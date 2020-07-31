特別預算好舉債 人民只能喊無奈？

文／陳炯廷

約莫一年前，蔡英文才藉中央政府總預算收支平衡，主張自己是「會做事又能省錢」，是個謹守財政紀律、不會債留子孫的政府。然而，蔡英文避口未談的是，政府除有總預算的帳本，另外還有「特別預算」的帳要算。

由於特別預算便於舉債的關係，因此自2000年以來，橫跨藍綠，政府很大部分的債務多是「隱匿」在此。而蔡英文執政期間，平均每年都有編列特別預算，加上今年又遭逢新冠肺炎（COVID-19）疫情，一筆筆勢必得舉債支應的財政支出也開始令外界擔憂，蔡政府是否將成為「史上最會舉債的政府」。

日前在民進黨的席次優勢，及藍綠皆有共識下，立法院在7月初表決通過，同意「前瞻基礎建設」後續四年新台幣4,200億元的籌編同意案（即前瞻第二期特別預算），而7月下旬蔡政府也要進一步在既有2,100億元的紓困振興特別預算下，再追加約2,000億元，接下來還有要被動買單美國「愛國者三型飛彈系統」的對台軍售。合計前四年編列前瞻第一期和F-16V戰機採購特別預算，蔡英文執政迄今在特別預算的舉債上，前後將達1.5兆元。

用特別預算舉債 藍綠都愛

檢視蔡英文政府執政迄今，在特別預算的使用，政治大學財政學系教授陳國樑向本刊表示：「從財政紀律來看，台灣財政有惡化徵兆這點是毋庸質疑的。」陳國樑表示，政府的債務上限分為流量和存量兩種，流量像是水龍頭流量的大小，而存量則是衡量水缸滿到什麼程度，需要被注意。台灣一年以上未償公債佔前三年度GDP平均數的債務存量比重雖低於國際標準，但以年度流量來說，蔡政府今年預計超過5,000億元的舉債，已超出年度總預算及特別預算歲出總額15%的舉債流量上限，而其任期內累計約1.5兆元的舉債，都是財政紀律惡化的表徵。

近20年來，不論藍綠誰當家執政，在正常預算外，都編列了許多特別預算，使得原先是財政調劑，因應突發、重大國防、天災、經濟事件的特別預算制度常態化，使「特別」預算早已偏離原旨，變得「一點也不特別」，成為規避《預算法》和《公債法》相關限制的舉債巧門。

根據監察院今年4月份的調查指出，1998年至2019年這21年來，台灣共計辦理過27次特別預算，其中11次屬於「不定期或數年一次之重大政事」，平均下來約莫每年都有一筆特別預算，且每兩年出現一筆「不定期或數年一次之重大政事」特別預算，顯示此制度有浮濫編列，破壞正常預算體制的問題。

為何政府無法藉正常預算來做事？陳國樑表示，答案很清楚，因為按照政府目前手中的財政預算規模，每年假如有100元，約有90元是「不得不花」的法定義務支出，以及規劃好的計劃型預算，此外剩下的預算空間僅約10%左右（約2,000億元），因此一旦碰上大型的支出需求，只能借特別預算來做。陳國樑說，特別預算的財源不必然得靠舉債，但在在不敢增稅、沒有財政剩餘的情況下，唯有舉債一途。他認為，像是疫情的紓困雖是該花的錢，但財政紀律還是要維持，魚與熊掌是可以兼得的。

政府借錢花 一定是壞事嗎？

經常要藉特別預算舉債的背後，其實也反映台灣入不敷出、有待改革的政府財政體質。但在思維財政赤字的控制時，也應避免走向另一個極端：凡事講求「量入為出」的撙節式債務縮減方案，視任何情況下的舉債與赤字為洪水猛獸。

