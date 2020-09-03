文∕郭岳潭

你可曾想過家中的空氣是否乾淨？根據美國環境保護署研究顯示，室內空污通常是室外空氣污染的2至5倍。置身密閉性較高的室內空污環境，恐引起對健康有害的「病態建築症候群」，如何改善？專家傳授10大清新室內空氣妙招。

人類可以3天不吃東西，但絕不可能3分鐘不呼吸，肺部健康與我們吸入的空氣品質息息相關，戶外的空氣品質實在很難改變，而且現代人大部分時間都待在室內，因此，如何提升室內的空氣品質更顯重要。

全球每年330萬人死於空污

根據哈佛大學公共衛生學院的研究數據顯示，空氣污染每年在全球造成330萬人死亡，身處於空氣污染的環境中，與肺癌、中風及心臟病都有密切關係。

台灣預防保健協會理事長、藥學碩士趙順榮指出，一般人常會認為，由於車輛排放、燃料燃燒及工業廢氣等因素影響，室外的空氣污染令人擔憂，而想要盡可能待在室內；但令人驚訝的是，室內空氣並不如我們所想像的那樣乾淨健康。

美國研究，室內空污更嚴重

你可曾想過家中空氣是否乾淨？實際上，根據美國環境保護署（EPA）的研究數據顯示，室內空氣污染通常是室外空氣污染的2至5倍，在無窗的建築物內，空氣污染的程度可達室外環境的100倍之多。

置身於密閉性較高的建築物內，許多人會出現頭痛、眼、鼻或喉嚨的感染、容易感冒、皮膚乾燥發癢、嗜睡、噁心、無法專注、疲勞、對氣味敏感等種種生理不適症狀，稱之為「病態建築症候群」。因此，無論是室內還是室外，呼吸的空氣品質都會對健康產生重大影響。

從外到內，揪出潛在污染物

趙順榮說明，室內空氣污染的原因有很多，舉例來說，生活在繁忙的道路附近，汽機車廢氣中的污染物會進入家中，而家庭用品中的揮發性有機化合物，如消毒劑、油漆、地毯、黏合劑，以及建築材料、家具、合成木板、木材防腐劑、塑膠製品、黴菌，或多或少都可能會持續釋放污染物，影響室內空氣品質。

其他室內空氣污染來源，例如：中央暖氣系統的一氧化碳排放、抽菸、二手菸、三手菸，清潔劑或裝潢可能會間歇性釋放空氣污染物，或是各類電子產品、未通風或發生故障的設備，也會在室內釋放大量潛在危險的空氣污染物。

趙順榮提醒，不少人會使用空氣清新劑，以為可以清新空氣；事實上，它也是室內空氣污染來源之一，將持續釋放含有的潛在有害化學物質，最好避免使用。

長期忽略空污，百病恐上身

室內空氣污染如何影響健康？趙順榮表示，長期處於室內空污環境，常見的影響包括：眼睛、鼻子及喉嚨的刺激、鼻竇充血、呼吸短促、流淚、咳嗽、打噴嚏、疲勞、頭痛、頭暈，以及皮膚乾燥、過敏。

而患有氣喘及過敏病患，可能會出現更嚴重的症狀，長期影響如呼吸道惡化，導致氣喘發作、支氣管炎、過敏性肺炎，甚至造成肺癌、中風及心臟病，而提早死亡。另外，研究也證實，長時間暴露室內空氣污染中，也與早產、嬰兒低出生體重有關。

平均而言，我們一生當中大部分時間都會在室內，每天約有18小時在室內度過，因此，保持室內空氣盡可能清新非常重要。尤其是天氣寒冷的冬季，常會保持門窗緊閉以防寒，建議更應採取正確措施來改善室內空氣品質。

10大清新室內空氣妙招

趙順榮建議，遏止室內空氣污染最有效方法之一，就是消除污染源及減少空氣污染排放，同時提供10大室內空氣清新措施，有助改善家中空氣品質：

1.打開窗戶增加通風

欲降低家中的室內空氣污染物濃度，最簡單也最便宜的方法，就是增加進入室內的室外空氣量，每天只需要打開窗戶5分鐘，即可減少室內空氣中有害空氣污染物的累積。

適當增加室內通風，可以使有害的空氣污染物及過敏原向外界傳播，從而減少接觸，即使在寒冷的冬天也應該時不時打開窗戶，讓新鮮空氣進入屋內。

2.安裝一氧化碳檢測器

包括：未通風的煤油取暖器、燃氣熱水器及中央暖氣系統等加熱設備，是室內一氧化碳排放的最常見來源。如果未正確安裝或維護的風管，會將污染物從一個房間散布到另一個房間。

風管是負責整個家中分配冷熱空氣的設備，隨著使用的時間增加，灰塵、皮屑甚至是黴菌都容易堆積在風管中，就會降低整體空氣品質，建議家中必須安裝一氧化碳檢測器，有助追蹤屋內無味氣體的空氣污染物，並定期請專業人員維護及調整，才能減少吸入有毒煙霧。

