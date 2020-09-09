N號房事件可能在台上演？不缺「嚴刑峻法」的台灣，為何難杜絕網路兒少性剝削？

少女Ｚ受訪完走出會議室，試圖接住這孩子的社工督導看著她的背影，邊想起了另一個孩子的故事。他明白，少女Ｚ絕不是唯一一位擔心私密照外流的受害者。

「他們什麼怪方法都能用，我曾遇過一個個案……」社工輕嘆口氣，「對方找了一張老阿嬤的照片，假扮成老人，告訴小學生自己會算命，要孩子脫光衣服『算10年運勢』。」

從性誘拐到性勒索 孩子受騙理由光怪陸離

不只「算命」，各種光怪陸離的手法和惡意，肆無忌憚地潛伏在孩子的手機和電腦螢幕裡。那些陰影中的獵手想盡辦法抓住孩子們心理深處的需求引上鉤、靠近，再伸出狼爪，從性誘拐到性勒索⋯⋯，一步步毫不留情地撲向在網上赤身露體的孩子們。

本月初，台灣爆發一樁驚人的誘拐少女案。警方在新竹一間兩坪密室夾層中，發現失蹤數日的14歲高雄少女、一隻鯊魚玩偶，和在一旁呼呼大睡、兩度性侵其他少女的羅姓嫌犯。

這是場精心布置的陰謀，少女頸子上掛著一個黑色頸圈，羅男告訴她，若是逃跑，頸圈就會發電。而且在他引誘少女到密室前，羅男早利用少女想「打工賺錢」的心態，匯錢取信於她，不斷把網子收緊，將少女騙到窩中。

今年7月，台南一名男子以「大姊姊」身分用遊戲點數誘騙12歲以下男、女童，騙取孩子們自慰、裸露的影像。在家長不知情的狀況下，孩子們成為了在網上和狼窩流竄、洩慾甚至炫耀的色情影音主角。

9月2日，一名路姓男子被地檢署提起公訴。該男在臉書社群網站上假扮女高中生獵誘國中少女，以「檢查身體看發育」為由，誘騙孩子們自拍猥褻照片、影片。短短幾個月間，就有這麼多案件被揭發。

網路群狼從虛擬世界伸出利爪，不分地域、性別、家庭背景，坐在「溫暖家中」的孩子並不安全。憾事爆發前，許多家長也可能一無所知。法務部檢察官蔡沛珊還記得，2018年她曾偵辦過的一件案子，「他在臉書上，以不同暱稱結交幼小男生，用手機遊戲的虛擬裝備和點數吸引孩子，一步步要他們裸露上身，接著再裸露下體。」被害人達7人，甚至有孩子被騙出門慘遭狼吻。

從色情蔓生的恐怖生態鏈 網路召喚新型態犯罪手法

韓國今年初爆發了驚人的「N號房事件」，數以萬計的觀眾在那些蟲子、刀痕與性侵的不堪細節中「旁觀他人之痛苦」。在匿名者聚集的網路世界中，從「點對點」的私訊誘拐，一直到「兒童色情」等營利網站，甚至性侵。慾望、利益與旁觀者的共謀恐怕已經形成了一條恐怖生態鏈。

網路召喚了新型態犯罪手法，但台灣直到2015年才真正改變過去「防制兒少性交易」的陳舊觀念。當年，《兒童及少年性交易防制條例》全文修正為《兒童及少年性剝削防制條例》，納入網路新型態的性犯罪手法，2017年元旦上路。

過去，《兒童及少年性交易防制條例》是以遏止「對價性交易」及「接觸式犯罪」為主。「台灣展翅協會」是《性剝削條例》修法的推手，祕書長陳逸玲認為，從數據上看，2017年修法之前，「我們是看不到網路性剝削樣貌的。」

修法後，《兒童及少年性剝削防制條例》才像面照妖鏡，映照出數位時代各形各色的性剝削新樣態。根據衛福部統計資料，2019年違反該條例的1372件通報案中，有717件屬於「拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻行為之物品」，不僅是所有犯罪型態中比率最高者，同時呈現年年成長的趨勢，比起2017年修法後，成長了8個百分點。

台灣不缺嚴刑峻法 弱在無法落實到末梢神經

《兒童及少年性剝削防制條例》是否足以阻止網路兒少性剝削？監察委員、台灣少年權益與福利促進聯盟前祕書長葉大華直言：「其實台灣不缺『法』，缺的是沒辦法落實到末梢神經。」該法在亞洲已經是一部非常先進的法律，從第36條到第40條，都有明確規定，從製造、散布、持有兒少性剝削影像，都有相關罰則。

深度解析網路兒少性剝削議題，詳見第1238期《今周刊》。 (閱讀全文…)

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1238期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

你可能也會感興趣》