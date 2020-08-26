從家庭主婦到接掌千億大集團…接班兩年，嚴陳莉蓮如何掌舵裕隆驚渡暴風雨？

去年7、8月間、嚴凱泰過世後約莫半年，其遺孀嚴陳莉蓮、現任裕隆集團女當家，面臨了接位以來第一個嚴峻考驗。當時金融圈驚傳，好幾家裕隆集團長期往來的銀行，不約而同向裕隆提出紅色警示。銀行界的共識是：如果再不積極整頓財務，將立刻緊縮對裕隆的借款額度。

「裕隆集團這輩子沒有受過這種侮辱啊！」一位老裕隆人說。過去幾十年來，裕隆集團一直是政府支持的指標企業，走過風光也享盡風華，任誰都想不到，嚴凱泰過世不過半年光景，集團的資金鏈竟然面臨被銀行抽銀根的急迫邊緣，縱使集團資產雄厚，中華車、裕日車還是車市資優生，但向來雨天收傘的銀行還是擔憂，集團負債比將近7成的裕隆集團，長期潛藏的財務地雷會一點即爆。

在嚴凱泰過世之初，毅然決定冠上夫姓的嚴陳莉蓮，或許早已知道丈夫留給她的，沒有外界以為的燦爛，但這生死令來得如此快速，恐怕也遠遠超乎她的想像。

貸款一簽、地一挖，就死了

「死和丟臉你選什麼？」

時間不容許嚴陳莉蓮猶疑。第一時間她請動眾達律師事務所前合夥人黃日燦，正式加入裕隆集團，擔任特別顧問；再由他出面，加上裕隆5人小組之一——張樑長期在金融圈的人脈，在短短幾個月間，緊急奔走各家主要往來銀行溝通、談判、安撫⋯⋯，先暫時穩住銀行的動作。

回過頭來，她也必須釜底抽薪做出決策。

2019年10月，嚴陳莉蓮大手一揮，超過500億元的裕隆城住宅開發投資案，全面喊停，「那個時候只要貸款一簽、地一挖，就死了。」

這一緊急煞車，面對原本已經簽約的機電商、開發商，還有高價簽約的全球首位獲普立茲克建築獎的女性建築師Zaha Hadid，裕隆總共為此付出高達10多億元的違約金，但也因此煞住了500多億元的投資流出，大幅降低集團資金壓力，讓裕隆的財務喘一口氣，銀行團沒有再更進一步動作。

「如果做了會死（指裕隆城的投資會讓集團現金流出現嚴重缺口），不做只是丟臉，死和丟臉你選什麼？」據悉事後，在裕隆內部的檢討會議上，黃日燦拋出了重話。

但事後證明其實也沒多丟臉，因為喊停之後，裕隆股價不但沒有跌，甚至，還因此吸引買盤加入，例如保力達、寶佳集團還在持續加碼中。

面對殘酷的現實環境，過去從未有掌理公司經驗的嚴陳莉蓮，沒有軟弱恐慌，反而以果斷且務實的態度面對嚴凱泰留下的沉重擔子，沒有太多猶豫，更多是壯士斷腕的決絕。

她幾乎是馬上就做了過去嚴凱泰一直沒做的事——對嚴凱泰生前做的另一個大夢「納智捷」，以及納智捷的大腦華創車電，進行一連串增資、減資的大動作。先是在2019年底對納智捷減資四十億，並兩度增資合計197.5億；又對華創一口氣打掉全部虧損，減資32.8億元，減資幅度百分百。一直到8月3日，納智捷宣布再度減資97.5億元，減資幅度達99.49％，改由裕隆注資78億元。至此，外界認定，對納智捷的虧損整頓算暫時告一段落。

一婦當關 打掉納智捷95％虧損

喊停裕隆城 女當家破釜沉舟

「至少已經清理95％，再有冒出來也不多了。」8月19日裕隆的法人說明會後，裕隆發言人羅文邑證實。(閱讀全文…)

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1236期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

你可能也會感興趣》