3.善用空氣清淨機

使用空氣清淨機是減少室內空氣中有害細懸浮微粒最有效的方法，可以放置在客廳、廚房及臥室等常用房間，有效幫助通風及淨化空氣品質；最重要的是應定期清潔及更換HEPA濾網，才能真正達到居家空氣流通與濾淨的效果。另外，家中吸塵器、乾衣機及廚房通風孔，也都應定期檢查維護並更換過濾網。

4.使用除濕機

台灣是典型海島國家，室內環境特別容易潮濕，就會造成黴菌孳生，而導致許多健康問題，例如：引發過敏及氣喘等呼吸系統疾病。

抑制室內孳生黴菌的最佳方法，就是控制家中的濕度，也能消除塵?，建議使用除濕機能有效減少空氣中的水分，最好將除濕機的濕度控制在50％以下，尤其是廚房及浴室等區域，建議洗完澡後立即打開浴室的排風扇，可以幫助去除室內濕氣。

5.打開排油煙機

許多室內空氣污染物來自廚房，天然氣燃燒釋放出有害的污染物，包括：一氧化碳、二氧化氮，即使是電磁爐、微波爐等，也都會產生較低濃度的空氣污染物，建議做飯時，一定要打開排油煙機，也應打開窗戶增加室內空氣的通風。

6.避免抽菸及菸害

抽菸是室內空氣污染最大的來源之一，煙草燃燒後的產物含有超過60種以上已知的致癌物。研究證實，於室內抽菸會造成有毒物質，在家中持續高濃度的殘留，一旦不小心經由接觸進入人體，就會帶來可怕的致癌風險。

另外，二手菸、三手菸同樣也會影響身體健康，長期吸到二手菸的民眾與抽菸者的傷害差不多，容易增加罹患氣喘、慢性支氣管炎、慢性阻塞性肺病，以及肺癌風險。三手菸則是指煙草熄滅後在環境中殘留的污染物，即使打開電扇抽菸、打開窗戶抽菸，或是在陽台、其他房間抽菸，同樣都會對家人造成傷害。

7.室內擺放植物

植物是大自然的天然空氣過濾器，室內擺放植物可以過濾室內空氣常見的揮發性有機化合物。根據美國園藝科學學會發布的研究顯示，室內擺放植物可以有效幫助改善室內空氣品質。

大部分綠色植物於光合作用過程中，經由氣孔吸收二氧化碳，可減少室內二氧化碳累積量。根據環保署研究報告指出，在居家空間1平方公尺的面積，放置2盆9公分盆徑適當的植物，1星期即可降低二氧化碳濃度10～17％、甲醛26～47％，以及落塵23～43％。舉例來說，常春藤、萬年青等植物，可有效減少苯、甲醛、一氧化碳及二甲苯；百合花、棕櫚樹則是淨化室內空氣污染物的最佳選擇。

依植物淨化空氣的特性，居家門口人來人往，落塵較多，可選擇非洲菫、鐵十字秋海棠、皺葉椒草、大岩桐、嫣紅蔓及長壽花；客廳通常二氧化碳濃度較高，可擺放袖珍椰子、心葉蔓綠絨、非洲菫、臺灣山蘇、吊蘭、盆菊、蜘蛛抱蛋；書房建議放置火鶴花、中斑香龍血樹、白鶴芋、波士頓腎蕨、粗勒草，可以有效降低木製書櫃、電腦、修正液，釋放的甲醛等揮發性有機物濃度；浴室擺放植物的最佳選擇，是黃金葛、蔓綠絨、鐵線蕨，能夠有效淨化含有氨的排泄物及清潔劑。

8.使用精油及擴香儀

根據美國國家生物技術資訊中心（NCBI）研究指出，可以利用精油作為天然的驅?劑，選擇茶樹、桉樹油、丁香及迷迭香等精油，為天然抗菌劑，也有助於減少家中塵?的數量。

建議可以使用負離子精油擴香儀，利用氣壓噴氣原理，不用加水就能將天然精油發揮到最大效益，以霧化方式將精油的香味散發於空氣中，較不會造成身體負擔，也不必擔心因熱源可能造成一氧化碳中毒的危險。

9.定期清潔地板及地毯

地板及地毯的作用，不只是增加家中的舒適感，同時具有吸附空氣污染物的效果；不過，前提必須是定期清潔地板及地毯，以免累積的髒污更容易造成黴菌、塵?孳生，清潔時應避免使用有毒化學物質，建議使用食用白醋、小蘇打粉，加入抗菌的精油，自製天然清潔劑。

10.讓家中寵物保持乾淨

家中的貓、狗等寵物，也是室內空氣污染來源之一，寵物的皮屑、毛髮，更是細菌、黴菌及塵?的溫床，建議定期幫寵物洗澡。另外，如果家中有地毯，也應使用吸塵器定期清潔地毯，才能將皮屑污染降至最低。

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