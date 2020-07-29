從便當店老闆到爆紅Podcast主持人 《台灣通勤第一品牌》一生都在研究怎樣講話才好笑

文／馬瑞璿

短短2月，Podcast節目《台灣通勤第一品牌》從沒沒無聞，到雄踞Apple、Spotify台灣Podcast排行榜前3名。它究竟有什麼魅力，讓粉絲們願意花70分鐘，聽主持人天南地北聊政治、動漫與生活時事？

台灣通勤第一品牌》（以下簡稱《台通》）由李毅誠、張家倫主持，聽眾對他們的第一印象就是「笑聲」，粉絲說，「他們一直笑，滿療癒的。」

《台通》節目話題多元，不僅談寵物溝通師，也找來民進黨高雄市長補選參選人陳其邁聊過去辦地下電台的經驗，更「出外景」到台北「21號萬隆漫畫店」，邀請66歲、從外商銀行退休的漫畫店老闆Michael Chou暢談機智退休生活；同時，他們也在節目中保留最「真實」的一面，舉凡打嗝、放屁、幹話統統不剪，聽他們主持節目，就彷彿聽2個老朋友在聊天，這種「幹話系」風格，輕鬆、詼諧，正對新世代口味。

天下沒有白吃的午餐，這是亙古不變的道理，但很多人都以為Podcast主持人只要隨便談個幾句，就能夠混口飯吃。「打從一開始就有心理準備，不會是隨便做做。」張家倫談起當初製作節目的想法，李毅誠也附和，「隨便弄弄不可能紅，沒有任何一個業界是這樣。」

事實上，Podcast市場也不是那麼好混的，如果沒有一定節目製作水準的話，很難停留在排行榜上。

便當老闆、寫手轉行「一生都在研究怎樣講話才好笑」

跟大多數Podcast主持人一樣，李毅誠、張家倫原本都有自己的工作，如果不是突如其來的新冠肺炎，兩人壓根沒想過開Podcast節目。

李毅誠原本與弟弟、友人一起經營便當店，今年受到疫情影響，便當店生意下滑，這才讓他試試看製作Podcast節目，張家倫則是自由撰稿人。2人原本就是好朋友，談起話來默契十足，一搭一唱，很有自己的風格。

「我們一生中都在研究怎樣讓話講出來變得好笑。」張家倫說，自己會研究話講到哪裡要空一拍、節奏該怎麼進行，他花了一輩子在試驗，現在自然而然把過去累積的東西拿出來。

相比之下，李毅誠是比較會講話的那一個人。「我很注意講話。」他說，同樣一個故事，他會講超多種版本，「我連平常都會試試看，這樣子你覺得好不好笑，我就是喜歡把事情講好，很單純。一個故事可能講20次，但是每次都要有點不一樣，聽到才會更有趣。」

正因如此，他們用自己的Podcast節目證明一個觀點，「把閒聊做好，飯碗就保住了。」李毅誠很有信心，「如果我閒聊都做超好，講有（腳）本的東西一定會更簡單，我們一定能講得很有趣。」

在這個知識俯拾即是的年代，「先不說好不好，『誰會被聽』很重要。」李毅誠分析，同一個議題，聽眾有非常多種選擇，可以選擇Google線上搜尋，也可以看YouTube，如何被Podcast聽眾聽見，他認為2點最重要，1是節目呈現出來的氣氛不被取代，2是理解閱聽者的心情，「不只面對自己，也要面對閱聽者，好的創作者原本就該想到這些。」

李毅誠也大膽預料，業界未來一定會往「原創內容」去競爭。知識含量高的節目，首先受到衝擊，因為網路上已有太多知識資訊，反而是輕鬆、簡單的原創內容，由於容易讓聽眾「聽懂」，就能站穩Podcast市場，「如果內容創作者沒有想清楚接下來業界會往哪個方向競爭，就很容易被大型公司幹掉。」(閱讀全文…)

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