飾。（Image Li Kai）

擁倫敦聖馬丁服裝設計學位

Stephen Jones曾和Vivienne Westwood、川久保玲、Marc Jacobs等知名設計師，或設計新秀Grace Wales Bonner合作。倫敦聖馬丁服裝設計學系的背景，讓Stephen Jones總是能和時裝屋的創意總監們合作無間，他在設計帽子前總會先畫出頭部的正反面，每一頂帽子都對應服裝精心打造。

大明星都是他的小粉絲，包括英國女王

長大後的Stephen Jones雖然並未如預期般飛向宇宙，他的事業生涯中卻做到了被「眾星環繞」，戴安娜王妃、蕾哈娜、瑪丹娜和凱莉米洛都曾公開配戴他的設計，英國女王伊莉莎白二世甚至在2010年授與其大英帝國勳章。

Stephen Jones從來就不是一名平凡的製帽師，「在適當的場合裡穿戴合宜的著裝，能讓事情順利進行，相反地，若穿著不當，則可能顯得出奇可笑。這或許就是我覺得時尚有趣的地方。」

一句千萬別對大師說的話：我不戴帽子

帽子可以反映出一個時代的樣貌。它曾經是日常生活中不可或缺的單品，而在世代交替中，大小和形式歷經不斷轉變。每當有人跟Stephen Jones說自己「不太戴帽子」，他就會告訴對方一個冷知識：維多利亞時期，英國可是明文規定男士在公開場合必須配戴帽子。「走進一間帽子店，試戴各種不同款式吧！」Stephen Jones如此鼓勵大家，「大家只是不習慣而已，要知道，100年前，沒有人是所謂『不戴帽子的人』，因為不戴好一頂帽子，你就不准上街。」

由Stephen Jones根據此圖用麥稈製作出的細緻花邊帽。（Image Sølve Sundsbø） Raf Simons在位期間，Stephen Jones所設計的花朵無邊軟帽。（Image Sølve Sundsbø）

簡單最不簡單的新款Dior帽

嚴格說來，Stephen Jones手中的帽子並不總能稱得上是「帽子」。有些是高超技藝的展現，彷彿是頭上的藝術雕塑品；有些則是面罩，像是自1996年起就由Stephen Jones負責Christian Dior高級訂製系列帽飾。

Dior 2006年高訂以星座為靈感，Stephen Jones用上漿的雪紡設計出經典海馬皇冠帽和巨型海浪帽；在Raf Simons短暫在位期間，Stephen Jones設計了彷彿從模特兒頭上綻放而出的花朵無邊軟帽（bonnet）；Dior現在的當家Maria Grazia Chiuri則偏好不那麼正規的輪廓，所以Stephen Jones設計了低調的皮質貝雷帽，「這款帽子由小羊皮製成，利用帽子兩側皮質厚度不均，來創造出不對稱感。」他解釋道。

Christian Dior 2019秋冬高訂系列的網紗貝雷帽、Christian Dior 2018春夏高訂系列的手帕式面罩。（Image Sølve Sundsbø, Dior Heritage collection, Paris）

一世製帽熱情

「如果一個人的設計開始出現固定的模式，那表示你不再用心。」Stephen Jones這樣表示。從「藍色」到「15世紀的巴拉圭」都可以是他的靈感來源，而他也總是會先做足功課。「我翻開書籍，看著那些我可能過去六個月每天盯著看的圖像，還是能感受到新的火花。不只是圖像本身，它引起的情感也能成為設計靈感。」

「我希望在不久的將來，人們能為帽子設立一整個衣櫃。你會有星期一早上戴的帽子、星期六晚上戴的帽子，以及一頂適用於各種場合的帽子。」縱橫業界數十載，Stephen Jones仍保有滿腔熱血。

作者／Lovina Wu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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