文／黃雅慧

炎炎夏日的台灣，近期流行一句話：「台股比天氣還熱！」新台幣與台股雙雙上漲。首先，新台幣近日漲勢不斷，7月6日的收盤價，收在新台幣29.551元兌1美元，升值5.8分，創下26個月以來新高。相較於亞洲其他地區主要貨幣，如人民幣、韓元、新加坡幣都呈貶值狀態下，新台幣今年以來升幅1.77%，超越以往被視為避險貨幣日圓1.33%的升幅。

又見「台灣錢淹腳目」？

除了新台幣走高，台灣股市也牛氣沖天，加權指數從原本11909點自7月6日一舉躍升到12092，加入「萬二」俱樂部，並於7月13日來到12211的高點。據台灣證交所統計，截至今年六月1,989.5萬戶，比去年底增加62.6萬戶，而且其中不乏30歲以下的年輕投資者。近日的股市熱度讓街頭巷尾都在討論股票漲跌，甚至輿論認為民眾投入股市的熱情讓台灣彷彿回到1990年代情景，當時農工商皆為股市茶不思、飯不想，紛紛想從中賺他幾桶金。

基於這些狀況，媒體稱新台幣為「亞洲超強貨幣」，坊間各式理財專家鼓吹民眾乘新台幣升勢買入美元相關產品、也有投資顧問不斷將指數、個股價格往上喊，甚至有知名財經人士稱強勢新台幣加上台股表現良好，可望重現1985年至1990年間「台灣錢淹腳目」的榮景。

不過，近日強勢新台幣與股市狂熱是否值得政府與民間歡欣鼓舞？台灣經濟是否真的迎來了榮景？還是這榮景的背後，其實更是虛幻的泡沫？

首先，受到強勢新台幣帶來立即可見的衝擊，便是出口。，過往仰賴台幣貶值維持出口競爭力的出口商，在飽受疫情衝擊狀態下，如果再升值必然對出口競爭更為不利。像台灣機械同業公會便對此感到憂心，他們指出，今年初以來新台幣累計升值了1.7%，反觀韓元貶值4.6%、人民幣貶值1.6%，台灣因為匯率影響，國際競爭力少了10%，他們強力呼籲政府，應該採取行動。

也因此，長期管控匯率與熱錢的央行，近日便戰戰兢兢，在熱錢不斷流入狀況下，多次干預匯市作價，動用工具抑制台幣升勢，進場買匯進行調節。這也導致台灣6月外匯存底來到4,886.91億美元，較5月大增41.76億美元，創歷史新高。

浮濫資金無緣實體經濟

另一方面，熱錢湧入台股造成的「萬二」榮景對台灣真的有助益嗎？恐怕不能過度樂觀。因為過往作為經濟櫥窗的股市，早已失準。以美股來看，6月初，美國疫情仍然嚴峻，許多經濟數據表現不佳，5月份失業率更高達16%，但標準普爾500指數（S&P 500）反而從3月的2237低點一路往上漲，到6月達3232點。

換言之，股市無法反映實體經濟。例如，台灣股市雖長期維持萬點，但民眾薪資不見成長，物價則持續上揚，是故在生活實感上難以體會股市繁榮帶來的利益。換言之，股市與經濟基本面脫鈎已久，早就難以作為經濟的晴雨表。

所以，該問的是，台股的榮景會給誰帶來好處？事實上，這次台股高漲跟各國央行放水救市、聯準會（FED）的量化寬鬆（QE）脫不了關係。當各國央行對市場釋放大量資金，這些資金在市場流竄，但就是未流入到實體經濟。

從美國狀況來看，如果資金進入實體經濟，消費者物價指數（CPI）應該往上攀升，但美國CPI並未上漲，反而5月還較4月下跌0.1%，跌了0.8個百分點。除了物價未提升，民眾的儲蓄率反而因為就業前景不明而大幅上升，統計顯示，美國4月個人儲蓄率飆高到32.2%，創歷史新高。除美國外，歐元區今年第1季儲蓄率達到16.9%，較去年第4季的12.6%提升4.3個百分點；英國第1季儲蓄率也從前一季的6.6%增至8.6%。

所以政府放出來的錢，一方面未流向實體經濟，且部分民眾因未雨綢繆，而把錢存起來了。那麼，其他資金究竟到哪裏了？

從資料來看，這些資金可能流入到股市與房地產進行炒作，所以可以看到美股、A股近日多呈漲勢，而房地產市場也升溫。根據美國抵押貸款銀行協會（MBA）公佈的資料，截至6月12日，美國抵押貸款申請指數上升8%，在低利率下，抵押貸款利率也將走低，可以預見，美國房市短期看好。

此外，這些滿溢的外資熱錢匯入點之一便是台灣。根據金管會統計，2020年6月外資轉為淨匯入約41.34億美元，外資的大舉匯入帶動台股走揚，因為台股平均殖利率為3.67%，位居全球股市前段班。台股在6月大漲6.2%，其中外資買超超過新台幣800億元。此外，據台灣證券交易所董事長許璋瑤說法，台股結構上約有42%為外資。換言之，是這些熱錢推高了台股行情，真正獲益者不是台灣民眾，而是股市大戶及外資。

美元走弱是長期趨勢？

最後，新台幣走強起因於美元近日走弱，而美元走弱背後潛藏更大的危機。一方面各國央行紛紛印鈔來刺激經濟，但印發的大量鈔票如何回收對未來經濟是重大挑戰，所以當疫情未歇，市場預期各國將繼續在財政政策與貨幣政策上加碼，這就增加對未來通膨的預期，投資人便會因此選擇避險。

而與此同時，美元的信任度也隨之削減，因為美國「濫發」美元救經濟的舉動，不斷消磨投資者對美元的信心。這導致投資者的資產配置上，美元資產不再是抗險的主要目標，反而更青睞黃金、白銀等貴金屬，導致黃金飆漲至每盎司1,800美元的高位。股市、黃金雙漲的詭異現象，也打破了以往兩者呈反向指標的通律。

總而言之，市場上因各國救市的印鈔政策導致資金氾濫，這股熱錢推動著新台幣價值提升，美股、台股為之呈現榮景，但民眾不能為此感到欣慰，反而要注意，莫讓股市狂潮沖昏腦門，畢竟推動經濟成長的仍是產業生產力，伴隨股市榮景而生的背後，其實是各種陷阱與險境。

民進黨政府實在不該再跟著美國起舞，強調股市與經濟發展呈完全正相關，並以股市萬點作為可誇耀的政績；反而應該謹慎以對，對於當前所有的不尋常現象進行剖析與盤點。這些由資金堆疊起來的泡沫一旦破滅，隨之而來的風暴該如何收拾？這才是真正考驗政府治理的時刻。

本文來源：《多維TW》月刊057期