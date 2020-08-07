紙錢是ghost money嗎？牛津詞典有話要說

今年閏四月，所以農曆七月的「鬼月」往後順延，遲至國曆8月19日才七月初一鬼門開，七月半的中元節，也罕見地晚到國曆的9月初。

牛津英語詞典：抱歉，「紙錢」我沒用ghost money！

傳統上，「鬼月」的英文一般直譯為Ghost Month。中元節的英文，也經常借道民間的俗稱「鬼節」，逐字譯為Ghost Festival。我們祭拜時用以焚燒的「紙錢」，其英文一樣托鬼之名，常以ghost money（字面「鬼錢」）作為翻譯。

說來也巧，「紙錢」的英文，不久前才以另種形式獲錄於權威詞典之中。

《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED）是英語世界最大、最權威的詞典。OED的第2版於1989年出版，共20大冊，第3版的修訂從2000年啟動，查閱工具逐漸由紙本過渡到網路。OED每一季都會在線上發布增補的新詞新義，付費的訂戶方得一窺全豹。6月中旬，OED發佈了今年第二次的「季度更新」（quarterly update），我逐條審視，發現裡面出現了3個英文的「紙錢」，但都沒有上述的ghost money。

spirit的意思和組合超多，總數高達163個

編輯部介紹，這批更新一共涉及400餘個詞語。在幾處所做的重點增訂之中，spirit（精神；靈魂；鬼魂；烈酒）更是重中之重，幅度大，範圍廣，最後修成了有163個義項、片語、複合詞的超大條目，負責修訂的編輯老師馬修‧布拉登（Matthew Bladen）因而感歎，這個spirit是他做過最棘手、最煩人、困難透頂的條目（the most awkward, frustrating, and downright difficult entry I’ve ever worked on）。

OED徹底翻修了spirit，新增的副條目spirit money（字面「鬼魂錢」）吸引了我的注意，直覺或與我們的祭祀文化有關，鍵入一查，果真如此。

OED對spirit money所下的定義，理解起來就是我們的「紙錢」：

在中國和中文語境下的宗教儀式和葬禮）仿造的錢，常以裝飾紙製成，是焚燒給（或以他種方式用於）神祇或逝者的祭祀品。依傳統信仰，這種錢能安撫神祇，也可供亡魂在來世享用。

【(in religious ceremonies and funerals in China and Chinese contexts) imitation money, usually made of decorated paper, which is burnt (or otherwise used) as an offering to a deity or deceased person, in accordance with a traditional belief that the money will appease the deity or be used by the spirit of the deceased in the afterlife.)】

OED引用了四條書證（quotation），最新的一條由英國劍橋大學的華人教授周越（Adam Yuet Chau）所貢獻，出自他2006年的《靈驗》（Miraculous Response）一書：「那堆黃燦燦的紙錢燃起了熊熊的烈火」（The pile of bright yellow spirit money burning like a bonfire.）。

英文中的「鬼魂錢、地獄錢、紙錢」，哪裡不一樣？

spirit money的詞源資訊指出，讀者可逕自前往hell money（字面「地獄錢」）處，和廣東話的「冥鏹」（míhng kéuhng）做比較，並建議另外參見paper money（字面「紙錢」）。這條線索透露，spirit money、hell money、paper money三者密切相關，值得深入瞭解。

順藤摸瓜，先追hell money。詞源顯示，hell money這個英文詞語「仿譯自」（after）廣東話的「冥鏹」和國語的「冥幣」。OED進一步說文解字，說「冥」為「暗」或「陰間」，「鏹」和「幣」皆為「錢」。OED還立了標示，指引讀者參見spirit money和paper money。

OED給hell money（冥幣）下的定義，與spirit money（紙錢）大同小異：

在中國和中文語境下：在葬禮上，或在紀念祖先的儀式或節日裡，作為祭祀品焚燒的仿造紙錢。依傳統信仰，這種錢可供亡魂在來世享用。

【(in China and Chinese contexts) imitation paper money burnt as an offering at a funeral, or at a ritual or festival honouring ancestors, in accordance with the traditional belief that it will be used by the spirit of the deceased in the afterlife.】

