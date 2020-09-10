文／黃俊超

面板景氣逐步回溫，供需結構出現改變，報價隨之彈升，雙虎股價重回票面之上，預期產業谷底已過，相關供應鏈也有機會表態。

景氣循環隨著經濟活動、供需關係而波動，一個循環從擴張後收縮到衰退，接著又重新走向復甦，周而復始但期間不定，至少歷經一個擴張期，即從谷底攀升至高峰，與一個收縮期，從高峰回落至谷底，由於股價反應的是未來，因此，操作時理應買在高本益比甚至仍處於虧損，賣在低本益比與人氣沸騰時。

需求明顯復甦

面板產業此波段的景氣循環轉折，約莫發生在二○一八年下半年，中國京東方、華星等大廠十．五代、十一代線產能大舉開出，致使ＴＶ面板價格跌跌不休，國內兩大龍頭友達與群創，分別在一九年第一季以及一八年第四季，出現由盈轉虧，且直至今年第二季，皆仍處於虧損狀態。

疫情改變生活、工作模式與消費行為，且當中恐部分將出現「回不去了」的狀況，但是除了統稱的宅經濟外，遠端應用不論辦公或教學需求，反而大幅度增加。回到股市來看，近期股價表現明顯轉強則如航運與面板等，產業供需趨於平衡，甚至短期內需求迅速成長，面板雙虎股價自低檔起算，漲幅皆約一倍。

友達股價前波高點出現在二○一八年一月底的十四．四五元，群創則是二○一七年六月底的十六．六五元，然低點則都是在今年疫情爆發的六．一元與四．八五元。新冠肺炎疫情可說是最後利空測試，卻也帶動宅經濟需求，刺激ＮＢ、顯示器等銷售，加上韓國廠商陸續退出ＬＣＤ供應領域，帶動面板報價彈升。

上半年面板產值因疫情而萎縮，據群智諮詢統計，上半年全球液晶電視面板出貨規模一．二七億台，較去年同期減少九．八％，然而隨著需求釋放，第三季全球主要品牌面板採購數量季增三一．五％、年增逾十五％，且由於供應增量有限加上為第四季消費高峰備貨等因素，價格可望持穩高檔震盪以上格局。

六月以來，ＴＶ面板價格明顯向上彈升，以三二吋為例，從五月低點的三二美元上漲至八月下旬的四四美元，五五吋同一時間由一○六美元漲至一三三美元，目前又更進一步走升，且價格回到業者現金成本之上，代表單季本業表現將優於第二季，並有助改善毛利率、營益率，產品組合將是獲利能否轉虧為盈的關鍵。

根據WitsView所提供的報價顯示，ＴＶ面板價格九月漲幅雖略有收斂，不過仍持續上漲，主流尺寸單月漲幅預估仍有七～八％，其他尺寸平均也有五～八％，累計第三季ＴＶ面板報價漲幅達三成，寫下歷史新高紀錄，且WitsView也指出，由於需求佳、產能也滿，預期十月份面板價格仍將有機會小幅上揚。

為了滿足遠距教學與教育數位化需求延伸，各國政府紛紛祭出補貼政策，因此，WitsView預估今年筆電出貨量將上看一．八七億台，相較去年的一．六三億台成長十四．七％，尤其是十一．六吋，因ChromeBook需求強勁，價格漲勢比高階ＩＰＳ面板更強。而十月旺季備貨效應，也將為ＴＶ面板價格帶來支撐。

投資、併購、退出消息不斷

雖然近年電視銷售數量變化不大，不過根據研調機構VAC Revo統計，ＴＶ面板出貨面積從二○一六年的一．一四億平方公尺，成長至一九年的一．三九億平方公尺，年複合成長率約六．八三％，而ＨＩＳ則預計，二○二一年的面板出貨量，將會成長五．二％、總面積增加約十％，為近五年需求成長最快的一年。

除了在需求端自然成長之外，供給端也出現大幅變化，在中國廠商新產能集中開出之後，韓廠去年九月起大動作調整營運，陸續宣布將部分ＬＣＤ產能加速轉做ＯＬＥＤ，全力發展新一代顯示技術，ＬＧＤ於今年初宣布，關閉韓國國內ＬＣＤ電視面板廠，三星顯示器也於第一季末跟進，將全面退出ＬＣＤ面板生產。

隨著韓廠的大動作宣布退出，研調機構估算產能最大的中國，於二○一九年產能占比突破五成後，今年上半年出貨量達五五．五％、出貨面積五九％：而在台廠方面，去年第四季群創超車ＬＧＤ，成為全球第二大顯示器製造商，台灣生產面板占比約為二六％，韓廠上半年不論數量或面積，都已降至兩成之下。

而在中國廠商方面，京東方仍坐穩龍頭，不過三星集團已宣布，將海外唯一電腦研發與製造基地的蘇州三星，不僅裁員且電腦生產線將全部關閉，三星蘇州八．五代線共有三大股東，最終ＴＣＬ華星光電近水樓台收購三星股權，而三星則將以ＳＳＬ六成股權對價約七．三九億美元，成為ＴＣＬ華星的第二大股東。

收購之後，ＴＣＬ將擁有四條八．五代線與兩條十一代線產能，若全部達成滿產能，將擁有每月超過六○萬大板的大尺寸面板產量，且預期未來一年產能成長將超過五成。此外，近日傳出中電熊貓出售案將接近尾聲，最終可能由京東方拿下成都八．六代線，ＴＣＬ則是拿下南京八．五代線，大者恆大更為集中。

此外，鴻海集團旗下夏普，則收購日本中小尺寸面板大廠ＪＤＩ的白山廠，一般預期其主要目的，是為了投資Micro LED等次世代面板，以及整編現有ＬＣＤ產線。日本與韓國廠商紛紛退出ＬＣＤ市場，並非看壞整體市場，而是朝向更高階如OLED、Micro LED的顯示技術市場，台廠或將迎來轉單，亦朝高階前進。

友達董事長彭浪指出，近期面板供需持續吃緊，而其中則又以ＩＴ面板更為強勁，甚至是「天天被客戶追著跑」，雖然供應鏈有些緊張且必須調整，不過面板需求穩健樂觀，加上中國新產能去年供給達高峰後減產，又有其他產線退出市場，友達也適時調配產能，預期本波面板景氣正向發展，應可延續至明年。(全文未完)

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