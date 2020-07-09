拒絕下命令的政委　唐鳳化身「連結民間與公部門的通道」解放公務員腦袋

文／鄭閔聲

唐鳳的人生，總是離不開「神童」、「天才」這類封號。但她追求的，從來不是個人英雄，而是與眾人相互傾聽後，做出的集體貢獻；紅遍全球的「口罩地圖」，就是其中一例。

唐鳳獨自走進辦公室，感覺室內有點悶熱，先到休息室裡換了件通風的上衣，接著再走回桌前拿起平板電腦，慢條斯理地將收音裝置別在衣襟上，全程一派從容，一點也不像是成天行程滿檔、時間受到嚴重擠壓的政務官。

悠閒氛圍沒有維持太久，準備就緒之後的唐鳳，像是一具無所不知的聊天機器人，不需幕僚備妥的參考資料，就能用飛快語速回應拋向她的每一個問題；周遭的時光，彷彿突然開始以1.5倍速率快轉，她飽滿的前額，也因為說得興起，浮出幾粒豆大的汗珠。

在以資深文官、學者及專業政治人物為主體的內閣團隊裡，唐鳳的存在不僅特殊，且難以被歸類。

林全大膽導入的「異質基因」

事實上，2016年，時任行政院長的林全力邀唐鳳出任數位政委，正是希望導入她的「異質基因」，讓民間智慧能更積極參與公共政策制定，藉由不同觀點與意見的激盪，進一步帶動公務創新。唐鳳本人，則期許自己成為一條連結民間與公部門的「通道」，並與政府分享她多年參與全球開放社群的經驗。

為尊重唐鳳工作型態，林全答應她不必每天進行政院上班、主持的會議全面公開透明；同時授權她向各部會與民間徵才，成立行政院公共數位創新空間（PDIS）。即使內閣歷經改組，繼任院長的賴清德與蘇貞昌，皆不曾推翻林全的承諾。

唐鳳沒有辜負3位閣揆的支持，今年初新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情高峰期間，由民間資訊工程師與政府部門合力設計且不斷改良更新的「口罩供需資訊平台」（俗稱口罩地圖），不僅在國內受到民眾廣泛應用，進一步輸出至日、韓等國以後，也大受好評，證明了唐鳳多年來持續倡議的「公私協作」模式，確實為政府治理帶來全新的樣貌。

除了口罩地圖，台灣政府透過數位工具，確保居家隔離者不會四處移動增加傳染風險；同時運用網路平台，即時發布正確疫情資訊，也都成為歐美國家取經對象。唐鳳因此接受眾多國際媒體專訪，分享台灣經驗。

深信眾人智慧 遠勝獨自閉門造車

雖然廣受全球矚目，但唐鳳強調，口罩地圖並非特定個人的成就，而是整體社會創新的結果。

關於社會創新，唐鳳是這麼定義的：「簡單來講，是『眾人之事，眾人助之』，每個人只要想到更好的點子，不用管政府目前正在做的方法是什麼，想到就做了，不用問過誰。像口罩地圖，就是大家覺得這主意好，大家就都來做。」

唐鳳認為，當社會創新發生的時候，政府的角色應該是全力支持，但不介入主導，「過去常聽見的『公民參與』，是由政府設定題目，請公民來提供意見；『社會創新』是由民眾設定題目，政府協力完成。政府不是主體，也不控制方向。」她說。

早在青少年時期，唐鳳就深信，想完成一件有意義的任務，集結眾人智慧，遠比一個人閉門造車更有效率。

這項信念，使唐鳳樂見由民間為發動主體、政府從旁協助的社會創新，畢竟任何公共政策，相對於受政策影響的民眾，有權決策的政府相關部會人員是極少數； 如果議題是由實際受影響的人設定，討論過程中盡可能廣納各方意見，最終的決策品質，理應優於一小群政府官員強勢主導。(閱讀全文… )

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