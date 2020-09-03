文／黃俊超

加權指數創下歷史新高後，雖一度跌破月線，不過整體而言，仍是維持高檔震盪格局，唯盤面持穩輪動，科技類股漲勢趨緩，盤面以個股表現居多，等待下一波量能放大引領的方向。

美國聯準會主席鮑威爾於全球央行年度會議上發表聲明，正式推出平均通膨目標，核心理念是將通膨率目標由原先的年升二％，改為一段期間內平均通膨率達到二％，且提出最高就業新思維，以就業距離最高水準缺口取而代之。簡單來說，在可預期的未來，容許通膨及就業達到更高水準，利率卻可持穩低檔。

聯準會再次助攻

鮑威爾同時指出，在經濟下行的狀況下，聯準會僅通過降息支持經濟空間有限，改以通過修改規則，盡量拉長寬鬆貨幣政策的長度，以期拉動經濟表現。縱然當前ＱＥ金額已經相當驚人，然而利率槓桿邊際效率卻依舊低迷，聯準會希望通過加強資金對ＱＥ力度和長度預期，以利對資本市場造成更大刺激。

對於股市來說，聯準會等於送來長期低利率的大禮，近期美國道瓊指數朝疫情發生前的高點靠攏，而S&P 500、Nasdaq與費城半導體指數則持續向上表態，尤其代表科技類股的Nasdaq指數最為強勢，逐步逼近一二○○○點關卡，今年最高漲幅三三．一四％，若從今年低檔起算，波段漲幅達八○．一四％。

距美國總統大選僅最後兩個月，現任總統川普與對手拜登之間，差距已進入肉搏戰，雖然多數媒體調查仍是拜登微幅領先，不過曾準確預估二○一六年美國大選，與英國脫歐的民主研究所《星期日快報》月度調查中，川普以四八％領先拜登的四五％，且關鍵搖擺州中差距更大，川普四九％而拜登僅四二％。

誰入主白宮是全世界的大事，對於被川普形容為筆尖的台灣、與桌子的中國更是如此。川普對中國態度強硬，貿易戰、科技戰、經濟戰一路壓制，中國必定期待換上親中的拜登主政，然而對台灣來說，雖然要砸大錢買進武器（保護費），要求開放美豬、美牛，不過雙方關係可望更緊密，如簽署台美ＦＴＡ等。

回到加權指數來看，在創歷史新高後也出現波段攻勢首度跌破月線，雖是量價背離且主流並不明確，然目前仍是持穩一二○○○～一三○○○點之間的大箱型整理，也是月線攻防戰，而中間的插曲則是ＭＳＣＩ調整權重，龍頭台積電雖遭逢賣壓，然下一個交易日立即收復失土，顯示低檔仍具強勁支撐。

個股表現時機

國安基金於萬二高點決議不退場，為低檔帶來心理上與實質上的支撐力道，時序進入第三季最後一個月，越是接近下次例會的十月十五日，則市場超前部署的心理戰將再次展開。此外，月底則可能出現法人作帳或結帳的機會，由於面臨美國總統大選、美中台關係與國安基金會議，預期指數波動恐更加劇烈。

當前盤面電子類股，幾乎是台積電一枝獨秀，雖然短期內仍有籌碼待消化，不過至少持穩於短期均線糾結處；大立光均線轉為空頭排列，短線雖或有反彈，然法人仍站在賣方，而聯發科短期則受到華為事件影響，雖仍力守五五○元整數關卡，不過目前月線已下彎，首要目標站回季線之上。（全文未完）

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