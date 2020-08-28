【台東．遊】除了熱氣球　這裡還有這3個地方很好玩

台東夏季必去行程，到鹿野高台賞熱氣球去。圖／行遍天下提供
台東夏季必去行程，到鹿野高台賞熱氣球去。圖／行遍天下提供

遠離都市，快意奔馳台東縱谷大地，好山好水的台東，已經成為國人旅遊首選。鹿野高台的熱氣球活動正夯，坐在草地上，看着色彩繽紛造型可愛的熱氣球飄向天際，是非常療癒的旅遊活動，有興趣也能參加繫留體驗親自搭乘熱氣球的樂趣。

熱氣球嘉年華除了欣賞外，也可以試試繫留或是自由飛體驗。圖／行遍天下提供
熱氣球嘉年華除了欣賞外，也可以試試繫留或是自由飛體驗。圖／行遍天下提供
林蔭茂密的森林公園中享受芬多精。 圖／行遍天下提供
林蔭茂密的森林公園中享受芬多精。 圖／行遍天下提供

回到台東市，轉往海濱公園，國際地標向陽樹靜靜地佇立海岸，沿着步道走入植栽茂密的森林公園，放慢步調，欣賞湖畔倒影、傾聽大自然蟲鳴鳥叫，或是坐在樹下享受涼風拂面的快感，讓身心靈都暢快。到了夜晚華燈初上，鐵花村悠揚樂音響起，鐵花路兩側的彩繪熱氣球燈籠與商品多樣的創意市集，遊逛其中享受挖寶樂趣，搭配鐵花村的素人音樂家現場演唱讓台東之夜更精彩。

藝術地景與東海岸海天一色融合為一體。圖／行遍天下提供
藝術地景與東海岸海天一色融合為一體。圖／行遍天下提供

鐵花村中不定時舉辦創意市集與歌手駐村演出。 圖／行遍天下提供
鐵花村中不定時舉辦創意市集與歌手駐村演出。 圖／行遍天下提供

景點介紹
臺灣國際熱氣球嘉年華
地址：臺東縣鹿野鄉永安村高台路46號網址：balloontaiwan.taitung.gov.tw/zh-tw
資訊：詳細活動資訊請參閱網站

台東森林公園
地址：臺東縣臺東市華泰路300號
時間：入園06:00 – 19:0／收費：07:30 – 17:30
門票：全票30元／停車費小型車30元

鐵花村
地址：臺東縣台東市新生路135巷26號
時間：週三～週日15:00 – 22:00（週一二公休）
網址：鐵花村 | 音樂聚落 ‧ 慢市集 |

好吃好玩消息，請上行遍天下粉絲團
體驗美好旅遊休閒生活，立即訂閱《行遍天下》雜誌

行遍天下

一本深根台灣、榮獲知名國際旅遊網站TripAdvisor票選唯一台灣國人最愛的旅遊雜誌。除本地外，也追逐世界中的旅遊與美食，找尋各地新鮮玩法或深度旅遊為主。現在我們也積極轉型為雜誌影音雙結合之旅遊報導。

你可能還喜歡

【基隆．食】和平島海風吹來　漁男子豪邁風魚鮮料理上桌

【澎湖．遊】不要再人擠人　親友閨蜜專屬2天1夜跳島遊艇趴

統一證券首度招募儲備主管　12位MA生力軍入列

第50屆全國技能競賽會旗傳遞 抵達最終站基隆站 攜手地方與選手 共倡技能精神