新冠疫情突如其來的衝擊，帶給全世界的一個重要啟示是，社會的有效治理需要一個有能力的政府。面對疫情的考驗，社會除了需要政府做好公衛等防疫部署，也需要政府出手挽救受挫和蕭條的經濟活動。此外，在低成長、低投資，缺乏成長動能的經濟困局下，政府若能有具願景的經濟目標，借錢投資於公眾與未來，亦能避免過剩資金的閒置與經濟的向下沉淪。

上世紀30年代，資本主義遭逢危機之際，經濟學家凱因斯（John Maynard Keynes）即認為，在束手無策時，政府把錢埋進煤礦裏，藉此創造就業和支出再雇工人把鈔票給挖出來，都要比政府什麼都不做來得好。本世紀幾位積極入世的經濟學家，像是克魯曼（Paul Krugman）、史提格里茲（Joseph Stiglitz）也一再提醒，在面對景氣低迷、社會需求不足時，政府若要強化經濟，就絕不能屈服於赤字縮減論，因為這反而會使得經濟景況和大部分公民的生活水準變得更糟糕。

另外，中央銀行總裁楊金龍在評估貨幣政策與台灣經濟發展時亦曾提及，在全球經濟面臨有效需求不足下，貨幣政策的效果有其局限性，在低利率、低通膨下，台灣應善用在國際評比中尚有寬裕的舉債空間，搭配經濟結構性改革，彌補經濟成長動能不足的問題。

換言之，政府舉債、花錢，本身不一定是壞事，真正「壞」事的是，台灣過去動輒為資本、財團減稅，稅基不斷流失的財政體質，以及未能促進就業、轉型的公共投資，叫人看不到償債的可能，以及社會雨露均霑的報酬率。再者，各級政府執行預算的效能，也同樣難以讓人放心。因為歷史經驗表明，舉債下的公共投資，在金權政治結構下，經常只刺激了少部分人的經濟，淪為政商和地方派系尋租、分贓的項目。

拼湊式的前瞻 人民如何有感？

像是蔡英文政府宣稱要奠定未來30年台灣經濟根基，前後八年約要舉債8,400億元的「前瞻基礎建設」計劃，它首先令質疑的便是，是否真的為台灣整體的經濟發展提出了「前瞻性」的規劃？它究竟是基於現實選舉、政治派系下的利益分贓，還是真正福國利民的前瞻性部署？

此一涵蓋軌道建設、綠能建設、數位建設等八大項目，看似包山包海的「前瞻計劃」，實際規劃只花三個月，整體經濟效益的評估也被「濃縮」在兩頁A4紙中。其中，前瞻計劃最受爭議的部分，就是預計要投入大宗經費在軌道建設，這樣的規劃，需求是否合乎時宜、符合未來的人口變化？其經濟和社會效益皆備受質疑。另外，各地方政府的執行和財政能力能否配合，也是一大問題。進一步言，前瞻計劃的核心問題，更在於它雖然是一個動用特別預算的重大政事，各項目卻無前瞻性的方針指導，而是各地方勢力在資源競逐下，由下而上拼湊，再由中央執政者整合而成的公共投資方案。

蔡政府若要讓錢花在刀口上，真正為台灣打造未來30年發展需要的基礎建設，提高人民生活品質，那就必須優先檢討，也必須說服人民的是，既有前瞻計劃的內容是否合宜，它需要在什麼樣的結構性改革願景下，來實現符合社會公平正義的可持續發展。

要瞭解到，為何政府只要一舉債，人們就會開始擔憂債留子孫，背後的根本原因就在於，人們對於政府要如何花錢、還錢，以及社會的未來沒有信心。畢竟在多數人的慣性記憶中，過去歷經藍綠的幾項重大公共投資建設，人們似乎只見官商勾結下的腐敗以及「蚊子工程」，而無法在就業環境、社會政策和經濟結構中讓人民能「有感」地說出：「沒錯，政府這筆錢花得真值得！」

本文來源：《多維TW》月刊057期