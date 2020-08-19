員工中頭彩果然旺！解析台新金一招解二套

文／劉俞青

今年以來吳東亮一路打順風球，從6月彰銀股東會如願以償、廖燦昌事件意外助攻，到祭出「買保德信賣彰銀」，一舉買下保德信人壽，一招解二套。難怪市場人士戲稱，「連員工都會中頭彩的金控，今年果然旺得很。」

時隔8年，台新金控買壽險公司的目標終於達陣。因為早在2012年8月，台新金本已宣布以1億元買下美國紐約人壽，沒想到半年後，金管會以雙重槓桿比率（Double Leverage Ratio，DLR）不足為由打了回票，4個月後，紐約人壽在2013年6月由元大金控以同樣價錢買下。

8年後，台新金捲土重來，再度宣布以55億元買下保德信人壽，這一次能不能通過金管會這一關？關鍵還是在DLR。但知情人士表示，「台新金已經有具體計畫向金管會呈報，這次DLR能符合規定，金管會無異議。」

什麼是DLR，能卡住台新金併購的咽喉？這是依據《金控法》下的《金融控股公司投資管理辦法》規定，所謂DLR，簡單說就是「投資占該公司淨值之比率」，不得超過125％。

DLR卡台新金咽喉 8年後動念賣彰銀

因為台新金持有太多的彰銀股票，以至於這10幾年來，不只紐約人壽併購未果，好幾次與併購案擦肩而過，都是因為DLR可能過高。

「沒錯，這（投資）部位我們不是投彰銀、就是買保德信，就是要選擇。」台新金控總經理林維俊證實了這個關鍵的考量；換句話說，8年前，台新金因為沒有「賣彰銀」的計畫，因此如果當年買下紐約人壽，DLR就會過高不符規定。

8年之後，台新金鬆動了，想法不一樣了，願意「賣彰銀」，因此決定「買保德信、賣彰銀」，讓投資部位占淨值比率符合規定，如此一來，金管會自然也不會有異議。

「我們很多年來就想併壽險公司，如果有必要，為達到這項策略目標，補足第3隻腳，完整金控版圖，我們會積極考慮去賣掉一部分彰銀持股。」林維俊進一步解釋這次買下保德信人壽的目的。

「一招解二套，既可以補保險版圖之不足，又可以解套彰銀，甩開纏足往前邁進，是一高招。」市場資深人士這樣評論這次併購案。

今年6月彰銀股東會上，台新金一舉囊括3席獨立董事，與1席普通董事，被外界給出「如願以償」的評論；如今，若一舉順利買下保德信人壽，台新金控董事長吳東亮今年以來可說一路打順風球，旺得很。

事實上，台新金這次能夠如願買下保德信人壽，外表看來似是「天時地利人和」之作，實則過程驚濤駭浪，除了願意賣出彰銀以解決DLR問題外，任何一個關鍵因素缺了一點，這個併購案都可能破局。

其中另一個最關鍵因素，就是原本的最強對手「提前出局」。半個月前，第一金控董事長廖燦昌因為當年合庫違法超貸給遠東航空掏空一案，遭到北檢起訴，廖燦昌因此請辭獲准；廖燦昌一下台，讓保德信出售案中，出價能力最高的第一金，瞬間「掉榜」，才讓台新金得以遞補。(閱讀全文…)

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