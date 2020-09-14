【精彩封面故事】宜蘭｜太平山森林遊樂區：山毛櫸詩意萬年

文／Doris、王麗莎、吳歆宜、麥翔雲、白宜平、柯炳鐘

寶島氣候得天獨厚，四季宜人，每年夏末一路到初春，連續四五個月份都是彩林觀賞期，從南到北暢遊一圈，彷若將四季輪序盡收眼底。

在臺灣豐富的彩林中，山毛櫸（臺灣水青岡）或許是最特殊的一種，這個從冰河時期就存在的孓遺植物，因結實率低、發芽不易，獲「文化資產保存法」列為臺灣四種珍貴稀有植物之一，僅在臺灣北部一些偏遠山區中可見，過去民眾就算曾聞其名，也難以親近芳澤。

直到二〇〇三年，林務局將在宜蘭太平山翠峰湖附近臺灣最大的水青岡棲息地，開闢為「臺灣山毛櫸步道」， 民眾得以相對輕鬆的方式遊賞它的美麗景緻。

圖說／見晴懷古步道。圖／旅讀中國提供

夢幻景點，僅黃兩週

這片臺灣最大面積的山毛櫸原始純林，可能從恐龍佔據地球的時代，即佇立在山稜線上，過眼萬年，四季美景兀自起落，又以秋季的黃金璀璨最為迷人，看流金般的山毛櫸葉染遍南澳北溪源頭的群山萬嶺，既震撼又華麗，是不少臺灣紅葉迷心中必追的夢幻絕景。

然而這樣的夢幻卻是稍縱即逝，山毛櫸變葉每年約落在十月底到十一月初，每次僅一到二 週，然而北臺灣秋冬常有東北季風帶來的鋒面影響，如遇大雨或強風便會提前掉落，比追楓更為短暫，也更考驗旅人的運氣。

雲海森林，一次捕捉

臺灣山毛櫸步道總長約三公里八千公尺，前段較平坦但雨日多泥濘；二公里五千公尺後坡度較大，去程多為下坡，回程為上坡，來此登山，除了最後壓軸的主角山毛櫸原始林外，還可感受昔日林場風采與雲海美景。

圖說／太平山蹦蹦車。圖／旅讀中國提供

【活動資訊】

【美麗中華旅講堂‧臺北場】皇家風尚，清宮「美」學

｜講座簡介｜

一、頂上美學——從禮儀到悅目，冠飾、髮飾，及耳飾

從游牧的顯眼美感，到宮廷中的華貴堂皇，一樣是賞心悅目，吸引眾人目光，清宮的「頂上」裝飾，除了貴重、華麗，還帶有身份和男女平權等特質啊！讓我們從頭冠、髮飾，到耳飾等等裝容來告訴您。

二、有閒階級——從有用到無用，服飾、繡品，及指甲套

清宮服飾充分顯露身份與階級，那些可見的身份規範外，有一種在用與無用之間，人人皆想在有意無意間，讓他人知道的身份，叫「有閒階級」，如何透過服飾用品，讓人知道你的尊貴呢？讓我們透過服飾、繡品、指甲套等告訴你。

三、穿越古今的美感。

｜講師介紹｜鄭穎

長期浸淫於中國古典與現代文學，中國文化大學中國文學系研究所文學博士學位，任教於台北醫學大學通識教育中心，兼北醫大「人文藝術中心」主任。

她專研唐代以降的賞玩文化與文學，也曾細探《紅樓夢》中物質背後的內涵，發表多篇論文。她的研究關懷從藝術史、文物、文學、歷史不一而足，著有《野翰林：高陽研究》、選編《臺灣現當代作家研究資料彙編66 ：高陽》；《鬱的容顏：李渝小說研究》。二零一八年出版《物志：從古典到現代的文學「物」語》。

主題_皇家風尚，清宮「美」學

講師_鄭穎

日期_9/16（三），19:00-21:00

地點_旅讀中國／臺北市松山區南京東路三段287號10樓（新光國際商業大樓）

主辦單位_海峽兩岸旅遊交流協會高雄辦事分處、旅讀OR

馬上報名_https://www.orchina.net/event/636