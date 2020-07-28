振興三倍「券」 用voucher還是coupon？

「你三倍券領了嗎？」這是最近許多朋友見面聊天時的話題。今年在新冠病毒疫情和民眾減少外出的影響下，消費緊縮，導致許多行業，特別是實體店家（brick-and-mortar stores）受到不小衝擊。為了鼓勵民眾消費、振興經濟，政府決定發放「振興三倍券」（Triple Stimulus Vouchers）。政策上路以來，怎麼領、如何拿到更多的優惠、怎麼使用能發揮最大效益都是熱門話題，就讓我們來看看在這波振興消費熱潮中相關的多益單字有哪些。

振興：stimulus、boost

世界各國目前都有不同的振興方案，「振興」的意思就是要刺激和活絡、提高，因此就可用stimulus (n)，如美國政府直接發放現金（direct cash payment）給符合資格人，一般就稱為stimulus checks。stimulus的動詞為stimulate (v)，也可用boost (v)。stimulate的名詞也可是stimulation (n)「刺激」。

The registration for triple stimulus vouchers started on July 1st.

（振興券的登記是從7/1開始。）

The government has come up with different measures to boost local economy.

（政府用不同的措施來刺激國內的經濟。）

券：voucher、coupon

「券」在這裡可以用voucher或coupon。voucher常視為等同現金的紙券，而coupon用在可以來折價的「折價券」，有時是折抵一些金額，有時是某個比例的折扣，這兩字也常以同義字交換使用。然而我們生活上常看到「禮券」當做禮物送給別人，在此時就可使用gift card「禮物卡」，gift certificate、gift voucher「禮券」，這些都是已經由現金預付（pre-paid）好買來送人的。

You can receive 15% off on any purchase over $50 if you present this coupon at the checkout.

（購買超過50元時，可在結帳時出示這折價券可打85折。）

Triple Stimulus Vouchers will be valid until Dec. 31, 2020.

（振興券在年底前都有效。）

通常這些券都有一定的有效期限，在英文上會用valid through/until、good through/until兩個表現方式。

此外，三倍券也有不同的領取方式，如在郵局直接購買（direct purchase）、綁定電子支付（electronic payment）、超商預購（pre-order）之後憑據領取等，領取紙本三倍券需先以1000元來購買價值3000元的券。

A lot of people pre-ordered their vouchers at the kiosks at the designated convenient stores.

（許多人已在指定的超商機器預購三倍券。）

kiosk (n)有「亭」，也就是「販賣亭／機」的意思。designate (v)的意思是「指定、指派」，也就是assign。因此designated (adj)即是「指定的」，譬如棒球術語DH就是designated hitter「指定打擊」，也可用在酒後代駕designated driver。

「領取」可用簡單的get、obtain等字，也可以用claim (v)「領取」。

People can claim their vouchers with the receipts.

（民眾可憑收據來領取三倍券。）

claim也可當名詞使用，如機場內的「行李提領處」就是baggage claim。值得注意的是claim當動詞有另個重要的意思「宣稱」，譬如：

The leader of the terrorist group went on TV and claimed responsibility for the bomb attack yesterday.

（恐怖組織的首腦上電視，並宣稱他們昨天的攻擊是他們發動。）

綁定：register、connect、link

除了紙本券外，政府也鼓勵民眾儘量綁定電子支付（e-payment），如信用卡或行動支付（mobile payment），但是民眾需要先綁定，這時「綁定」可以用register (v)「註冊、登記」、connect或是link (v)「連結」。使用信用卡綁定的人在消費3000元後，將會在帳單上自動扣除2000元。台北市政府甚至祭出更大的優惠給老年人，只要綁定老年卡，市府即會多給他們1000元。

If you register your credit card, you will get a refund of $2000 when you spend $3000.

（如果你登記綁定你的信用卡，消費3000元後就可得到2000元的退款。）

Taipei City Government will give an extra $1000 to the elderly if they link their vouchers with their Elderly Cards.

（如果長者以老年卡綁定，台北市政府將給予額外1000元。）

除了三倍券，政府也提供藝FUN券和動滋券等，只要上網登記，即有機會抽到價值5、600元的票券。「抽獎、抽籤」可以用draw (v)或drawing (n)。

More than million people registered for the drawing of Art Fun Go Vouchers.

（超過百萬人登記參加藝Fun券的抽籤。）

大家也可以在三倍券外，試試自己運氣嘍。

【多益模擬試題】

1.As long as you’re over 18, you can _______ in the prize drawings.

(A) participate (B) take (C) inquire (D) quote 2._______ your muscles can surely boost your metabolism.

(A) Increase (B) Strengthening (C) Toned (D) Lifting

解析：

正解為(A)。本題為單字題，句中的線索是prize drawings「抽獎」，因此符合句意的動詞「參與」就可用(A) participate。(C) inquire (v)「詢問」、(D) quote (v) 「報價」皆不符合。

正解為(B)。本題是單字文法混合的題，第一要選擇符合語意「強化肌肉肯定可以提昇你的新陳代謝。」的詞和詞性，這裡「強化肌肉」的動詞可以用strengthen (v)，但是這裡要用動名詞的形式開頭作為主詞，因此正確答案為(B)。

文／徐碧霞Valerie

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