時事英文》七夕就是要放閃 臉書關係狀態用對了嗎？

東方的情人節──七夕即將到來,在這個充滿浪漫氣氛的節日,讓我們一起來學學和情人節有關的多益字吧!

情人節Valentine’s Day

情人節的標準說法是Valentine’s Day。Valentine一定要大寫,因為是人名專有名詞。關於情人節的起源,最為廣傳的說法是羅馬時期的教士(priest)Valentine讓相愛的人直接結婚,但當時的皇帝頒發了禁婚令,所以Valentine被判處死刑。從那時起,為了紀念這位為了愛情犧牲生命的教士,就將2月14日稱之為情人節,也就是Valentine的節日。由於情人節的原因,後來Valentine也借代為情人。

What’s your plan on the Valentine’s (Day) ?

(你情人節有何計畫?)

情人節對話

情人節最常做的事情當然就是約會(go on a date)了。要問對方是否有約,可以從以下的句子開始。

●是否交往中?Are you seeing anyone? /Are you available?

前面的句子可不是問你現在是否有看到任何人,而是問你是否有在跟任何人約會。後方的句子則有兩種用法,available表示「可取得」,所以主要的兩個意思就是「你現在是否有空」,以及「你是否已經名花/名草有主了」。

Are you available ? I need someone to help me with this box.

(你現在有空嗎?我需要有個人來幫我搬這箱子。)

●關係狀態Relationship Status

接下來我們以臉書(Facebook)的感情狀況(relationship status)來學各種不同的交往狀態。

「有」約會機會

Single單身,沒有男/女朋友 Open relationship開放式關係,有男/女朋友,但是雙方都同意讓對方有跟其他人約會的空間 Divorced已離婚

「沒有」約會機會

In a relationship穩定交往中,如果要強調「穩定」,可以加上in a steady/committed relationship,強調這段關係的穩定與忠誠度 Engaged已訂婚 Married已結婚

情況不明,問了才知道

It’s complicated 一言難盡,complicated的意思是很複雜,沒辦法說清楚

由於這些用法都是形容詞,所以在造句時,請直接使用主詞+be動詞後方加上相對應的狀態就可以了。例如:

A: Hi, do you want to go to the movies with me tonight? I happen to have two tickets.

(A:嗨,今晚想要跟我一起去看電影嗎?我剛好有兩張票。)

B: Thanks for your invitation, but I am engaged . I’ll be more than happy if you give those two tickets to me though.

(B:感謝您的邀請,但是我訂婚了。若你願意把兩張票都給我,我很樂意收下。)

●分手break up/dump/end the relationship

雖然交往時很甜蜜,但也有分手的可能。分手最不禮貌的說法就是dump,這個說法就是倒垃圾的「倒」,若用在分手上,通常是「甩」的意思。

Mary dumped me yesterday. I really don’t know why!

(昨天Mary甩了我,我真的不知道為什麼。)

比較好的說法是break up或end the relationship,比較像是雙方的協議。

After 4 years of love and hate, we decided to break up this morning/ we decided to end our relationship this morning.

(經過四年的愛恨交織,我們今早決定分手。)

情人節的相關語彙

●bouquet花束

情人節最常送的當然就是花束了,但這個字很常與banquet(餐宴)弄混,請務必注意。

Tiffany’s boyfriend sent her a large bouquet of roses to the office!

(Tiffany的男友送了她一大束的玫瑰到辦公室!)

●card卡片

花束上通常都要放張卡片聊表心意,雖然花束會凋謝(wither),但卡片的心意會永遠留存。

Some people care about what’s written on the card as much as the number of flowers.

(一些人在意卡片上的內容正如花朵的數量。)

●couple佳偶

couple是一對的意思,情侶或是夫妻都能使用,加上lovely可強調很相配。

John and Mary make a lovely couple .

(John and Mary真是佳偶天成。)

●fall in love/crazy in love陷入愛河/瘋狂相愛

陷入愛河的說法,也可以加上crazy表示「瘋狂地」陷入愛河。

Together for only three days, the lovebirds are crazy in love .

(剛在一起三天,這對愛侶瘋狂相愛著。)

●first love初戀

第一個愛當然就是初戀了。

People say first loves are always the best.

(大家都說初戀最棒了。)

●head over heels昏頭轉向

頭都跑到腳跟上了,表示為了愛而昏了頭。

I got head over heels for Elva the very first moment I saw her.

(第一次看到Elva我就瘋狂地愛上他了。)

●love at the first sight一見鐘情

at the first sight是第一眼,故第一眼的愛就是一見鐘情了。

Do you believe love at the first sight ?

(你相信一見鐘情嗎?)

●lovebirds愛侶

中文有「比翼鳥」的說法,英文中譬喻愛侶也是使用「鳥」的動物意象。當代英文通常以一個字運用,但在部份文章中也有兩字love birds的用法。

According to surveys, New York is the most popular destination for lovebirds .

(根據調查,紐約市是愛侶最鍾愛的旅遊地點。)

●love rat出軌的人

英文中出軌的動詞是cheat,而出軌的人則叫做love rat。出軌這件事情則稱之為have an affair。

I can’t believe Harry is cheating on Sally, and the affair has been more than a year! Harry is such a love rat!

(我不敢相信Harry背著Sally偷吃,還超過一年了!Harry真是個負心漢啊!)

●puppy love 純純的愛

puppy的意思是小狗,puppy love指的可不是寵物間的愛,而是青少年之間的青澀純愛。

Puppy love may not last long, but it will last in your heart forever.

(青澀純愛或為期不長,但將永存你心。)

【多益模擬試題】

1.Hundreds of guests are coming in for the wedding ______ tonight. Chefs are working hard for the preparation of cuisines.

(A) bouquet (B) banquet

(C) brochure (D) boutique 2.The math problem is rather ______. It took me more than an hour to solve it.

(A) complication (B) complicate

(C) complicated (D) complicating

解析:

1. 正解為(B) banquet。題意為「數以百計的賓客都為了今晚的婚宴而來。主廚正努力準備佳餚。」四個選項的字都是多益測驗的高頻字,(A)為花束、(B)為餐宴、(C)為小冊子、(D)為精品。從句子中的「賓客」與「主廚」、「佳餚」,得知最好的選擇應為(B)餐宴,wedding banquet意思即為「婚宴」。

2. 正解為(C)。題意為「這個數學題目蠻複雜的,我花了超過一小時才解出來。」本題是典型的詞性變化題,題幹中需要形容詞,所以(A)的名詞與(B)的原型動詞都不符合。(D)的complicating problem的意思是由於主要問題沒解決而產生的「衍生性」問題,不符合本題題幹語意。(C)的complicated為「複雜」的形容詞,故為正解。

文/李海碩