OED為hell money引用了兩條書證，最近的一條出自2006年5月的《中國經濟評論》（China Economic Review）月刊：

「墳上焚燒的數沓冥幣有假人民幣，假美金也越來越多」（The wads of hell money being burned at the graves include both fake renminbi and, increasingly, fake US dollars.）。

OED收錄的第三個相關詞語是paper money（紙錢），字面淺顯透明，與中文的對應直接嚴整，詞源直言，此乃仿譯自中文的「紙錢」。定義與前二者相去不遠，唯內容更加精簡：

在中國和中文的語境下：作為祭祀神靈或逝者的仿造紙錢，通常用於宗教儀式或葬禮。

【In China and Chinese contexts: imitation paper money which is used as an offering to a god, spirit, or deceased person, typically at a religious ceremony or funeral.】

OED以數學的等號明確指出，paper money就等於spirit money。同時，OED也在明顯處標示，讓讀者自行參見hell money。

OED一共收錄了四條paper money的書證，最近的一條出自2013年4月5日的英文《上海日報》（Shanghai Daily）：「[她]去墓園緬懷她父親，在桂花樹前焚燒紙錢，樹下就埋著他的骨灰」（[She] went to a cemetery to commemorate her father by burning paper money in front of the osmanthus tree under which his ashes are buried.）。

雞蛋裡挑骨頭。我請《上海日報》的友人查證後得知，這段書證雖然刊發於該報，不過事實上卻是新華社的稿子，而且見報日期是4月3日，不是OED說的4月5日。

紙錢的英文，最早的其實是⋯joss-paper

在OED的這批詞語更新裡，spirit（精神；靈魂；鬼魂；烈酒）得到了重點性的全面翻修，所以spirit money這個副條目才得以順勢納入，意思相仿的hell money和paper money也因此同步新增。然而，我們比較熟悉的ghost money卻沒有納入。

事實上，在OED新增spirit money、hell money、和paper money的近百年前，1928年第1版的OED早就收錄了中華文化的「紙錢」– joss-paper（字面「神紙」）。這個說法也是英文《維基百科》（Wikipedia）對「紙錢」首推的翻譯，不過維基反映了當今英文拼字的趨勢，寫成了不用連字號的joss paper。OED定義裡所描述的joss-paper，指的似乎是紙錢當中的一類：

剪成硬幣狀和元寶狀的金紙和銀紙，其上偶爾會書寫祈福銘文，華人在葬禮和其他宗教儀式上用以焚燒

【gold and silver paper, cut into the shape of coins and ingots and sometimes inscribed with prayers, burned by the Chinese at funerals and other religious ceremonies.】

祭祀相關的英文用語，常有源自葡萄牙文的joss

這裡的joss特別值得一提。OED指出，joss是中國民間信仰裡的神祇或偶像，最終源自葡萄牙文的deos（此為舊拼，現作deus）。除了joss-paper（紙錢）之外，joss常見的詞語組合還有joss-stick（線香）、joss-house（廟宇）、joss-man（廟祝）。當今英文的拼字有揚棄連字號的趨勢，因此上述的4個複合詞，現在多拼成joss paper（紙錢）、joss stick（線香）、joss house（廟宇）、joss man（廟祝）。

台灣的民間信仰認為，農曆七月是鬼月，七月初一鬼門開，無主孤魂從陰間來到陽間尋求供養。因此各地紛紛在此月舉行普度布施，備妥豐盛的菜餚以祭祀儀式安撫「好兄弟」，超度四方孤魂野鬼以保家宅平安。

我們不迷信，但「尊天地，敬鬼神」之心，中西皆然。

編輯／東吳大學英文系副教授、前系主任 曾泰元

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，訂閱英語島雜誌。

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