可測血氧、監測睡眠 第六代Apple Watch 今(17日)開放預購
第六代Apple Watch在美國西岸時間9月15日上午10點正式發表，而Apple Watch Hermès系列新作也已開放於Apple與Hermès網站上預訂。
蘋果迷等得好辛苦，終於等到Apple秋季發表會，不僅可以欣賞到最新第六代Apple Watch的設計與新功能之外，讓全球時髦人士引頸期盼的還有「Apple Watch Hermès」。
自從2015年，愛馬仕與蘋果合作推出第一代Apple Watch Hermès系列迄今，已經躍升時尚人士的必備單品與實用配備之一，而且更代表著精湛工藝與前瞻視野的結合。
第六代Apple Watch Hermès的單圈swift錶帶，帶來更加多樣化的色彩，包含辣椒紅、橘、琥珀黃、竹子綠、 海軍藍與銀蓮花紫等色調。除此之外更可以完全依個人需求定製Hermès Circulaire錶盤。
而Hermès Attelage系列則搭配上了單圈的淺黃褐色Barénia小牛皮縫製錶帶，或細版的雙圈錶帶，白色車縫線的設計帶出中性魅力，也藉此充滿風格化的設計來呼應源自馬具鞍轡的美學。
第六代 Apple Watch Hermès 系列已開放於 apple.com 與 hermes.com 網站上預訂。
9月18日起於澳洲、加拿大、中國、法國、 德國、義大利、日本、新加坡、西班牙、瑞士、阿聯酋、英國和美國等地特選的愛馬仕專門店以及蘋果門市販售。
作者／Lulu Tsai
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。
延伸閱讀：
買一顆愛馬仕，比投資黃金更穩？疫情中逆勢成長，愛馬仕宣布2022年開設第20個法國皮革工坊
2020新錶抵台、獨家錶盤工藝揭秘，Hermès愛馬仕超凡腕錶展今日登場！更首度呈獻專屬訂製腕錶服務
愛馬仕四百年頂級水晶老牌Saint Louis登台，「Comète」彗星系列新品勾畫絢麗宇宙