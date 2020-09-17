可測血氧、監測睡眠 第六代Apple Watch 今(17日)開放預購

第六代Apple Watch在美國西岸時間9月15日上午10點正式發表，而Apple Watch Hermès系列新作也已開放於Apple與Hermès網站上預訂。

第六代 Apple Watch Hermès 單圈 swift 小牛皮錶帶系列，44毫米錶殼。錶帶售價 NTD 10,900（每款）；每組售價 NTD 40,400。

蘋果迷等得好辛苦，終於等到Apple秋季發表會，不僅可以欣賞到最新第六代Apple Watch的設計與新功能之外，讓全球時髦人士引頸期盼的還有「Apple Watch Hermès」。

自從2015年，愛馬仕與蘋果合作推出第一代Apple Watch Hermès系列迄今，已經躍升時尚人士的必備單品與實用配備之一，而且更代表著精湛工藝與前瞻視野的結合。

第六代Apple Watch Hermès，Hermès Attelage 系列，44毫米錶殼，單圈淺黃褐色Barénia小牛皮錶帶，錶帶售價NTD 109,00；每組售價 NTD 40,400。 第六代 Apple Watch Hermès 系列，44毫米錶殼，單圈竹子綠色swift 小牛皮錶帶。錶帶售價 NTD 10,900；每組售價 NTD 40,400。 圖／Tatler Taiwan

第六代Apple Watch Hermès的單圈swift錶帶，帶來更加多樣化的色彩，包含辣椒紅、橘、琥珀黃、竹子綠、 海軍藍與銀蓮花紫等色調。除此之外更可以完全依個人需求定製Hermès Circulaire錶盤。

而Hermès Attelage系列則搭配上了單圈的淺黃褐色Barénia小牛皮縫製錶帶，或細版的雙圈錶帶，白色車縫線的設計帶出中性魅力，也藉此充滿風格化的設計來呼應源自馬具鞍轡的美學。

第六代 Apple Watch Hermès，Hermès Attelage 系列，40毫米錶殼，雙圈淺黃褐色Barénia小牛皮 錶帶，錶帶售價NTD 15,400；每組售價 NTD 43,400。 第六代 Apple Watch Hermès，Hermès Attelage 系列，40毫米錶殼，雙圈淺黃褐色Barénia小牛皮 錶帶，錶帶售價NTD 15,400；每組售價 NTD 43,400。 第六代 Apple Watch Hermès 系列，錶帶售價 NTD 10,900；每組售價 NTD 40,400。

第六代 Apple Watch Hermès 系列，錶帶售價 NTD 10,900；每組售價 NTD 40,400。 第六代 Apple Watch Hermès 系列，錶帶售價 NTD 10,900；每組售價 NTD 40,400。 第六代 Apple Watch Hermès 系列，錶帶售價 NTD 10,900；每組售價 NTD 40,400。

第六代 Apple Watch Hermès 系列已開放於 apple.com 與 hermes.com 網站上預訂。

9月18日起於澳洲、加拿大、中國、法國、 德國、義大利、日本、新加坡、西班牙、瑞士、阿聯酋、英國和美國等地特選的愛馬仕專門店以及蘋果門市販售。

作者／Lulu Tsai

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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