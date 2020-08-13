PCB剛起漲？還是超漲？

文／方亞申

高價股進入震盪整理，但季報公布，獲利較預期佳的非電子卻開始輪彈；台股個股依然有順序表現；而台灣出口相當不錯，主要還是拜電子相關產品貢獻，加上護國神山台積電頂住台股拉回壓力，預計電子股整理後仍有一片天；低PE個股在大盤整理中可攻可守，包括PCB、半導體股、筆電零組件、航運、食品以及綠電相關股逢拉回還是可以注意。

美國企業財報周已進入尾聲，基本上科技股財報大多較預期好，但是股價漲多總是有壓力，最近輪由基期較低的傳產製造、航運、運動成衣以及銀行股反彈，而就四大指數來看，標普五百指數目前距歷史高點只差一％左右，反映市場對新冠肺炎疫苗相關研發進展持續有信心，且創紀錄的財政和貨幣極度寬鬆措施帶來指數低檔支撐。川普日前簽署行政命令，續發每周額外四百美元的失業補助，雖低於先前的六百美元，但總是比沒有好，使得道瓊及標普指數近期表現優於科技股。而資金部分從科技成長股流向價值股，所以像是星巴克、麥當勞、耐吉、嬌生等等，股價強於大多數科技股。

不過，高總市值股蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟、特斯拉、輝達、AMD乃至台積電等，股價停頓並非市場看壞，而是漲多修正，當然這些ＥＴＦ寵兒依然有其固定忠實買盤，只要全球資金寬鬆持續，中期漲升趨勢就未改變；階段性由傳產、金融股輪漲也算正常。大致上，只要道瓊二六七○○點、標普三二五○點不破都屬強勢。那斯達克的尖牙股短線拉回，但是只要未連續長黑，則多頭持續。費半以二一○○點為防守關卡；那斯達克以一○六○○點為支撐關卡。

欣興、南電外資調升目標價一倍

據彭博報導，未來亞洲科技股還是以阿里巴巴、騰訊、三星及台積電為首選。三星股價近一個月盤堅推升，帶動韓股頻創今年新高，強度僅次於台股。港股也有盤底味道；中國深滬指數則是高姿態整理逐漸進入攤牌。其他如歐洲及東南亞股市也都持穩，國際油價在四○美元之上，代表風險性資產還是受投資人青睞。

台股加權指數在七月二十八日創新歷史高點一三○三一點後拉回反彈，已超過十個交易日未再創新高，但融資餘額則來到一千五百億元附近，為近二年最高。市場開始在燒，但卻見到人氣股的生技股彈不動，電子高價股如四千金矽力ＫＹ、祥碩、信驊、譜瑞ＫＹ等股價未再創新高，加上聯發科以及其他高價股緯穎、昇佳都有段時間未創高，只有第二季ＥＰＳ繳出九．五七元超好的旭隼一度越過千元，整體氣氛不若前陣子強。高價股一向是股市投機比價動能所在，一旦停頓就需休息令指標回到低檔後重新再來。台股技術上月線上升至一二五五○點是重要支撐，尤其月線從四月反轉向上以來都未跌破過，是重要防守關卡。

這其中外資風起ＡＢＦ載板熱，算是替電子股注入強心針，先是將全球第二大產能的欣興目標區調升至百元，而後高盛接棒將新興目標區在調升至一五五元；再者也將南電標區一口氣調升九九％至二三五元。在ＡＢＦ載版需求將啟動自二○○四年來第三波大循環，二○二○至二○二四年潛在需求增幅上看十七％，市場規模挑戰七億美元。來自全球強勁的高速運算和通訊需求刺激，連國際五大廠未來幾年擴產也供不應求。而欣興及南電是最大受惠者，預估後年ＥＰＳ將各挑戰七．五元及十元，所以大幅調升目標價（詳見後文外資對ＰＣＢ看法）。

兩者股價的確也造成一股旋風，都創新高，五日線不破持強，且至少包括華通、景碩、金像電、瀚宇博、精成科及志超等ＰＣＢ族群股都跟漲，正取代半導體族群替指數拉回中留下火種。

台股短線指數似乎有拉回趨勢，但行情是否結束？其實看到一指標就令人放心。

去年八月通過境外資金匯回專法，第一年八％稅率的申請期限至八月十四日即將屆期，有意回台投資的台商，加快腳步向國稅局提出申請。據財政部統計，至八月七日，申請匯回金額七五八億元，加上企業部分，合計申請匯回金額達一九七三億元。財政部前次公布境外資金匯回申請成果是在七月二十八日，當時申請金額共一四二八億元，等於是九個工作天，申請金額就暴增五四五億元，其實就是趕搭第一年優惠末班車。

專法施行第二年申請、且在核准期限內匯回存入資金者，適用稅率則為十％。此外，台商可在資金匯回存入外匯存款專戶之日起算一年內，向經濟部申請以該匯回資金從事實質投資，實質稅率可減半至四％、五％，較一般所得稅制適用稅率二○％更為優惠。政策刺激資金回台還在進行中，且台商的確有將資金匯回，對於股市及房市具有正面作用。

再者，台灣外銷的確是有基之彈，以財政部公布七月出口貿易統計金額是歷史同期新高，一反連續四個月衰退，其中積體電路出口大放異彩，出口規模為九八．四億美元，占總出口比重高達三四．九％，且帶動電子零組件出口表現持續領先。所以半導體族群是最重要指標。再看上市櫃公司七月營收，達三．○四兆元，月增四．六％，年增二．五％，締造今年及歷來同期最高水準；累計前七月營收十八．七九兆元，年減幅度收斂至二．四％。且統計七月共有多達一五五家公司繳出創歷史新高的亮麗成績，是去年二月以後再度見到上百家的榮景，主要分布於ＩＣ設計、風力發電、運動器材，以及防疫概念股。外資統計，台股獲利表現已終結下修趨勢，過去三個月，台股今年預估獲利被國際機構上修○．七個百分點，明年也上修一．七個百分點，增幅各調整為六．九％、十五％，顯見台股拉升是有基本面支撐。(全文未完)

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