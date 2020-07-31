氣候「說變就變」 大陸洪災的難言之隱

文／李虎門

此波未平彼波又起。2020年初，中國大陸先是被新冠肺炎（COVID-19）病毒緊緊糾纏，難以脫身；現在又面臨暴雨集結成軍，以迅雷不及掩耳之勢攻佔南方一帶。根據大陸官方公開資料顯示，今年暴雨已釀成多省如浙江、安徽、湖北、湖南、廣東、江西等地災情，逾3,000萬人受影響，經濟方面的損失，也直逼900億人民幣。

由於今次洪災多分佈在長江流域，也讓大陸最大的水利工程「長江三峽水利樞紐工程」（簡稱三峽大壩）受到極大關注。尤其這段時間以來，為因應豪雨所挾帶的水量，三峽大壩洩洪的時機點，以及連日的地震，皆使得包含台灣在內部分立場鮮明的媒體，在傳遞訊息上，偏向且大力著重在關於三峽大壩是否安全及「加重今年洪災」的爭議，並將議題影射至「中國崩潰論」，博取輿論關注。

局部降水更勝九八洪災

確實，疫情之後，大陸發生的大大小小天災，外界的任何臆測，自然會被放大且不脛而走。可是，即便大陸對於洪災應變能力還存在著亟需改善的空間，但不能忽略的是，時常被台灣視為治理「進步」、「現代化」的日本，也深陷了極端氣候帶來的苦惱。

事實上，每年夏天中國大陸南方發生洪災並不是「新」聞，與日本、台灣每年都會遭遇颱風侵襲的「例行公事」一般。只不過，今年氣候異常特別明顯，使原本暴雨頻傳、積水量偏高地區的災情更加突出、擴大。

依據大陸官方公佈的降雨量觀察，2020年同期長江流域的降水量已超過1998年長江洪災（九八洪災）。再進一步相比，今年6月1日至7月7日，長江中下游地區出現了六次豪雨，長江流域平均降水量為346.9毫米，超過了1998年的331.9毫米，是1961年以來的第二多，僅次於2016年的376.3毫米。

自2020年6月2日至7月12日止，大陸氣象台已連續發佈40天暴雨預警，打破了2007年氣象台設置暴雨預警業務以來，歷時最久的一次。與之同時，目前，大陸多處水淹指標皆已超過1998年「障礙」，顯見氣候變遷之威力。

大自然的反撲固然可怕，但客觀來看，大陸歷經九八洪災的慘痛教訓之後，經過多年發展，並重新修繕各地水利防洪工程，可說今日已具備了讓民眾更有感的抗災防災能力。

以外界特別關心的三峽大壩而言，2006年完工的大壩，其總庫存量為393億立方公尺，壩頂高度為185公尺。據指出，正常情況下，三峽大壩的水位會在145公尺至175公尺之間波動。像是2020年7月11日晚間，當長江漢口觀測站的水位已高漲至28.45公尺，距離1998年最高峰29.43公尺僅差1公尺；但三峽大壩的水位，才來到150.45公尺，與標準蓄水位175公尺還有段距離。

由於三峽大壩具有極大的蓄水容量功能，便能在洪災發生的第一時間，啟動調節機制。舉例來說，洪災的發生，莫過於長江流域的降雨量瞬間大於長江入海口的水流量。為了解決洪水問題，除了祈求雨量減少之外，便是運用三峽大壩調整長江的水位；當水位越高，與海平面的落差越大，江水的流速就越快，傾洩入海的水流量就越多，洪水自然會消散。所以，三峽大壩的功能，不僅在於能掌握長江流域出水量，也能在一定程度上降低上游洪水對長江下游的衝擊，而非坊間傳言洩洪是在「加重」洪災。

除了基礎水利工程建設之外，大陸的組織救援能力也有顯著提升。2018年3月，中共成立了應急管理部門遍佈各地，專門負責各類救援工作。而此次洪災便是仰賴中共水利部與應急管理部的合作，讓許多災區民眾在洪水沖破家門前便能撤離。以今年的洪災與九八洪災的4,100多人死亡相比，就能看出實際效果，目前造成的死亡人數低了很多。也就是說，無論接下來洪災情勢如何演變，是否會大舉超過九八洪災，尚難以預料，但能肯定的是，今年大陸在處理歷史級別的自然災害能力，正在轉折向上的趨勢。

洪澇頻發的「宿疾」

不過值得留意的是，即便中國大陸對於洪災應對能力提升，但從今年的洪災觀察，依舊暴露出一些老問題。像是今年特別嚴重的災區——位於江西省北部、長江南岸的鄱陽湖周遭，由於今年入春以來，江西降雨量比往年多了約兩成，且南方區域性暴雨天氣過程綜合強度為1961年來第五強（1998年第一），江西北部也是集中地區之一。

在如此劇烈的降水之下，使鄱陽湖與其緊連相依的五河（贛、撫、信、饒、修五河之水，下接長江）水位瞬間漲起，並於7月12日凌晨，漫過了「1998年洪水位22.52m」，不但突破了大陸最大淡水湖水位既有水文紀錄以來的歷史極值，更將多處的圩堤衝出缺口，使江西的防汛陣勢形同虛設。

然而，翻閱九八洪災、2016年的南方洪災紀錄，贛北地區一直是洪災的重災區。當然，事後的檢討除了氣候變遷、水利工程參雜官員腐敗導致之外，「圍湖造樓」所引起的生態問題，更是當地洪澇頻發的重要歷史因素。

問題是，經過多年洪災經驗以後，即便了解湖泊濕地既能抵禦洪水，也能調節徑流、蓄洪防旱；然而，洪水一旦消退了，生態維護遇上城市發展，往往又陷入兩難。而當降水增多、水容減少，排水設施又明顯不足的情況下，贛北的洪澇頻發就絕非偶然。這也是大陸其他地區時常遭受洪災之縮影。

極端氣候是全球課題

坦白說，儘管大陸的洪災形勢不太樂觀，且可能會持續惡化，但當地輿情並無普遍上綱至指責官方失能的情緒。畢竟，早在今年3月，大陸水利部就曾發出預警，表示今年預測數據不太好，很可能極端天氣事件多發，如發生旱災、洪災等天然災害。

但那時大疫當前，留意的人不多，也間接導致部分地區每年春天例行的水利工程維修暫停，而今恰逢歷史級的磅礡雨量，加上過去多地「圍湖造樓」過度所導致湖泊濕地萎縮。在諸多客觀環境不利因素下，如今的洪災，也有著這樣的人為因素。

正因今年大陸洪災的原因比較複雜，而疫情仍在全球肆虐，使得外界多少帶著負面情緒式的眼光來看待這場洪災，為政治人物或媒體平添了大做文章的素材。事實上，同一時間、同樣面對極端氣候困擾的，不單只有中國大陸，日本九州地區也陷入了暴雨引發的洪災。

但無論如何，唯一可以確定的是，打破常規的氣候已是既成事實，正在深刻且具體改變人們的生活與觀念。如何面對此刻的「說變就變」的氣候，是全球各地都要面對的新治理挑戰。

本文來源：《多維TW》月刊057期