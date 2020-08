哪有需要 米其林大廚的「世界央廚」就在哪

除了熱食外,Andrés致力打造完善餐飲環境

世界中央廚房:A hot plate of food when it’s needed most.

Andrés自2010年造訪深受地震蹂躪的海地後,人飢己飢並發願餵飽挨餓中的人民,決定創立非營利組織「世界中央廚房」(World Central Kitchen),為受到天災人禍摧殘的地區人民緊急解決飢餓的問題。世界中央廚房的足跡從此跟著地震、颶風、山火、海嘯等天災、以及許多因政治因素所造成的饑荒,踏遍世界各洲煮食,十年來在全球超過13個國家供應了超過2500萬份的餐點!

世界中央廚房的作法,並不是僅僅是將做好的餐盒(meals ready to eat)運送到災難地點發放而已;Andrés與團隊會親自飛到災難現場,與當地受災的小農和漁民合作,號召當地廚師與社區志工,就地煮起熱騰騰的伙食發送。因為世界中央廚房要解決的,不只是眼下的飢餓問題,還立志要長期協助當地農產供應鏈與餐飲經濟復原茁壯、並打造有能力迎接下回天災的完善社區網路。「授人以魚不如授人以漁」,世界中央廚房在許多餐飲設備落後的國家推廣衛生烹飪教育,在海地設立餐飲學校培育廚師,並與各地小農和漁民合作推廣永續發展的農漁業。